José María Pérez 'Peridis', fotografiado en Santander, donde tuvo lugar la entrevista. Javier Cotera

José María Pérez 'Peridis' | Arquitecto y escritor

«Un lugar sagrado no se traslada»

La entrevista ·

«Conservar el patrimonio es barato; dejar que se caiga y restaurarlo, muy caro», sostiene

César Coca

César Coca

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:30

El gran defensor del patrimonio románico español es un arquitecto, dibujante, escritor y humorista a quien solo los más próximos conocen por el nombre que ... figura en su DNI. Porque José María Pérez González (Frama, Cabezón de Liébana, Cantabria, 1941) es para la gran mayoría Peridis. Y Peridis es todo eso y además agitador cultural, conversador infatigable, colaborador en programas de radio, responsable de documentales televisivos y creador de la Asociación de Amigos del Monasterio, punto de arranque de una serie de actuaciones que han recuperado el de Aguilar de Campoo, donde pasó una infancia feliz, y a partir de ahí, y mediante la creación de numerosas escuelas taller por las que han pasado miles de personas, de otros muchos monumentos. De todo ello habla en 'El tesoro del convento caído' (Ed. Espasa), una novela claramente autobiográfica que llegará a las librerías esta misma semana y en la que pasa «de puntillas por las facetas de dibujante, y arquitecto». Es, en realidad, la historia de «cincuenta años de trayectoria en defensa activa del patrimonio histórico», en especial el románico. Y es una historia de vida: la suya, que aparece en la novela siquiera en una de sus facetas, y la de su principio irrenunciable aplicado a esos templos de cuya salvación ha hecho su tarea principal. Porque para mantenerlos en pie lo fundamental es darles vida y hacer que la gente los conozca. Él lleva décadas haciéndolo pero teme que a medida que muchos pueblos queden desiertos se pierdan monumentos que son parte esencial de nuestra historia y de una visión del mundo que nos ha traído hasta aquí.

