La melodía del éxito

Ninguno sabe la fórmula del éxito. O al menos todos dicen no conocerla. Pero si con una novela se ha logrado que 35 editoriales compren los derechos, y que alguien en Hollywood se haya interesado por la trama hasta el punto de estar ya realizando la adaptación al cine, merece la pena preguntar, por si acaso la fórmula existe, se conoce y se quiere compartir con el resto de mortales.

El escritor de thrillers Federico Axat (Buenos Aires, 1975), antes de responder, prefiere aclarar algo: «Ese de conseguir 35 editoriales es un fenómeno excepcional que seguramente no se volverá a repetir. Hay seis o siete ya en curso de 'Amnesia', y entre 10 y 12 sería razonable, pero si uno se pone la expectativa de las 35, solo puede desanimarse porque eso es irrepetible».

El libro con el que él lo consiguió -eso, y unos cuantos miles de lectores en el mercado español- fue 'La última salida', una historia «trepidante» en la que el personaje principal no tenía a qué agarrarse. Nada. En 'Amnesia' (ediciones Destino), su nueva novela, tampoco: todo es confuso, lo que ayer era válido no lo es hoy, la gente en la que más confía guarda información importante. A este ingeniero de formación le gusta «poner en jaque todo eso que en la realidad nos parece tan lógico» para hacer sufrir a sus personajes desde la primera página. «El desconcierto, la inseguridad, me gusta eso».

Pone tan en jaque «todo» que hasta le gusta jugar con la idea de que ni siquiera haya un asesino al que encontrar, que es la base de muchas novelas. «El gran problema de Johnny es que no puede confiar ni en sí mismo, ni en su propia mente, así que ¿cómo sabemos que hay un cadáver y un asesino?», se pregunta sobre el punto de partida de la novela.

Menos mal que Johnny tiene a su hermano y a sus dos amigos de la infancia para ayudarle a aclarar lo que le pasa. En 'Amnesia' los secundarios son tan importantes como el principal, explica, y dibujan «relaciones profundas. Tienen que ser creíbles para poder empatizar con ellos». Pero esa sigue sin ser la receta del éxito.