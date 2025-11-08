Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las protagonistas de la obra.

Morfeo Teatro habla de la muerte desde el humor

La compañía burgalesa presenta mañana en el Teatro Principal una comedia de humor absurdo y «sideral»

Roberto Herrero

Roberto Herrero

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:44

«Lo interesante de esta vida, algo que sabemos todos por experiencia, es jugar con las preguntas porque las respuestas no son tan exactas ni ... veraces como pensamos». Con estas palabras presenta Francisco Negro, autor y director de 'Valentina en el limbo', una función que ha subtitulado como «una comedia muy sideral, para un fantasma y un ser celestial».

