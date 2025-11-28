Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Roberto Ruiz coloca sobre el 'Bibendum' de Michelin su txapela, en la gala de Málaga, mientras ríe Iñigo Lavado M.E,
Un tenor con un Tambor, una txapela en Michelin

El merecido premio a Xabier Anduaga es un aviso: el nuevo alcalde Insausti quiere rejuvenecer los símbolos / Inmersión en Málaga con el 'Tolosa/Igeldo Power'

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:59

ue probablemente la primera vez en la historia de las galas Michelin que un cocinero recoge su premio con txapela y luego se la coloca ... al Bibendum, el muñeco/mascola de la guía: son las travesuras de Roberto Ruiz, el cocinero de Beasain que convirtió en leyenda el Frontón de Tolosa y ahora triunfa en Hika en Amasa-Villabona. No voy a hablar de cocineros, sino de gentes con talento. Como Xabier Anduaga, el tenor distinguido esta semana con el Tambor de Oro con solo 30 años: es uno de los galardonados más jóvenes de la historia del premio, junto a Xabi Alonso. Y estos dos 'xabis' son ahora mismo los guipuzcoanos más universales, del 'mainstream' del fútbol al más minoritario mundo de la lírica.

