El día en que Marlene Dietrich telefoneó a Ute Lemper Ute Lemper, en una imagen de archivo. / AFP Mañana. El Victoria Eugenia acoge mañana sábado el espectáculo de homenaje 'Rendezvous with Marlene' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 mayo 2019, 08:37

El Victoria Eugenia acogerá mañana 'Rendezvous with Marlene', un espectáculo musical que la artista germana Ute Lemper (Münster, 1963) dedica a la mítica actriz y cantante Marlene Dietrich. Se trata de un homenaje con un fuerte componente teatral, ya que su protagonista se transforma en la célebre diva para recordarla mediante el relato de su vida y la interpretación de algunas de sus canciones.

Durante 35 años de carrera, Ute Lemper ha sido comparada a menudo con Marlene Dietrich, pero nunca hasta ahora había dedicado un show completo a celebrar su memoria. Precisamente, 'Rendezvous with Marlene' parte de una conversación real que ambas mantuvieron por teléfono cuando vivían en París en 1988, en los años en que la joven Lemper daba sus primeros pasos en la música y el teatro. Tras recibir el Moliére Award por su papel en el musical 'Cabaret', envió una carta a Dietrich para disculparse por algo que escapaba a su control: todos los medios la comparaban continuamente con Dietrich, que entonces era ya una estrella consagrada desde hacía décadas. Una tenía 24 años y Marlene, 88.

EL CONCIERTO Cartel Ute Lemper. Lugar Victoria Eugenia (Donostia). Día y hora Mañana (20.00). Entradas 24 euros.

Un mes después, y ante su sorpresa, Ute Lemper recibió la llamada de Dietrich. Durante tres horas de charla telefónica que fue una verdadera «delicia», le habló de su vida, de su trabajo y de su historia, de su amor por el poeta Rilke, de su complicada relación con Alemania, de su pena y de sus fascinaciones.

«Fue una conversación muy enriquecedora y también muy personal. Sin embargo, en aquel momento quizá no supe en qué parte de mi equipaje guardarla porque era muy joven. Supongo que he necesitado algunas décadas para digerir aquella experiencia correctamente, para considerarla de manera personal y descubrir cómo hacer algo con ella», ha declarado en entrevistas recientes.

Lemper también ha explicado que últimamente ha recibido ofertas para encarnar a Dietrich, tanto en cine como en teatro. «Ahora soy una mujer mayor, he recorrido el mundo, tengo una carrera internacional, muchos recuerdos maravillosos y un mosaico de culturas dentro de mí. Siento una especie de parentesco con Marlene porque yo misma tengo esa sensación de desarraigo como ella, que era una expatriada. También tengo una relación complicada con Alemania y me he enamorado de muchos otros países, incluidos EEUU y Francia. Pensé que al fin estaba preparada para dar forma artística a aquella conversación y hacer un espectáculo de una sola mujer. Fue una oportunidad para confrontar a ambas personas, tanto a Marlene como a mí, y dejar que hablaran entre sí», ha dicho.

En 1992, Lemper estaba en Berlín para participar en 'El ángel azul', producción en la que interpretaba a Lola, el papel que llevó al estrellato a la Dietrich en 1928. La veterana actriz falleció seis días antes del estreno en París, y tras un glamuroso funeral en La Madeleine, su cuerpo fue trasladado a Berlín para su entierro. Ute asistió al sepelio y depositó una rosa sobre la tumba.

En el espectáculo de mañana se recrea aquel diálogo entre ambas divas y, en forma de conversación dramatizada, se evoca la carrera de Marlene y su vida desde los inicios, en una línea de tiempo que finalmente se topa con la de Ute Lemper revelando sus historias paralelas. La artista canta las canciones más fabulosas de Marlene y revela varios de sus secretos más cautivadores.

En el repertorio sonarán melodías diversas, todas ellas cantadas por Dietrich en alguna ocasión: desde clásicos de la canción de autor como 'Where Have All The Flowers Gone' o 'Blowin' In The Wind', de Pete Seeger y Bob Dylan, respectivamente, a muestras de cabaret alemán como 'Life's A Swindle', temas inmortales del repertorio germano como 'Lili Marleen' o del francés como 'Ne Me Quitte Pas' y, por supuesto, piezas incluidas en las bandas sonoras de las muchas películas que protagonizó Dietrich, entre otras, 'El ángel azul' (Josef von Sternberg, 1930), 'Berlín Occidente' (Billy Wilder, 1948) o 'Pánico en la escena' (Alfred Hitchcock, 1950).

Amplio currículo

Ute Lemper cursó estudios en la Escuela Superior de Música y Danza de Colonia y en el Instituto del Teatro Max-Reinhardt-Seminar de Viena. A finales de los 80 debutó profesionalmente en los papeles de Grizabella y Bombalurina en la producción vienesa del musical 'Cats', continuó con la parte protagonista en 'Peter Pan' (Berlín) e hizo de Sally Bowles en la versión parisina de 'Cabare', por la que resultó premiada. Tras ser Lola en 'El ángel azul', el prestigioso coreógrafo Maurice Béjart creó para ella el ballet 'La Mort Subite'. También actuó en muchas de las Weill Revues con la compañía de danza de Pina Bausch, e interpretró a Velma Nelly en la producción londinense del musical 'Chicago', por la que fue galardonada con el Laurence Olivier Award.

Como solista ha recorrido todo el mundo junto a las orquestas de mayor renombre. Sus interpretaciones de las Berlin Cabaret Songs, de la obra de Kurt Weill y de la 'chanson' francesa, así como de sus conciertos en Broadway, París y el West End de Londres, le han situado en la cúspide de la música internacional. En el cine ha trabajado con Pierre Granier-Deferre, Peter Greenaway, Ivan Dikhovichni y Robert Altman, entre otros cineastas. Cantó junto a Roger Waters (Pink Floyd) 'The Thin Ice' en el disco 'Live in Berlin' (1990) y ha colaborado con otras figuras del rock como Nick Cave o Elvis Costello.