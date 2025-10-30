Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miren Arzalluz, en el exterior del Guggenheim. Yvonne Iturgaiz

Miren Arzalluz: «Quiero rescatar figuras del arte relegadas y, por desgracia, muchas son mujeres»

En su primera entrevista como directora del Guggenheim, Miren Arzalluz explica su idea de museo y aborda el proyecto Urdaibai

Isabel Ibáñez

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:51

Comenta

La directora del Guggenheim Bilbao se encontraba en París intentando entrar en el Louvre en los instantes posteriores al descubrimiento del reciente robo de joyas. ... Tras la primera oleada de indignación por el fallo en la seguridad, se ha generado otra de solidaridad en forma de carta de apoyo de 57 responsables de museos. Así lo recuerda Miren Arzalluz (Bilbao, 1978): «Estaba en la cola para entrar cuando empezaron a evacuar a la gente, y enseguida entendí que había un problema, algún aviso, un paquete abandonado... La primera reacción, a pesar del escándalo inicial, es de empatía, porque no hay ningún museo en el mundo que esté libre al cien por cien de un robo así».

