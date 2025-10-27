Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Gabilondo, en el centro, junto a las dos finalistas. F. Gambarte

Mireia Gabilondo gana el Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena

Su obra 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' también se llevó el premio del público en Torrejón

R. Korta

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:56

Comenta

La dramaturga bergararra Mireia Gabilondo, de la compañía Tanttaka, ha ganado el primer premio del XXVIII edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de ... Escena Ciudad de Torrejón, único en España y que tiene el objetivo de dar visibilidad al mérito, trabajo y talento de las mujeres que se dedican a la dirección de escena. Se trata del único certamen teatral que en el Estado reconoce la labor de las mujeres directora y se creó hace 28 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  7. 7

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  8. 8 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mireia Gabilondo gana el Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena

Mireia Gabilondo gana el Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena