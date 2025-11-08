Morfeo Teatro habla de la muerte desde el humor

«Lo interesante de esta vida, algo que sabemos todos por experiencia, es jugar con las preguntas porque las respuestas no son tan exactas ni ... veraces como pensamos». Con estas palabras presenta Francisco Negro, autor y director de 'Valentina en el limbo', una función que ha subtitulado como «una comedia muy sideral, para un fantasma y un ser celestial».

Con la producción de la prestigiosa compañía Morfeo Teatro, dirigida por Negro y Mayte Bona, el montaje llega mañana al Teatro Principal a las 19.00 horas. La comedia, interpretada por Ana Roncero y Carolina Bona, está inspirada en 'Prolegómenos a toda metafísica del porvenir', de Immanuel Kant, «en la que el filósofo afirma que toda verdad depende de cómo la percibe cada persona».

Desde «ese sesudo texto», Francisco Negro plantea «un divertimento que desafía con ironía el inevitable destino que a todos nos espera, y nos recuerda que siempre será mejor disfrutar el misterioso regalo de la vida con una sonrisa».

Los dos personajes son Valentina, una mujer valiente y resuelta que aterriza en un desconcertante limbo, poniendo a prueba sus creencias. En ese extraño lugar se encontrará con «un ser celestial que quiere llevarla al paraíso de los ateos». Pero Valentina se enfada, «dice que si ha sido descreída toda su vida, ahora no quiere ir a ningún paraíso, ni siquiera al de los ateos, prefiere quedarse en el limbo».

La obra, escrita hace más de treinta años y recuperada ahora por su autor, se construye desde «un humor sideral, puro. Que es un humor muy español también, muy ibérico. El humor sideral que viene también de los humoristas del siglo pasado, como eran aquellos que publicaban en 'La codorniz'. Humor un tanto absurdo y que busca sacar una risa al espectador».

Entre las acepciones de la palabra limbo, Negro escoge la de «ese espacio donde no nos enteramos de nada. Es tener muchas preguntas y no tener respuestas. Es un estado en el que uno se puede replantaer su vida, que es lo que hace Valentina».

La relación entre esta mujer y el ser celestial que la recibe es «difícil, como tiene que ser en cualquier comedia. Hay que buscar dos arquetipos que no se entienden en absoluto para ver si al final consiguen hacerlo». La forma de lograrlo es «desde la colaboración, el punto donde tienen que encontrarse».

'Valentina en el limbo' es una función para «reirnos de nuestras suposiciones y sobre el más allá y el más acá». La función es también «un homenaje a nuestra candidez y una defensa del librepensamiento». No falta tampoco en la función de Morfeo «una reflexión, siempre con humor, sobre lo efímeros que somos en el Universo».