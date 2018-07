Maratón en la Benta Dan Cabanela, cantante de Still River. / ARIZMENDI Las estrellas españolas protagonizaron una divertida y variada actuación de dos horas y media tras Still River y Mark Hummel JUAN G. ANDRÉS HONDARRIBIA Domingo, 15 julio 2018, 10:56

. Llegaban de Bizkaia pero parecían salidos de alguna ciudad sureña de EEUU. Y no sólo porque su cantante Dan Cabanela sea natural de Minneapolis -lleva más de dos décadas afincado en Getxo-, sino porque han asimilado a la perfección los sonidos de raíz americana. Su concierto del viernes noche en la Benta fue sinónimo de 'in crescendo' y sólo podría haber sido mejor si hubiera incluido sección de vientos: los tres cuartos de hora se pasaron en un suspiro mientras el quinteto basculaba entre el blues rock, el folk, el rock setentero, el soul y el funk.

Una variedad estilística que contrastó con la mayor homogeneidad de la función de Mark Hummel Golden State-Lone Star Revue. El armonicista estadounidense comandó esta reunión de estrellas del blues de Texas y del West Coast californiano para solaz de los más cafeteros. Sonaron piezas como 'I Got to Go', 'Midnight Hour Blues', 'Detroit Blues' o 'Creeper Returns'. El único que no cantó fue el elegante batería Wes Starr, pero sí lo hicieron Hummel, el bajista RW Grigsby, el guitarrista Rusty Zinn y su colega de instrumento Mike Keller; pese a su aspecto tímido y apocado, este último exhibió un gran vozarrón en la estupenda versión del 'Mona' de Bo Diddley. Todos realizaron un trabajo soberbio y virtuoso que quizá se apoyó demasiado en los solos y pecó un poco de previsible.

Es por ello que el inicio de Crossroads, la reunión de estrellas de la escena blues española, resultó un soplo de aire fresco. La actuación comenzó en formato de trío con Marc Ruiz a la batería, Manolo Germán al bajo y Lluís Coloma al piano, y su improvisación inicial de blues y boogie woogie desató la mayor ovación de la noche hasta entonces. Lo que vino después fue una auténtica maratón en la que, escoltados por esa banda base, una docena de cantantes e instrumentistas fueron entrando y saliendo del escenario para actuar juntos y revueltos.

La banda de Mark Hummel hizo un soberbio trabajo pero quizá pecó un poco de previsible

El madrileño Francisco Simón, perro viejo de las seis cuerdas, derrochó clase y energía, igual que su compadre Balta Bordoy, de Palma de Mallorca. Fueron los dos principales guitarristas de un show al que se sumó la catalana Big Mama Montse, pionera del blues español, para cantar 'Free at Last' y 'New Blood'. Los barceloneses Joan Paul Cumellas y Big Dani Pérez se mostraron rockeros e incendiarios a la armónica y al saxo, respectivamente, mientras que Julián Maeso se desenvolvió como un verdadero soul man: ataviado con turbante, el madrileño cantó primero al frente del escenario para después atrincherarse tras un órgano Hammond del que salieron rayos y centellas.

Los vizcaínos Still River han asimilado a la perfección los sonidos de raíz americana

Precisamente, fuera de la carpa arreciaba la tormenta y el suelo de la Benta, menos concurrida que la víspera con Canned Heat, empezaba a empaparse con el agua del exterior... Poco importó. En un escenario que parecía la versión bluesera del camarote de los Hermanos Marx irrumpieron también los guitarristas Álex Caporuscio, Víctor Aneiro y Amadeu Casas, sin olvidar el 'cameo' sorpresa de la estadounidense Tia Carroll, cuya voz lo inundó todo. La maratón terminaba con un claro ganador, el público, que disfrutó de dos horas y media de excelente música ofrecida por la gran familia del blues español.