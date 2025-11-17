Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Emilio Fiagama en el interior de la maloka que ha levantado en la iglesia de San Telmo. Iván Montero
Emilio Fiagama | Malokero

«Una maloka nos enseña a proteger nuestra cultura y la Amazonia»

El colombiano, perteneciente a la etnia uitoto, ha construido una chabola espiritual para una exposición en el Museo San Telmo

Teresa Flaño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Museo San Telmo alberga la exposición 'Amazonias. El futuro ancestral', una producción del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En ella se encuentra lo ... que a simple vista parece una humilde choza, pero va mucho más allá. Se trata de una maloka levantada por el colombiano Emilio Fiagama, malokero de la etnia uitoto al que con respeto llaman 'mayor'. Las malokas son casas comunales de la Amazonia en las que los miembros de la comunidad comparten estrategias, mitos y tradiciones. Este espacio simboliza la importancia del consenso en la toma de decisiones y refleja la conexión de la comunidad con la naturaleza y su rica herencia cultural.

