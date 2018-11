Luis Miguel Espinosa: «El Certamen de Tolosa ha influido mucho en el desarrollo de la música coral en España» Luis Miguel Espinosa, junto al cartel del 50 Certamen, obra del añorado artista Iñaki Epelde. / IÑIGO ROYO «Va a ser la edición más importante y competitiva de nuestra historia reciente», avanza el director del certamen tolosarra, que celebra su 50 aniversario JUANMA GOÑI Jueves, 1 noviembre 2018, 09:15

Hoy comienza en Tolosa el que puede ser considerado como el mejor certamen coral de los últimos años y quizás de toda su historia. «Hemos elegido a 16 de los mejores coros que ya han ganado. Llevamos tres años trabajando en esta edición especial del 50 aniverario y creemos que va a ser una gran fiesta de la música coral. Estamos expectantes e ilusionados», asegura el director del Certamen, Luis Miguel Espinosa.

- ¿Alguna vez pudo pensar el CIT que aquel modesto festival de música coral vasca se iba a convertir en un certamen europeo de tan alto nivel, cincuenta años después?

- Es difícil responder. ¿Hasta dónde imaginaban los fundadores del CIT que crecería la música coral en este tiempo? Porque el salto en calidad vocal, capacidad de afrontar repertorios..., ha sido enorme. La realidad coral actual no tiene nada que ver con la de entonces.

- Dígame entonces con qué espíritu nació el Certamen y qué elementos de aquellos primeros años permanecen vigentes hoy en día.

- Quería desarrollar y dar a conocer nuestra música, nuestra cultura y nuestra lengua. Recuperar, preservar y dar a conocer a todo el mundo el repertorio folclórico vasco. También pretendía impulsar e incorporar obras de nueva creación en euskera, garantizar la formación de nuevos directores y cantores, siguiendo las más modernas técnicas. Sinceramente, creo que hemos logrado todos estos objetivos. Siguen vigentes en la actualidad.

- Se dice que el Certamen también sirvió para poner la música coral vasca 'en su sitio'. En cuanto empezaron a venir los coros extranjeros, nos dimos cuenta de que teníamos todavía mucho que aprender...

- Yo creo que muchos de los que impulsaron el Certamen tenían la sensación de que nuestra coralidad no se había incorporado aún a las nuevas corrientes corales europeas, y nuestro concurso fue un medio para hacerlo. Pero tampoco es que estuviéramos en la 'nada'. Había una gran tradición y también entusiasmo. Había mucho trabajo 'andado'.

- A su juicio, ¿cuáles han sido las principales aportaciones del Certamen de Tolosa a la música coral?

- Dar a conocer múltiples y variadas propuestas corales, nueva literatura, distintos conceptos vocales. Y desde el punto de vista organizativo, animar a nuestros compositores a escribir nueva música coral y darla a conocer al mundo. Muchos directores reconocen que el Certamen fue para ellos una puerta abierta al mundo. Además, desde el principio, buscaron con ahínco la creación de las distintas federaciones corales, que se lograron, para que desde ellas se trabajara por estos objetivos. Y, modestamente, creemos que esta influencia no se ha limitado al ámbito vasco, sino que, bien por la importancia del propio Certamen, bien por el magisterio de alguno de nuestros directores, hemos tenido una cierta relevancia en el desarrollo de la música coral española.

- ¿Tienen cuantificados cuántos coros, países y coralistas han pasado por Tolosa?

- Han participado 828 coros distintos. Insisto en lo de distintos, porque algunos han participado en numerosas ocasiones. En cuanto a la procedencia: dos países de Oceanía, otros dos de África, nueve países asiáticos, once americanos y 36 de Europa. En total, sesenta países distintos han estado representados.

- ¿Cómo ha sido la labor de contactar con los 16 coros ganadores? ¿Ha habido algunos que ya no existen o que están en un nivel más bajo?

- Decidimos contar sólo con coros que han participado en los últimos veinticinco años, porque la mayoría de los ganadores de las primeras ediciones o han desparecido, o no tenemos certezas de su nivel actual. La idea ha sido mostrar la universalidad de la música coral; por eso apostamos, dentro de nuestras posibilidades, por presentar el máximo número de escuelas corales. Europa, Asia y América están muy bien representadas. Con África es muy difícil lograrlo porque, salvo en Sudáfrica, no hay una gran tradición coral. En cuanto a Oceanía, deseábamos contar con la presencia de un coro de Nueva Zelanda que nos dejó un grato recuerdo. Pero, aunque contactamos con ellos hace tres años, aprovechando que su directora estuvo de jurado en Tolosa, no fue posible porque estaba ya comprometida con su Gobierno para acudir en estas mismas fechas a Francia, a cantar en los actos de homenaje del fin de la I Guerra Mundial.

- Además de un concurso de alto nivel, pretenden que esta edición especial sea una fiesta de la música coral... ¿Cómo conjugar este concepto lúdico con el de una música que sin duda será exigente para un público no entendido?

- Los programas escogidos por los coros son muy variados. Hay grupos con repertorios más exigentes, pero la mayoría mezclan muy bien sus repertorios, y muchos de ellos montarán escenografías. Yo creo que será entretenido para todos los públicos.

- ¿Cómo animaría a venir a Tolosa a alguien que piensa que la música coral es seria y aburrida?

- Conozco a muchas personas que partían de la misma idea, pero que tras asistir a alguna sesión, han cambiado totalmente su percepción. Yo les pediría que se diesen «una oportunidad».

- Sinceramente, ¿puede algún concurso coral reunir a dieciséis coros de semejante nivel? ¿El de este año puede ser uno de los mejores certámenes corales europeos de la historia reciente?

- Poder.... claro, pero para nada es sencillo. Nosotros llevamos trabajado en esta edición especial desde hace tres años. Lo único comparable, en cuanto a calidad, podría ser el ejemplo de los simposiums mundiales que celebra cada tres años la Federación Internacional. Por eso estoy convencido que éste va a ser el Certamen más competitivo de los, al menos, últimos 25 años.

- ¿De qué agrupaciones esperan más? ¿Hay algunas ya más favoritas que otras sobre el papel?

- No es nada sencillo vaticinarlo, cuando se presentan propuestas tan distintas, en repertorio, sonido, expresión artística, etc. Y todas de tan alta calidad. El veredicto para los jueces es complicado, y nada fácil de adivinar. Es cierto que hay coros que nos maravillaron y que vuelven ahora. Están en la memoria de todos, pero hay días que no son iguales a otros. Esto no son matemáticas. Una coral pudo hacer ayer un gran concierto y hoy, inexplicablemente, no tener el mejor de sus días.

- ¿Qué papel pueden jugar Kup y Landarbaso?

- Estoy seguro de que altísimo. Yo no pierdo la esperanza de que alguno de ellos esté el 4 de noviembre en la sesión final del Gran Premio 'Kutxa'. Sería mi mayor satisfacción y la de todo el mundo coral vasco.

- Y tras esta edición..volverá la normalidad en 2019 con la 51... ¿En principio sin novedades, siguiendo el esquema habitual?

- Sí, así será. En principio, mantenemos el esquema habitual. El año próximo competirán coros de cámara y grupos vocales. Estamos ya preparándolo. Tenemos comprometidos algunos grupos de muy buen nivel. Nosotros no paramos.