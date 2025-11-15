Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Diego San José asomado a la modernidad. Como en la serie, nada es lo que parece: en 'Yakarta' no sale Yakarta, sino Ponferrada.
La Agenda Portátil

Yakarta y el día que Franco nos salvó del examen del Platero

Cada uno recuerda su 20-N: el mío tiene que ver con Mundaiz y no es épico / La serie de Diego San José es tan buena como triste: «Ahora hago llorar», me dice / Los 100 años de Gorrotxategi y el agur a Azkargorta

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Empiezo por el final: el jueves se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco y cada uno recupera estos días su 20-N (al ... menos los que ya teníamos uso de razón, o así, en 1975). Hay ahora muchas memorias épicas y hasta reconstrucciones del propio pasado, pero yo no vengo aquí con Una Gran Revelación, sino con mi historia mínima: siempre asociaré esa mañana a algo tan prosaico como un examen de Matemáticas en Mundaiz. Recuerdo a Arias Navarro en la tele, y la incertidumbre, y un contexto que en mi cabeza es en blanco y negro, como si el color no hubiera llegado aún entonces a la vida real.

