La metamorfosis de 'Erlea' Bernardo Atxaga y Andrés Urrutia, ayer en Bilbao. Bernardo Atxaga convertirá la revista cultural de Euskaltzaindia en una serie de antologías guiadas por el vuelo errático de la mente humana LUIS ALFONSO GÁMEZ BILBAO. Sábado, 10 noviembre 2018, 09:54

La mente de Bernardo Atxaga vuela como una mariposa, errática, estableciendo conexiones entre temas que parecen no tenerlas. «Siempre he tenido fascinación por los levantadores de piedra y las piedras. Cuando pensé en presentar ese mundo en 'Erlea', le pedí a un fotógrafo que sacara la piedra redonda, la bola, como si fuera un planeta. Lo hizo y de ahí saltamos a la ciencia ficción, los astronautas, la perra Laika, Yuri Gagarin...», recuerda.

Después de casi diez años al frente de la revista cultural de Euskaltzaindia, el escritor transmutará 'Erlea' en una serie de antologías guiadas por ese vuelo sin rumbo. «Será a la vez presentación y despedida», había anunciado misteriosamente Atxaga el miércoles en la convocatoria de la presentación del número 12 de 'Erlea'. «No es que la revista desaparezca, es que se cierra un ciclo», explicaba a la hora de la verdad Andrés Urrutia, presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca, en la sede de la institución en la Plaza Nueva de Bilbao.

'Erlea' nació en 2009 con el objetivo de «no ser la típica revista cultural, sino abarcar todas las disciplinas de la cultura vasca y también incluir elementos exógenos», dice el máximo responsable de Euskaltzaindia. Atxaga acababa de regresar de Estados Unidos y se volcó en el proyecto. «En casi diez años, Bernardo y su equipo han perfeccionando el producto al máximo. Es una revista que ha roto moldes. En este sentido, el número 12 cierra el ciclo de una forma brillante porque combina el objeto tradicional de la revista con una reflexión que nadie había hecho sobre los académicos de esta forma. Conocíamos los tratados de gramática de Azkue, pero no su sentido del humor. Sabíamos que Aresti era poeta, pero no le habíamos visto subiendo al monte».

'Erlearen Antologiak'

También se ha entrevistado a personajes diferentes de los habituales en una revista cultural y de un modo distinto. «Al entrevistado le pedía un mes antes que eligiera los objetos de su vida y luego le preguntaba por ellos. Eso ha dado resultados sorprendentes. Marino Lejarreta eligió un guante de beísbol y Marta Cárdenas, el color turquesa», rememora el escritor, que como director de la revista ha cuidado también el aspecto gráfico -optando por «grandes dibujantes»- y de edición, «en el sentido anglosajón de participación en la creación». Ahora Atxaga considera que la estantería de 'Erlea' ya está completa. «Mi idea era dar una muestra de lo que es la creación en Euskal Herria en euskera a principios del siglo XXI. Me parece que el trabajo ya esta hecho».

'Erlearen Antologiak', el nuevo proyecto del autor y de Euskaltzaindia, se guiará por el espíritu errático que llevó al número 9 de 'Erlea' desde una bola de piedra hasta Yuri Gagarin, desde el deporte rural hasta la última frontera. «Serán antologías especiales, muy especiales, y cortas, de 90 páginas como máximo». El escritor tiene ya dos diseñadas «en el cuaderno». «Haremos conexiones entre temas que no son evidentes, pero que existen. No es casualidad que 'psyché' originalmente signifique mariposa porque la mente humana, al menos la mía, vuela como una mariposa, no va en línea recta ni por temas. La antologías serán así».