María Luisa Merlo: «No hubiera soportado depender de un marido. Me casé y seguí trabajando» Maria Luisa Merlo en la obra 'Conversaciones con mamá', desde mañana en el teatro Principal de Donostia. Protagoniza junto a Jesús Cisneros la comedia 'Conversaciones con mamá', en la que encarna a una mujer mayor, liberal e independiente ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 5 agosto 2018, 09:27

Desde mañana y hasta el domingo se presenta en el teatro Principal 'Conversaciones con mamá', comedia que primero fue una exitosa película argentina. Hace cinco años la llevaron al teatro Juan Echanove y María Galiana, y ahora regresa con María Luisa Merlo y Jesús Cisneros como protagonistas de una historia divertida y a la vez sentimental. Un hijo en dificultades económicas acude a pedir ayuda a su madre, a la que tenía bastante olvidada.

- ¿Es una comedia para divertirse, pero también para emocionarse?

- Todo el tiempo va pasando de una cosa a otra. Es el género que más me gusta hacer, el de la comedia donde los personajes son de carne y hueso y por eso hay risa y emoción a la vez.

- Su personaje, con más de ochenta años, sufre un cambio drástico en su vida. ¿Cómo se enfrenta a esa situación?

- Lo hace perfectamente porque es una mujer muy liberal y amorosa. Adora a su hijo y tiene ya una experiencia y una filosofía de vida muy positiva. Se enfrenta a todo lo que le ocurre con mucho sentido del humor y ternura.

- El dinero es un elemento importante en la relación de esta mujer con su hijo.

- Al principio sí, pero poco a poco se va comprendiendo que hay cosas más importantes. El hijo, que se ha convertido en un burgués, gracias a su madre vuelve a ser el que ella educó: un ser liberal y estupendo, un personaje muy interesante.

«Este es uno de los personajes más bonitos que he interpretado en toda mi vida»

- Estamos ante una obra de valores humanos. ¿Cuál destacaría?

- La unión entre madre e hijo. Le voy a contar una anécdota preciosa. Cuando la representamos por primera vez, la persona que estaba grabando la función nada más terminar nos dijo que se iba corriendo a ver a su madre. La obra no solo habla de esa relación entre una madre y su hijo, también lo hace de la libertad y de la justicia.

- La noto muy contenta con la función y con su personaje.

- Es que es uno de los más bonitos que he hecho en toda mi vida. Y de los más claros psicológicamente. Tengo la costumbre de psicoanalizar a mis personajes y esta mujer me gusta mucho por lo comprensiva, lo tierna, lo inteligente y liberal que es. Y lo madre que es, porque yo por encima de todo soy madre.

«Me he criado en el teatro, no puedo hablar de otra cosa porque he vivido entre bastidores»

- ¿Tener una profesión liberal como la de actriz le ha ayudado a comprenderla?

- Claro. Como decía Fernando Fernán Gómez, durante cuarenta años hemos pertenecido a una profesión absolutamente al margen de la sociedad, gracias a Dios.

- Aunque sea en tono de comedia, la función trata un tema delicado. ¿La sociedad actual olvida cada vez más a las personas mayores?

- Por desgracia a mí se me han muerto tan pronto que no tuve tiempo de cuidarlos. Pero me parece que está pasando eso que usted dice, aunque no tanto en España, sucede más en otros países. Aquí todavía existe el núcleo familiar, creo que somos una excepción.

- ¿Qué importancia le da a mantener la libertad y la independencia cuando se llega a una edad avanzada?

- Toda la importancia. Se la he dado siempre. Mi padre me lo dio todo, pero me enseñó a ser independiente. No hubiera podido soportar depender, por ejemplo, de un marido. La prueba es que me casé y seguí trabajando. Aquel que me hubiera pedido que viviese de lo que él me daba, me hubiese perdido. Me da terror. Y eso lo cuenta en un momento este personaje, cuando habla de lo grave que era en los años sesenta que una mujer dependiera de un hombre.

- ¿Esa situación cómo la vivió en su vida personal?

- Es que soy tercera generación de actores. En el teatro las mujeres trabajaban y ganaban dinero y por lo tanto eran independientes. Yo me he criado en el teatro, no puedo hablar de otra cosa porque he vivido entre bastidores.

- Estos días está en la cartelera teatral donostiarra Lola Herrera, luego viene usted y después Concha Velasco. Tenemos la suerte de seguir viendo a una generación de oro.

- ¡No lo sabía! Nos admiramos y nos queremos mucho. Nos une el amor por el teatro y también haber luchado como bestias. No era fácil y sigue sin serlo.