Feria de Bilbao: Monumental pero apagada corrida BARQUERITO Viernes, 24 agosto 2018, 06:43

La invalidez de los tres primeros toros y la huida sin remedio del sexto de Cuvillo jugados el martes han dejado planchada a la mayoría de la gente y creado el síndrome del esto no es. O el no es no. Esto no es el toro de Bilbao. No han servido de consuelo los tres toros tan relevantes de Garcigrande jugados el miércoles: los dos del lote de Padilla y el bravo sexto, que cerró una corrida muy bien presentada. Repensando la corrida de Torrestrella del lunes todavía se relamía ayer mucha gente. Victorino pasó el domingo su prueba de todos los años sin apenas votos en contra.

Pero lo que se estaba echando de menos era el llamado toro de Bilbao: abundancia, hondura, caras despampanantes, trapío descomunal si es preciso. Ya no se echará de menos, porque la corrida de El Parralejo fue compendio sin mácula de todo eso. Cuajo, tonelaje, culatas y pechos desproporcionados, presencia intimidante, tremendos garfios por cuerna. La estampa toda. Una barbaridad.

Era la primera vez que El Parralejo lidiaba corrida de cuatreños en el abono de las Corridas Generales. Por curarse en salud, o por atenerse al uso en desuso del toro casi mastodóntico que aquí fue del gusto de tantos, el estreno se preparó tan a conciencia y con tal rigor que a ratos se tuvo la impresión de que los toros no cabían en la muleta. Ni siquiera en los capotes de brega. Que no cabían en la plaza, que fue el caso de cuarto y quinto, armados hasta los dientes, los más ofensivos con mucha diferencia de una semana que en punto a pitones está siendo impecable. Incluida la corrida de Cuvillo.

La paciencia y la ciencia de Ferrera, al cabo de un largo y tenso toma y daca, sirvió para arañarle y arrancarle muy a última hora los meros cinco o seis viajes que el toro primero tuvo por el pitón izquierdo. El único toro cinqueño del envío y probablemente el de mejor fondo, porque, si no, no entra en concurso. Ese final de faena, sorprendente porque todo el mundo menos Ferrera ya había tirado la toalla, fue al cabo el momento más logrado de la corrida. En rosca los muletazos, tan bien traídos como librados, con esa autoridad particular del Ferrera tozudo capaz de mover a pulso un elefante.

Ferrera dejó su marca y en todas las intervenciones en que vino a aparecer después. Como director de lidia y en todos los quites de su derecho. No perdonó ni uno. Del caballo sacó a los dos toros propios y, además, a los dos ajenos, los de Ginés Marín en su turno de quites.

El cuarto fue disparatadamente cornalón. Se le quedó debajo a Ferrera debajo dos veces en los lances de recibo, pero ni un temblor, sino todo lo contrario. Estímulo para ir a la batalla sin recelo. No importó que el toro llegara a descarrilar a principio de faena. La justeza de fuerzas jugó en detrimento de la emoción, que Ferrera rescató cuando, después de cruzarse y descararse, se echó el toro todo por delante en un memorable pase de pecho y en un final de titánico pulso que, después de una estocada sin puntilla sí tuvo el reconocimiento.

El segundo oliscó y escarbó, se ahogaba, se soltaba. Una ruina. Perera se puso perseverante incluso cuando el toro reculó defendiéndose. El tercero, que se aplomó casi tanto como los dos primeros, enganchó telas en muletazos de abajo arriba que no lo espabilaron. Tras la dura batalla del cuarto se soltó el toro pérfido de esta corrida que, por apagada, no había dejado ver segundas intenciones. Apoyado en las manos, puesto por delante, artero, el toro no hizo más que regates y medir a Perera con la mirada. El sexto, con la gente estragada, se movió bastante más y mejor que los cinco anteriores. Fue el único que pasó de los 600 kilos, tomó el capote de Ginés por los vuelos y, aunque humillando, derrotó en la muleta. Le faltaba no tanto motor como golpe de riñón. Ginés dejó claro una vez más que es un espadachín privilegiado. De postre, una gran estocada.