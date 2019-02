Una muerte que apuesta por la vida La obra 'Baile de huesos' se representará en el Victoria Eugenia Club de miércoles a sábado. / MICHELENA Teatro Estudio de San Sebastián ofrece cuatro funciones de 'Baile de huesos', una obra «para celebrar lo bello y necesario que es vivir» RICARDO ALDARONDO Martes, 19 febrero 2019, 12:32

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, esperan la llegada de la muerte. Pero descubrirán que esa peculiar parca que se les aparece, «no es una muerte horrorosa, sino una muerte a la que la vida le entusiasma», advierte Manolo Gómez, director de la compañía Teatro Estudio de San Sebastián, que desde el miércoles hasta el sábado ofrecerá cuatro funciones de la obra 'Baile de huesos', de Elena Belmonte, en el Victoria Eugenia Club de San Sebastián.

El veterano grupo de teatro amateur donostiarra da un nuevo paso en su trayectoria con voluntad de «disfrutar, decir algo, y hacer disfrutar y sufrir con nosotros al espectador», especifica Manolo Gómez, «y descubrir lo importante que es la vida, que es una bella idea de la autora de la obra». El director de la compañía ya había hecho un trabajo acerca de la muerte en los Cursos de Verano, y la búsqueda de nuevas obras que poner en escena con Teatro Estudio se topó con la obra que Elena Belmonte ideó para una amiga. «La escribió en solo veinte días, dedicada a una amiga que tenía un mal incurable. Pensó que si hacía a su amiga protagonista de la historia, la muerte no le llegaría nunca. No llegó a suceder como ella quería, pero pensó que, aunque no fuera para su amiga Marta, la historia sí podría servir a otros».

La obra se presenta como un diálogo de la muerte con cada uno de los personajes, para poner de manifiesto sus ambiciones, sus anhelos y sus manías. Y también como «un canto a la vida o, como dijo alguien, un recuento de las razones para vivir mientras se espera al inevitable último viaje».

Son cinco los personajes de 'Baile de huesos', pero este montaje tiene la peculiaridad de que se ha preparado con dos repartos distintos, uno actuará el miércoles y el viernes, y otro el jueves y el sábado. Se trata de un recurso propio de un grupo amateur: «Todos tenemos otras ocupaciones, y así podemos tener más disponibilidad para los ensayos, cuando no puede uno, puede el otro», señala Gómez. Iñaki Aramburu y Mikel Larrañaga (Tobías), Enara Martínez Abelleir y Mirian P. Aranguren (Lisa), Mari Carmen Oianeder y Eva Rodríguez (Cora), Ion Sagarzazu y Peio Arnaez (Mauro) y Esther Remiro y Saioa Royo (La muerte), son los actores que intervendrán entre todas las funciones.

«La diferencia es que cuando haces teatro amateur haces el teatro que quieres, cuando eres profesional haces el que puedes», especificaba Esther Remiro, una de las actrices más habituales en Teatro Estudio y que celebra la libertad que ofrece una forma de dedicarse al teatro igualmente exigente con el resultado artístico.

Otra diferencia es que «nosotros necesitamos más tiempo para preparar la obra, precisamente porque tenemos menos tiempo para dedicarlo a esto que un profesional», especificaba Manolo Gómez. Una obra al año suele ser un buen promedio para la agrupación donostiarra, aunque también suelen dividirse en pequeñas unidades para hacer monológos, dúos o montajes especiales con extractos de obras, como el que titularon 'Cuatro bromas y un funeral', con cuatro comedias y un drama de autores como Ionesco y Valle Inclán.

Las funciones tendrán lugar el miércoles, jueves y viernes a las 20.00 horas, y el sábado a las 22.30. Las entradas están disponibles en la página web de Donostia Kultura y en las taquillas del teatro Victoria Eugenia.