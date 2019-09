Muere el cantante Eddie Money a los 70 años EFE Sábado, 14 septiembre 2019, 08:57

El cantante Eddie Monney, autor de temas como 'Baby Hold On', 'Take me Home Tonight' y 'Two Tickets to Paradise', murió ayer a los 70 años , según informó su familia en un comunicado. El artista residía en Los Ángeles, donde estaba recuperándose de una operación de válvula cardíaca.