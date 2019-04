EL MERCADO DE LOS FILÓSOFOS

D os grandes largos en la programación de esta penúltima jornada. 'La (des)educación de Cameron Post' aparte de ser de una maldita y rabiosísima actualidad, tiene un toque soberbio de libertad, huele bastante a 'maría' de la buena y no deja de sonreír porque al final siempre puede haber una 'pick up' más o menos roñosa a la que subirse. 'La carga' es cruel como solo los Balcanes lo fueron y quizás sigan siéndolo.

Si hay tres jóvenes de los nuestros poniéndoselo difícil a los 'iluminati' y falsos profetas/educadores de la película de Desirée Akhavan (neoyorkina-iraní, bisexual, premiada en Sundance, inspirada por Solondoz y el Noah Baumbach que dirigiese 'Frances Ha'), no son menos de los nuestros, menos habitantes de este mundo, menos modernos ni están menos enrabietados los protagonistas de 'Hamada', el filme de Eloy Domínguez Serén, un pontevedrés que fue jurado joven en Venecia, rondó con éxito por el Punto de Vista de Pamplona y presentó su 'Norte, adiante' en el Reina Sofía. Las chicas y chicos que habitan esta coproducción entre Suecia, Alemania y Noruega sueñan sueños que, de tan pequeños, son grandísimos. Y sí, aquí también hay un coche. Porque en esta edición decimoséptima los automóviles resultan ser (excepto en 'La carga' aunque acaso también) símbolo de libertad.

Como el agua. El agua que fluye como un milagro (casi más humano que divino) en 'Latash', el buen corto de Elena Molina cuya pasión por el cine y el ser humano la ha llevado a Corea del Sur, a Burkina Faso,a Haiti y Kuwait.

Libertad. La de los compradores, vendedores y pobladores del mercadillo por el que pasearemos y compraremos quincalla de la buena, de la mala, de la inservible y de la maravillosa en el cortometraje 'Sunday Market: Tripoli' de Yahya Mourad, un hijo de Beirut curtido en uno de los campus cinematográficos más potentes de Europa, el Talents de la Berlinale de la ciudad del Oso y los Tilos.

Entre las baratijas, los balones de baloncesto desinflados, los hornillos y los perros que comen cuando su amo come y no comen cuando él no lo hace, asistimos a un posgrado de filosofía. Filosofía aplicada a la vida, a los sueños, a la muerte. A la poesía. «Me hirieron. Llamé a la puerta de mi pueblo. Y estaba dormido».