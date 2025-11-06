Mikhail Pletnev regresa al piano en su reencuentro este viernes con el público donostiarra en el Kursaal

Se dice que es tímido, poco dado a entrevistas y, al igual que su compatriota Grigory Sokolov, esquivo con los medios de comunicación. Mikhail Pletnev ( ... 1957) ha ofrecido un viaje de ida y vuelta. Comenzó su carrera como pianista -su triunfo en el prestigioso Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky con solo 21 años le trajo la fama- y la continuó como director de orquesta. En 1990 afrontó la creación de la primera orquesta independiente del gobierno ruso, con infraestructura propia y subvencionada por grandes empresas privadas. Con ella triunfó y visitó Donostia en varias ocasiones. Pletnev la dirigió hasta 2020 cuando abandonó Rusia y dos años después en 2022, tras establecerse en Suiza, fundó la Orquesta Internacional Rachmaninoff. Con ella todavía no ha actuado en Donostia, pero todavía se recuerda su primera visita al Kursaal en 2005, apurando hasta el último minuto la prueba de sonido con la Orquesta Nacional de Rusia, y sus magníficos conciertos en la Quincena Musical de 2007 y en mayo de 2013, todos ellos en el podio.

Pero esta vez Pletnev vuelve a sus orígenes y se sienta al piano. Porque para él lo importante no es el medio, sino el fin, la música: «Disfruto de la música en todas sus formas; a veces como oyente, otras como compositor, director, intérprete... Cuando tomo la batuta o me siento al piano, es una sola cosa. Rachmaninov y Liszt fueron grandes compositores y directores. Y otros muchos músicos respetados también se dedicaron a la composición, el piano y la dirección. No se limitaron a un solo rol. Por supuesto, cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Pero planeo seguir dirigiendo y tocando el piano mientras se me presenten esas oportunidades. Si me resulta difícil estar de pie durante mucho tiempo, me sentaré en el piano y si me cuesta estar sentado, entonces me pondré de pie en el podio. No tengo metas ni planes específicos. Simplemente pretendo seguir haciendo música a medida que la vida avance», ha declarado recientemente.

En el concierto que ofrece esta tarde a las 19.30 horas dentro del ciclo de Kursaal Eszena, Mikhail Pletnev ofrecerá un variado programa con obras de Bach, Grieg y Schumann. Con toda seguridad se valdrá del instrumento que acostumbra a utilizar, un Shigeru Kawai. «Con él redescubrí el placer de tocar después de haber estado seis años sin interpretar al piano. Para mí es fundamental establecer una buena relación con el instrumento. Me reúno con el afinador antes de cada concierto. El instrumento debe complacerme, porque tengo que interactuar completamente con él. Creo que es esencial comprobar que responde a todo lo que hago. Y, aún más importante, debe gustarme su sonido e inspirarme. Si no me gusta el instrumento el concierto es un desastre».