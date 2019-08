Mexiko, Panama eta Uruguaiko ekoizpenak, Zinema Eraikitzen ekimenaren 36. edizioan 'Mexiko' filmeko pasartea / Donostiako Zinemaldia Guztira sei opera prima 185 ekoizpen aurkeztu dira ekimenera; helburua da Latinoamerikako zinema sustatzea DV Donostia Viernes, 16 agosto 2019, 16:39

Zinema Eraikitzen ekimenaren 36. edizioan sei film aurkeztuko dituzte, irailaren 23an, 24an eta 25ean. Besteak beste, hiru egunetan zehar Brasil, Kolonbia, Mexiko, Panama eta Uruguaiko ekoizpenak ikusteko aukera izango da.

Prentsa ohar baten bitartez jakinarazi dutenez, sei opera prima sartu dira Zinema Eraikitzen 36ko aukeran, guztira aurkeztu diren 185 ekoizpenetatik. Horietako batzuk dira Joan Gomezen 'El árbol rojo', Agustin Bancheroren 'Las vacaciones de Hilda', Madiano Marchetiren 'Madalena', Angeles Cruzen 'Nudo Mixteco', Mauricio Osakiren O's caminhos do meu pai / The Paths of my Father', eta Fernanda Valadezen 'Sin señas particulares'.

Ekimen hau Donostia Zinemaldiaren eta Cinelatino, Rencontres de Toulouse zinema jaialdiaren arteko ekimen profesionala da, Latinoamerikako zinema sustatzeko helburua duena. 2002. urtean sortua, urtean bitan irekitzen den deialdiak talentu berriak nazioartean proiektatzeko plataforma eta Latinoamerikako ikus entzunezkoen industriaren erreferentziako elkargune bihurtu da.

Aurten, Donostiako eta Toulouseko Zinema Eraikitzen jardueretan aurkeztutako lau film izango dira Zinemaldian: Jorge Riquelmeren 'Algunas bestias' 'New Directors' sailean ikusiko dugu, Toulouseko Zinema Eraikitzen jardueran saridun suertatu ondoren; Sebastian Muñozen 'El Principe' Horizontes Latinos sailean, Veneziako Kritikaren Astetik pasa eta gero; Armando Caporen 'Agosto' Koprodukzio Foroan eta Zinema Eraikitzenen 32. edizioan izan zen eta Horizontes Latinos sailean ere ikusiko dugu; eta Lucia Garibaldiren 'Los Tiburones', Zinema Eraikitzen 34ko irabazlea eta Sundancen eta Guadalajaran saritua, baita Horizontes Latinos sailean ere.