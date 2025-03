Un torero al otro lado del telón de acero: Roca Rey en Donostia

Canta Joaquín Sabina eso de «más triste que un torero al otro lado del telón de acero». El diestro Andrés Roca Rey pasó el martes ... por Donostia, elegante y alegre, pero en un mundo que no era el suyo. El torero peruano venía a Diálogos de Cocina, ese encuentro que tiene mucho de diálogos y poco de cocina: ya lo llaman el 'congreso hippy', donde se mezcla una periodista de culto como Leila Guerriero (qué placer fue entrevistarla para este papel), un bertsolari como Jon Maia, un grupo musical como Morgan o el cocinero Rene Redzepi, todos mezclados y coordinados por Andoni Luis Aduriz y los equipos de Mugaritz, el Basque Culinary Center y Eurotoques. El miedo era el eje central este año de un encuentro que terminó con un 'akelarre' en el Muka con más mezclas musicales, de Javi Pez y Edorta Lamo como dj al flamenco de Tomasito.

A ese encuentro llegó Roca Rey, gracias a la mediación de Mario Sandoval, para charlar con el periodista Pablo García Mancha, ese colega con base en La Rioja que sabe de toros, flamenco, vinos y letras. El torero, de solo 28 años, no se siente ajeno al mundo de los fogones: su tío fue crítico gastronómico de El Comercio de Lima y su prima ha heredado el oficio. Disfrutó de las alcachofas y de las anchoas y habló de su oficio, de la espiritualidad del toreo y de la muerte. Le aplaudió un público donde había más artistas y cocineros modernos que taurinos, y Roca se fue feliz, porque vive un tiempo en el alambre entre los 'glamoures' no siempre coincidentes del cine y los toros.

Porque en septiembre Roca Rey no estuvo en San Sebastián para arropar la presentación en el Zinemaldia de la película 'Tardes de soledad', de Albert Serra, ese durísimo y original filme que terminó ganando la Concha de Oro y del que el torero peruano es coprotagonista... junto a los toros. La película se estrenó en los cines justamente ayer, después de que en el Festival nos hiciera escribir tanto. Es un documento poderoso que desnuda la relación del toro con el torero de una manera nunca vista y, sobre todo, nunca oída, porque si las imágenes son impactantes, más aún lo es el sonido: los micros que llevan el torero y la cuadrilla nos hacen vivir dentro del duelo. Hay estampas terribles del sufrimiento del toro que incomodan incluso a los más taurinos, y mucho calor 'testicular' de la cuadrilla del diestro en los repetidos viajes en la furgoneta.

La película y la presencia de Serra animaron, y mucho, el Zinemaldia. Roca Rey no estuvo, seguramente porque aún no tenía claro si la película le gustaba o no. Ahora ya la defiende. Yo no sé si me gustó, pero sí que me interesó, aunque hay momentos en que uno debe apartar la mirada ante el dolor del toro y el peligro del torero. No es recomendable para almas sensibles a a la sangre.

En ese mismo Festival de Donostia también dejó huella Sean Baker, el director que el lunes arrasó en los Oscar con 'Anora', y que tanto se interesó por nuestro paisano, el zarauztarra Eloy de la Iglesia, el autor de aquel cine entre lo quinqui y lo políticamente incorrecto (ahí está 'El pico') y que después de muerto ha sido valorado como 'documentalista' de una época. ¿Qué diría Baker si hubiese visto 'Tardes de soledad'?

P.d. 1. Bob Dylan también ha sido muchas veces torero al otro lado del telón de acero, acostumbrado a desafiar lo establecido. La sombra de Dylan nunca se diluye: ahora, en nuestros cines, con esa 'A Complete Unknown' de James Mangold protagonizada por Timothée Chalamet. Puede que la película tenga los vicios del 'biopic' edulcorado, pero cómo disfrutamos del filme y sus canciones quienes llenamos el Trueba.

P.d. 2 El Manchester se llevó un empate de Anoeta el jueves, pero también una pequeña escultura de Iñigo Aristegui, en esa línea de buen gusto que mantiene la Real de regalar arte a sus rivales. Se llama 'movimiento esférico, borobila', y juega con la idea del balón y el hierro. La directiva del Manchester también disfrutó de una comida de lujo en el Akelarre de Pedro Subijana. A ver si así se ablandan y remontamos la eliminatoria...

