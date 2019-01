Luis Ferreiro: «Con Auschwitz es más fácil hacer llorar que pensar, pero nuestro objetivo es la reflexión» El donostiarra Luis Ferreiro se dirige a un grupo de visitantes de la exposición 'No hace mucho, no muy lejos'. / MUSEALIA Director de Musealia, responsable de 'No hace mucho, no muy lejos' La exposición creada por la empresa donostiarra y el museo del campo de exterminio irá a Nueva York tras recibir 600.000 visitas en Madrid ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 31 enero 2019, 06:41

La exposición 'No hace mucho, no muy lejos', que ha recibido 600.0000 visitas, durante los catorce meses que ha permanecido en Madrid, viajará el próximo mes de mayo a Nueva York. Coproducida por la empresa donostiarra Musealia y el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, la muestra sobre el campo de exterminio nazi instalada desde diciembre de 2017 en las salas de la madrileña Fundación Canal de Isabel II, se clausura este domingo después de varias prórrogas y de contar entre sus visitantes con varios miles de ciudadanos vascos que, según los datos preliminares, podrían rondar los 10.000. El director de Musealia, Luis Ferreiro, considera que el momento histórico de auge del racismo y la xenofobia ha contribuido a disparar el interés por la muestra.

- ¿Esperaba este éxito?

- Como el proceso fue tan complejo e intenso en los últimos años de creación de la exposición, nunca nos marcamos una cifra de visitantes que considerásemos un éxito. En nuestro interior, sentíamos que sucitaría mucho interés por varios motivos: era la primera vez que se iba a organizar una exposición itinerante de Auschwitz con objetos originales del campo, la primera vez que colaboraban las principales instituciones mundiales sobre el campo -desde Yad Vashem hasta el Museo del Holocausto de Washington- en un proyecto conjunto y, finalmente, no hay en España ningún museo que trate de forma profunda la historia de Auschwitz y del Holocausto.

- Precisamente, no es España uno de los países que destaque por su interés hacia este asunto.

- Hay varios factores y es difícil decir cuál tiene más peso. En España es un tema que no había sido tratado ni en museos o exposiciones de una manera profunda, y había un interés del público. La narrativa de la exposición ha ayudado a que la gente cuando saliera la recomendara. Creo que es una muestra que en producción, contenidos y narrativa plantea una forma de acercarse al Holocausto asumible para el público general, sin conocimientos previos sobre la temática. Por otra parte, la forma en que la hemos promocionado también ha ayudado. Toda esa combinación de factores, unida a la situación que vive Europa y el mundo en general, generó un interés particular.

- Han recibido algunas amenazas e insultos a través de las redes sociales.

- Siempre hay gente que aprovecha las redes para volcar su odio. Sí hubo al comienzo de la exposición -y supongo que habrán continuado- mensajes de odio de neonazis y negacionistas. Y aunque es verdad que los hubo, tampoco creo que debamos magnificar esos episodios porque es darles un altavoz. Siempre han existido estos grupos, pero son una parte pequeña de la sociedad por fortuna. Lo que hacíamos era denunciar a las autoridades competentes y ver el recorrido que eso tenía.

- ¿Ha servido la exposición para acabar con malentendidos y confusiones en torno a Auschwitz?

- Para los que han visto la exposición, sin duda. Hemos intentado que a través del programa cultural que la muestra no se limitara a una visita de dos o tres horas, sino que mediante conferencias, debates y testimonios dejara un poso de reflexión. No se sale siendo experto, pero sí hay unos conceptos básicos que se han inculcado al público y las ideas preconcebidas erróneas o mitos se han corregido.

- ¿Apela más a los sentimientos o al intelecto?

- En esta temática, hacer llorar es más fácil que hacer pensar y nuestro objetivo nunca fue lo primero. Hay gente que ha podido emocionarse porque lo que se cuenta es muy trágico, pero ésa nunca fue nuestra intención. La exposición tiene que plantear más preguntas que respuestas, debe invitar más a la reflexión que a la emoción. Es un viaje más intelectual que emocional. Nosotros queríamos presentar los hechos y provocar la reflexión, pero las historias humanas están ahí y a mucha gente le impactan.

«Usar 'Auschwitz' para designar otras realidades es peligroso y una falta de respeto»

«Las palabras importan y hacen daño porque crean el caldo que hace posibles los campos»

- ¿Hay una frivolización de lo que supuso Auschwitz cuando se utiliza para designar a otros fenómenos contemporáneos con los que no tiene nada que ver?

- Sí, es inevitable. Pasa con los símbolos y es peligroso porque es una falta de respeto hacia la Historia y hacia las personas que estuvieron en ese lugar. Lo mismo ocurre con la palabra 'fascismo', aunque sea en broma. Decimos «no seas facha» cuando una persona tiene una determinada tendencia política. En este sentido, ojalá que la exposición haya servido para comprender que que Auschwitz no empezó con las cámaras de gas y que uno de los componentes importantes de este proceso es el lenguaje. La deshumanización comienza con el lenguaje utilizado con el que es distinto, piensa distinto o reza distinto. O el que tiene un color de piel distinto. Las palabras importan y hacen daño, crean un caldo de cultivo que permite la existencia de estos campos. No sólo con las palabras, hay otros motivos, pero el lenguaje es importante.

