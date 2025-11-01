Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Agenda Portátil

Donostia para los donostiarras y 35 años portátiles

Insausti no quiere ser solo 'el hijo de Goia': llega con aire kennedyano, o así, al menos en las formas. Casi a la vez que él nació esta Agenda: estamos de cumpleaños / Springsteen y 'Los domingos'

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

Hace justo 35 años, un 3 de noviembre de 1990, nacía esta Agenda Portátil. Da vergüenza hasta escribirlo: ¡yo tenía 27 años! Hoy trabajo rodeado ... de compañeros que ni siquiera habían nacido cuando comenzó esta sección. Releo aquella primera página. Hablaba del entonces alcalde Xabier Albistur, que esa semana nos había invitado a mi compañera Ana Vozmediano y a mí a comer una lubina al horno y explicarnos sus planes en el Ayuntamiento. «Ojalá Albistur pudiera explicar sus planes así, ciudadano a ciudadano, porque convence en la corta distancia», escribía aquel tipo de hace 35 años que ahora soy yo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  4. 4 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6 Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real
  7. 7 El euskera que Ibai Llanos no entiende: «Le has metido guipuzcoano y de Donostia»
  8. 8 Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona
  9. 9 El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua
  10. 10 Verdeliss confirma su presencia en la Behobia- San Sebastián: «Es un reto para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia para los donostiarras y 35 años portátiles

Donostia para los donostiarras y 35 años portátiles