Luis Oloriz: «Por encima de todo soy y me siento torero» Luis Oloriz, aficionado práctico Desde hace veinte años compagina su trabajo y su familia con su vocación de seguir toreando en el campo y en festivales

Cualquier viernes por la tarde, después de recibir una llamada, Luis Oloriz carga las maletas y los trastos, y acompañado de su familia, se prepara para recorrer a veces cientos de kilómetros hasta llegar a una finca de reses bravas. Durante el fin de semana tentará vaquillas, toreará novillos, vivirá en el campo como un torero más. Alguna vez su destino será un hotel para vestirse de corto y cerrar el cartel de algún festival benéfico. El lunes, de regreso en Donosti, volverá a ser el gerente de una empresa que fabrica antorchas de soldar. Porque Luis Oloriz es un aficionado práctico.

- ¿Cómo logra compaginar su trabajo con su afición?

- No es fácil, pero tampoco lo es para el que es aficionado al fútbol o al ciclismo. Yo coordino un equipo de ventas y de ese trabajo vive mi familia; pero lo que pasa es que intento compaginar mi profesión con mi gran afición que es la de ser aficionado práctico. En el ámbito familiar es realmente complicado, porque muchas veces tienes que ir con tu familia, yo ahora tengo una niña pequeña y vamos todos.

- ¿Le plantea problemas?

- Mi mujer me conoció así, toreando. Pero eso no quita que, de hecho, sea la que sufre. Por mucho que le expliques que es diferente, ella ve salir a un bicho, un novillo o un toro que es lo mismo, una cosa negra que embiste... En fin, al final sabe que te gusta, que es tu pasión. Yo lo disfruto como torero. Es que soy torero. ¡En todo!

«A mí me atrajo más desde siempre torear que ser un espectador»

- ¿Se cuida mucho?

- Me preparo como un profesional. Hago bicicleta, frontón o tenis porque corres para atrás... los toreros corremos mucho para atrás, eso es fundamental. Cuido la alimentación porque piensa que tener dos o tres kilos de más a la hora de vestirte de corto.... tienes que ir muy ajustadito en el traje para evitarte una cornada. Finalmente hago mucho toreo de salón con carretón, se hace como si fuera una lidia completa pero muy fuerte, agresiva para que aguantes... porque una hora o hora y media de salón equivale a un cuarto de hora de una corrida de toros; y luego lo que llamamos 'tocar pelo', es decir ir al campo a torear: novillos, vacas... para coger experiencia y estar en forma. La única diferencia es que yo no cobro, más bien pago: viajes, trastos, a veces vacas o novillos... Soy un aficionado práctico.

- ¿De dónde viene su afición?

- Mi familia proviene de Navarra. He visto muchos encierros de pueblo, muchos toros, muchas ganaderías. Curiosamente a mí me atrajo más querer torear que ser un espectador. Así que empecé a buscar donde había posibilidad de aprender. Tuve la suerte de que en mi familia tenemos amistad con Guillermo Gutiérrez 'El Ecijano' y con Salvador Martin Losada, ganadero de 'Los Recitales'. Ellos me dieron la oportunidad de ir mucho al campo. También aquí, en aquellos años funcionaba la Escuela Taurina La Paz. En un descampado cercano toreábamos de salón y cuando se inauguró Illumbe tuvimos ocasión de poder entrenar allí mismo. Íbamos los fines de semana e incluso entre semana. Teníamos los trastos, los carretones y entrenábamos todos: Julien Lescarret, que venía desde Bayona, y también estaba como alumno Rafael Cañada, que llegó a matador de toros y ahora es banderillero. Y así empiezas poco a poco a hacer tus pinitos... empiezas con añojos, erales y luego un novillo. Todo tiene su complejidad. Para un añojo todo es un juego, embisten y es más difícil quedarte quieto. Lo cierto es que cuanto más grande es el animal te da más aplomo y más serenidad. Y disfrutas más.

- ¿Cómo es su relación con los profesionales?

- En general, los toreros muestran un gran respeto hacia el aficionado práctico; saben que se está preparando, que sus vidas son casi paralelas, que se juegan la vida igual que ellos pero sin cobrar.

- ¿Le han pegado los toros?

- Afortunadamente no me han pegado. He tenido varetazos pero nunca una cornada. Estuve a punto, sobre todo la última vez... estaba a portagayola y me arrastró tres metros. Me di cuenta en ese momento de que no es tan fácil como parece. Fue en un festival y Pepin Liria al levantarme me dijo: «Eso es por querer, así que levántate y sigue».

- Lleva 22 años y sigue en la brecha.

- Claro, y con cuerda para rato. Además, por ahora tenemos suerte de que podemos seguir contando con Illumbe; y además estamos cerca de Rada, donde está Manolo de los Reyes; solemos ir de vez en cuando para matar el gusanillo o hacer alguna faena de campo. Siempre con ilusión, con ganas de hacerlo bien, porque al final lo haces por ti, por nadie más.