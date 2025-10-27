Mireia Gabilondo gana el Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena

La dramaturga bergararra Mireia Gabilondo, de la compañía Tanttaka, ha ganado el primer premio del XXVIII edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de ... Escena Ciudad de Torrejón, único en España y que tiene el objetivo de dar visibilidad al mérito, trabajo y talento de las mujeres que se dedican a la dirección de escena. Se trata del único certamen teatral que en el Estado reconoce la labor de las mujeres directora y se creó hace 28 años.

Gabilondo ha obtenido este galardón con su obra 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', que ha hecho doblete ganando también el premio especial José María Rodero que concede el público. Las otras dos obras finalistas han sido 'Cassandra o el elogio de un fracaso', de María Herrero, y 'Donde no habita el olvido', de Romina Rodríguez-Solís Medina.

La obra, escrita y dirigida por Gabilondo, habla» de las diferentes soledades, de las diferentes incapacidades, de las máscaras que nos ponemos para poder seguir viviendo, de las enfermedades mentales, del desamor, de la vejez, del suicidio, de la depresión y de la valentía de vivir en un cuerpo que no se mueve, pero con una mente que no para. Y de las terapias psicológicas, de las mentiras, de los traumas y del cuidado de las plantas, sean o no de plástico, de las relaciones profundas con una Inteligencia Artificial… y de algunas cosas más. Pero hablamos desde la comedia. Desde una comedia muy trágica por momentos, tan trágica que no queda más remedio que reírse», señala la autora.

Esta comedia, que utiliza los enredos y mentiras para hablar de las dificultades de la vida y de sus salidas, está protagonizada por Telmo Irureta, Aitziber Garmendia y la propia Gabilondo

'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' es una coproducción del Centro Dramático Nacional, donde se estrenó hace un año, y la compañía donostiarra Tanttaka Teatroa.