- ¿Qué ha aprendido usted en este proceso de creación de la muestra?

- Muchas cosas, no sabría decir una, pero de las que más recuerdo es que leyendo a Primo Levi, me di cuenta de que la sensación de bienestar o de fortuna de estar en la cama en una noche de invierno obliga a apreciar lo que tenemos y a no darlo por sentado. Tenemos una democracia, libertades y unos derechos humanos, pero no podemos pensar que por tenerlos eso vaya a ser así siempre. Tenemos que estar vigilantes y agradecidos con los que tenemos. Yo me he sentido afortunado y me ha ayudado a valorar más las cosas que tenemos.

- La exposición viaja a Nueva York, en cuyo Museo de la Herencia Judía se inaugurará el 8 de mayo.

- Es una ilusión especial, también porque nos va a permitir trabajar con este centro. Hemos estado mucho tiempo creando el itinerario de la muestra y, a la vez, nos damos cuenta de que en cada ciudad a la que vayamos podremos adaptar algunos aspectos a ese lugar y a ese país. En el caso de Nueva York, el Museo tiene una colección de 40.000 objetos, de los cuales hemos rescatado un centenar que nos permiten darle una dimensión nueva a la muestra. Habrá que adaptar el diseño porque en Madrid la exposición ocupaba una superficie rectangular de 2.500 metros cuadrados, mientras que en Nueva York se repartirá en tres pisos. Aunque la narrativa será la misma, la exposición será distinta.

- Y a continuación, itinerará.

- Sí, en principio son siete años de contrato. La idea original era visitar catorce ciudades, pero en Madrid hemos estado un año y en Nueva York están previstos otros dos, con lo cual nos quedan cuatro. En todo caso, ya veremos porque el Museo de Auschwitz se ha dado cuenta del potencial de la exposición para difundir su mensaje. Aquí eso es lo importante. Cuando me saqué el carné de conducir, tenía un profesor que me decía que mirara el retrovisor cada cinco segundos, aunque no fuera a cambiar de carril para que tuviera la información ya analizada. Esto es un poco lo mismo. Hay que mirar al pasado, no sólo para hacer un tributo a las víctimas, sino también para ver qué hemos aprendido y cómo podemos identificar los riesgos del presente.

- ¿Y aprendemos del pasado?

- Hannah Arendt dice que cuando se introduce un evento en los acontecimientos que han ocurrido en el mundo las posibilidades de que se repitan crecen exponecialmente. Entonces, el Holocausto ha ocurrido, Auschwitz existió y las posibilidades de que se repitan existen y de hecho han crecido exponencialmente. Ojalá que no se cumpla este premisa, pero hemos cruzado una línea en la Historia de la Humanidad que nos obliga a estar muy alerta. Sólo aprendemos a través de la Historia y de la Educación. La sociedad debe tener unos principios éticos o morales, que aunque no sean muchos, deben ser muy profundos.

- En la actualidad se tambalean.

- Son épocas de crisis económica, política y social, y estos movimientos tienden a buscar un culpable y luego a proponer soluciones muy sencillas. Hay que saber ir más allá de esa primera reacción visceral tan humana y hacer análisis intelectuales. En ese sentido, vivimos tiempos muy complejos con el resurgir de nacionalismos, populismos, racismos y xenofobias, y la única manera de combatir todo eso es a través de la Educación.

- ¿Qué supone para Musealia el aval de instituciones como el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau?

- En primer lugar, una responsabilidad. El Museo de Auschwitz no lo había hecho antes con nadie y estamos muy agradecidos. Al explicar la historia del Holocausto es fácil caer en las simplificaciones, y eso es peligroso cuando el visitante se va a enfrentar algo muy complejo y duro. De cara al futuro, es un paso en mostrar la filosofía de Musealia. Necesitamos sentir una devoción especial por aquellos temas que tratamos. No hacemos exposiciones si no hay primero una involucración intelectual y emocional muy intensa. Y luego está la manera en la que la narramos, en términos de producción, de audioguía, de presentación de la muestra y del aspecto educativo. 100.000 estudiantes han podido acceder gratuitamente a la exposición.

- Musealia tampoco era una firma especializada en temas históricos de este tenor. ¿Van a enfocar hacia aquí su trabajo?

- Nos gusta mucho la Historia y en ese sentido, somos más parecidos al director de una película, que luego cuenta con el director de fotografía, el guionista, los actores y los productores. Y sí, es muy probable que los temas que más nos llamen la atención sean los históricos o al menos, desde un punto de vista de las Humanidades, en torno a qué significa para nosotros cómo hemos llegado a este punto y cómo convivimos los seres humanos en este planeta.