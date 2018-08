Manuel Bartoll (Cantante protagonista de 'We love Queen'): «La palabra clave sobre Queen es energía y ese es también nuestro éxito» R.H. SAN SEBASTIÁN. Martes, 14 agosto 2018, 07:30

Manuel Bartoll tiene unos cuantos musicales en su currículo, entre los que se encuentran 'Jesucristo Superstar', 'La bella y la bestia', 'Shrek' y 'Peter Pan'. Con formación en arte dramático y especializado en teatro musical, este castellonés dice de 'We love Queen' que le ha resultado el trabajo más complicado de todos los que ha hecho desde el punto de vista de la partitura musical.

-¿Ya era seguidor de los británicos antes de hacer este trabajo?

-Conocía vagamente su trayectoria porque por edad no me pilló. Me gustaban, pero no era un entusiasta. Antes de este montaje había hecho otro de pequeño formato, también sobre Queen, por eso me llamaron. Fue cuando realmente empecé a empaparme de su música, de lo que hicieron y me gustó mucho porque es una música que cuando la descubres, te atrapa.

-Aunque no se trate de imitar a nadie, ¿el personaje de Freddie Mercury le ronda mucho durante la función?

-Cuando empezamos me regalaron un libro sobre él y me di cuenta de lo intensa e interesante que fue su vida. En escena contamos anécdotas tanto suyas como de sus compañeros porque son cosas que la gente tiene que saber, y dan sentido y permiten entender mejor el espectáculo.

-Mercury tenía a veces mucho de personaje teatral. ¿Usted que tiene formación como actor se aprovecha de ello para su papel?

-Hemos creado unos personajes que sean afines a la historia que contamos y que también recuerden vagamente en algunos detalles que vamos soltando, por ejemplo sobre lo que eran los conciertos de Queen. Todos tenemos en mente aquel maravilloso concierto en Londres, en el estadio de Wembley, y nosotros aportamos pinceladas que lo recuerdan. Creo que la palabra clave para definir a Queen es energía. En el escenario eran pura energía y eso todos los que hacemos esta función lo hemos recogido como algo imprescindible. Y me parece que esa energía que desprende el montaje es gran parte de su éxito.

-¿Este personaje protagonista tiene algo especial dentro de su carrera?

-He hecho muchos musicales y algunos muy difíciles, pero como partitura musical 'We love Queen' es la más difícil que me he encontrado. Todo un reto cantar estos temas cada noche porque es muy complicado y todo el mundo sabe que Freddie Mercury era un virtuoso y un privilegiado. Eso es lo más duro, además de la energía de la que le hablaba antes que hace que acabemos muertos porque corres y saltas y te mueves todo el rato. Pero es que vocalmente es una barbaridad.

-¿Hacer entonces doble función será agotador? Aunque se han suspendido las sesiones de las 23.30 horas de los días 15 y 16.

-Cuando vimos que había cuatro dobletes seguidos parecía una locura, doblar con esta función es la muerte directamente. Sales de la primera agotado no sé expresar a qué nivel y cuando te dicen que en media hora empieza otra solo piensas ¡tierra trágame! Pero luego ves al público, empieza la música, se encienden las luces y el cansancio desaparece.