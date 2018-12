Lugaritz presenta hoy la comedia dramática 'Las hermanas Rivas' Basada en un cuento de Borges, narra el triángulo amoroso entre dos mujeres y un hombre en un marco rural y de extrema dureza ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 diciembre 2018, 15:04

En el relato corto 'La intrusa', Borges narra la trágica historia de dos hombres que comparten a una mujer, a la que tratan con gran brutalidad y desprecio. Un relato muy duro que en manos de la productora Doble Sentido se ha dulcificado en parte hasta convertirse en «una comedia dramática», como cuenta Mariano Rochman, coautor de la obra con Adriana Roffi, y uno de los intérpretes junto a Regina Ferrando y Luciana Drago.

En esta versión los papeles han cambiado. Son dos hermanas las que comparten a un hombre en una historia «de necesidades afectivas que se desarrolla no como un trío amoroso, sino en un triángulo». La diferencia según Rochman es que en el trío «participan los tres a la vez, pero en este caso no hay ese a la vez. Cuando las hermanas deciden compartir al hombre ponen sus reglas. Marcan qué días duerme con cada una, qué días sale de paseo. Y me gusta que la mujer que propone compartir a su novio con su hermana lo haga en un acto de entrega absoluta, por un amor filial».

Atrapadas en el tiempo

La acción transcurre en un pueblo «de la España profunda, donde viven solas con dos tías solteronas». Son mujeres jóvenes «de baja condición social, una trabaja en un matadero y la otra en una fábrica de pesticidas. Están atrapadas en el tiempo».

Si en el relato de Borges la mujer permanece en la sombra, como mero objeto de las decisiones de los dos hombres, en esta ocasión el personaje masculino está siempre presente. «Altera, modifica y genera pasiones entre ellas». Rochman tilda la obra de «feroz» y a sus personajes los ve con rasgos «de animalidad», en de un drama que tiene lugar para el humor «porque son buenas personas en situaciones especiales. Hay algo de ingenuidad en ellos y eso genera risa en muchos momentos».