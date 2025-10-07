Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

El 19 de octubre terminará la temporada del novillero donostiarra Ekaitz Moreno, 'Moreno Leal', con un festival en la plaza de Saint Séver. Se trata ... de un compromiso importante para el joven diestro. Va a compartir cartel con cinco matadores franceses: Antonio Joao Ferreira, Thomas Dufau, Mathieu Guillon, Dorian Canton y Yon Lamothe. Se trata de conmemorar el 20 aniversario de la Escuela taurina 'Adour afición' creada y dirigida por el maestro Richard Milian en Mont de Marsan, donde los matadores comenzaron su carrera. Los novillos serán de la ganadería 'Alma Serena'. El festival comenzará a las 16.30. Se trata de un digno colofón para Ekaitz ya que su elección para cerrar el cartel puede ser el punto y seguido para una próxima temporada de asentamiento.

diariovasco Moreno Leal