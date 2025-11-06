Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El pianista y director Mikhail Pletnev.

Mikhail Pletnev regresa al piano en su reencuentro este viernes con el público donostiarra en el Kursaal

El maestro ruso, que estuvo en la ciudad por última vez hace doce años como director de la Orquesta Nacional de Rusia, ofrecerá un variado concierto a las 19.30 horas dentro del ciclo de Kursaal Eszena

Mari Jose Cano

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Se dice que es tímido, poco dado a entrevistas y, al igual que su compatriota Grigory Sokolov, esquivo con los medios de comunicación. Mikhail Pletnev ( ... 1957) ha ofrecido un viaje de ida y vuelta. Comenzó su carrera como pianista -su triunfo en el prestigioso Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky con solo 21 años le trajo la fama- y la continuó como director de orquesta. En 1990 afrontó la creación de la primera orquesta independiente del gobierno ruso, con infraestructura propia y subvencionada por grandes empresas privadas. Con ella triunfó y visitó Donostia en varias ocasiones. Pletnev la dirigió hasta 2020 cuando abandonó Rusia y dos años después en 2022, tras establecerse en Suiza, fundó la Orquesta Internacional Rachmaninoff. Con ella todavía no ha actuado en Donostia, pero todavía se recuerda su primera visita al Kursaal en 2005, apurando hasta el último minuto la prueba de sonido con la Orquesta Nacional de Rusia, y sus magníficos conciertos en la Quincena Musical de 2007 y en mayo de 2013, todos ellos en el podio.

