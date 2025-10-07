El 19 de octubre terminará la temporada del novillero donostiarra Ekaitz Moreno, 'Moreno Leal', con un festival en la plaza de Saint Séver. Se trata ... de un compromiso importante para el joven diestro. Va a compartir cartel con cinco matadores franceses: Antonio Joao Ferreira, Thomas Dufau, Mathieu Guillon, Dorian Canton y Yon Lamothe. Se trata de conmemorar el 20 aniversario de la Escuela taurina 'Adour afición' creada y dirigida por el maestro Richard Milian en Mont de Marsan, donde los matadores comenzaron su carrera. Los novillos serán de la ganadería 'Alma Serena'. El festival comenzará a las 16.30. Se trata de un digno colofón para Ekaitz ya que su elección para cerrar el cartel puede ser el punto y seguido para una próxima temporada de asentamiento.

Ha sido esta una primera temporada ya de luces en la que ha comenzado a conocer lo que es torear en plazas muy diferentes, con públicos casi siempre festivos, pero con exigencias muchas veces exageradas. Con un comienzo tardío y dubitativo en Santo Domingo de la Calzada, Ekaitz ha ido avanzando tarde a tarde y plaza a plaza. Le han visto en Saint Sever, en Nîmes, en Eauze, en Cortes de la Frontera, en Rion de Landes, en Siles, en Pozoblanco; triunfador en Nîmes, ha tocado pelo en casi todas sus actuaciones.

¿Y ahora? Ahora entrenar, entrenar y entrenar... Pero también, debe ser un momento de reflexión. La próxima temporada tiene que ser la del compromiso. Por cierto, estaría muy bien ver en Deba y en Zestoa hacer el paseíllo a un novillero guipuzcoano.