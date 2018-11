Jon Maya: «'Erritu' es un viaje interior que comienza en el individuo y se abre luego a la comunidad» Jon Maya destaca el trabajo y el cuidado de cada detalle que ha implicado 'Erritu'. / ARIZMENDI Jon Maya: director y coreógrafo de Kukai Dantza 'Erritu', la nueva propuesta de Kukai Dantza, se representa hoy y mañana en el Victoria Eugenia MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Sábado, 3 noviembre 2018, 08:42

Jon Maya (Errenteria, 1977) no esconde los leves nervios que le causa la sensación de verse en el escenario del Victoria Eugenia donostiarra. No en vano, Kukai Dantza lleva meses trabajando en su última obra, 'Erritu' y el sprint final siempre recoge una aglomeración de emociones difíciles de contener.

- Ahora que puede verse el final del proceso en el horizonte, ¿cómo ha vivido la creación de este 'Erritu'?

- Pues está siendo un proceso relativamente largo para lo que estamos acostumbrados. Es verdad que Sharon Fridman y yo, como directores del proyecto y coreógrafos, llevamos tiempo trabajando juntos, pero el primer encuentro con bailarines y con David Azurza -cantante- pues fue la última semana de 2017. Ahí es cuando hicimos ese primer taller de creación. También es cierto que aunque el estreno sea ahora, ya hemos realizado varias presentaciones en plataformas profesionales, que para nosotros han sido como partos prematuros, pero ahora llega el momento de verlo en su espacio natural, que es el teatro.

- Durante todo el proceso, ¿han cambiado muchos matices de la obra?

- Hasta ahora ha sido una coreografía que se ha ido adaptando al espacio en el que se representaba. Lo hemos hecho en lugares como el museo San Telmo, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, en la Catedral de Manresa, en la Plaza Mayor de Huesca... Aunque la coreografía está ahí, esto ha servido para presentar el proyecto en diferentes lugares. Ahora, comienza la gira pensada para teatros aunque si aparece un espacio especial indudablemente nos adaptaríamos.

Kukai Dantza: 'Erritu' Lugar Teatro Victoria Eugenia, hoy sábado a las 20.00 y mañana domingo a las 19.00 Precios 10, 18 y 24 euros.

- ¿Qué surge primero, la colaboración con Sharon Fridman o 'Erritu'?

- En este caso, primero nace 'Erritu'. Yo llevaba bastantes años -incluso antes que 'Oskara'- queriendo que desde Kukai profundizásemos algo en el ámbito ritual. Hemos trabajado ya lo que es la danza tradicional vasca como su función más social, lúdica o como técnica al servicio de un concepto. Pero nunca habíamos profundizado en el rito. Y a partir de ahí, dando vueltas a la idea, me pareció que Sharon Fridman era una persona muy apropiada porque también tiene una historia espiritual muy importante. Otro atractivo era que él trabaja desde una técnica de la danza contemporánea, el Contact, que en Kukai no habíamos abordado y poderla poner en relación con nuestro movimiento tradicional. Y también me hacía ilusión trabajar con un coro de una forma no estática, que fuese parte de nuestro paisaje. A partir de esas ideas, llamé a Sharon y desde el minuto uno comenzamos a trabajar, demostrando que él era una persona que el proyecto necesitaba y que mi llamada era lo que él necesitaba.

- Hablando del coro, ¿han ensayado periódicamente con ellos?

- Es un caso curioso porque el proceso de creación lo hemos hecho con el Coro Landarbaso, con el que nos hemos ido juntando periódicamente. Desde cuando no había nada hecho y experimentábamos hasta cuando hemos necesitado cosas más concretas. Han estado en algunas de las representaciones, pero también es verdad que trabajamos con más coros. Ahora en el Arriaga y en Vitoria estaremos con el coro Gaudeamus y en esta tournée que hemos hecho hemos actuado con coros de Valladolid, Huesca, Manresa... y para nosotros ha sido una experiencia transmitir nuestra idea a cada coro y a las comunidades de cada ciudad.

- ¿Qué tal la respuesta del público en estas ciudades?

- Tengo que admitir que me he quedado gratamente sorprendido de la reacción del público. Tú sabes cómo has vivido el proceso y qué se ha trabajado durante el proceso, pero siempre tienes la incertidumbre de si todo lo trabajado llegará al público o se quedará en un mero hecho estético o técnico. Pero realmente ha generado mucha emoción y tensión. A la gente le ha llegado y tocado. Es una función con muy poco artificio, todos los elementos se han trabajado mucho. El vestuario, la luz, la música, etc. acompañan la idea. Y la idea es: los cuerpos de estos bailarines, las voces de estos cantantes y la relación entre ellos. Algo muy interior y puro, y los artificios no se comen esa pureza.

- ¿Podría definirse 'Erritu' con esa última idea?

- Totalmente. Para los intérpretes es un viaje interior del copón. Cada vez que lo representan viven un proceso importante, individual por un lado pero en comunidad por otro. No es un viaje que se haga en soledad, sino que empieza interiormente y se va abriendo. Y creo que este hecho de asociarse con el entorno también llega al público.

- Teatros de referencia como Arriaga, Victoria Eugenia, el Casino de Biarritz, el Principal de Vitoria... ¿les hace ilusión este inicio de gira?

- Mucho. Ese día de la función, siempre pienso cuando estoy llegando, en las veces que habré pasado por aquí de pequeño pensando quién actuaría, y ahora soy yo el que está dentro. Somos agraciados por haber actuado bastantes veces ya en estos teatros, prácticamente desde nuestro primer espectáculo, hace quince años. Pero siempre te alegra ver que después de todo el trabajo realizado para una nueva obra, podrás representarla en los mejores teatros del país, además con muy buena acogida -en Vitoria las entradas están agotadas y en Donostia va muy bien la venta-.

- Se ve que son profetas en su tierra. También en su ciudad, Errenteria. ¿estrenarán allí la obra?

- Siempre, todos los trabajos de Kukai se han estrenado o preestrenado en nuestro pueblo. Es verdad que en este caso, evidentemente, esperamos hacerlo y es lo que queremos, pero este año ha estado la incertidumbre de si Lekuona iba a estar en marcha para cuando nosotros estrenásemos. Al principio parecía que sí, luego que no y al final se han ido confirmando otras fechas en otros lugares que ha habido que abordar. Me gustaría que en la gira que vamos a hacer en 2019, que se extenderá hasta 2020, se presentase la obra en Errenteria y que fuera en un lugar referencial.

- Sería bonito que Lekuona se inaugurase con una obra de Kukai Dantza...

- Por ejemplo. Pensando además que parece que va a ser un espacio escénico singular y creo que eso le viene muy bien a 'Erritu'. Ojalá podamos hacer unas bonitas representaciones de forma bastante especial aprovechando este nuevo equipamiento que espero que llegue más pronto que nunca (ríe).

- En los dos años de gira que ha mencionado, ¿van a trabajar en nuevas propuestas simultáneamente?

- Tenemos diferentes vías de trabajo. Por un lado, seguimos de gira con 'Oskara' -de aquí a fin de año estaremos en Jaén, Madrid, Montecarlo- y 2019 será bastante internacional. Por otro lado, a partir de abril comenzaremos una gira por todo el Estado con 'Erritu', así que ambas propuestas convivirán. También estaremos constantemente en proyectos más puntuales. Además, constantemente estamos trabajando mirando al futuro, por lo que mientras estamos haciendo todo eso, no tengo ninguna duda de que ya iremos maquinando algunas cosas de cara al medio plazo.