Lucía Lacarra aboga por una «mayor solidaridad» entre las nuevas generaciones de bailarines Cristian Oliveri, Lucía Lacarra y Josué Ullate, en la presentación de '30 años de danza'. / JUAN MARÍN La directora artística del Víctor Ullate Ballet afirma que no se debe confundir exigencia con una competitividad que «a veces es excesiva» EFE LOGROÑO. Lunes, 21 enero 2019, 10:58

La bailarina zumaiarra Lucía Lacarra se ha asentado en España recientemente, tras una carrera en diferentes países, y cree que uno de los factores que podrían potenciar la danza es «una mayor solidaridad» entre las nuevas generaciones de bailarines, según ha declarado en una entrevista. Lacarra se encuentra en Logroño con la compañía de Víctor Ullate, cuya dirección artística ocupa desde hace unos meses, tras décadas como primera bailarina de compañías de Francia y Alemania.

La guipuzcoana ha sido considerada como una de las mejores bailarinas del mundo y, entre otros, ha recibido el premio Nijinsky, Benois y el premio a la Mejor Bailarina de la década, en 2011, en San Petersburgo. En septiembre decidió «dar un paso importante» y «pasar a la dirección, algo que siempre había querido hacer», explica.

«Creo que por mi trayectoria en diferentes lugares del mundo, tengo conocimientos y un bagaje suficiente de cómo se hacen las cosas en la dirección de una compañía y ahora trato de aplicarlo», afirma.

«En danza la gente tiene mucha capacidad de lucha porque es un mundo muy exigente»

«Nunca le he puesto una zancadilla a nadie, y si lo he hecho, no he sido consciente de ello»

Pero no vuelve a la compañía de Víctor Ullate «a revolucionar nada» sino «para dar continuidad a una gran labor que se ha hecho durante treinta años», explica en alusión a la trayectoria de la compañía que ahora dirige. De hecho, ha empezado con el espectáculo '30 años de danza' en el que se repasan tres décadas de trabajo del bailarín y coreógrafo aragonés.

Lacarra asegura que fue el propio Víctor Ullate quien eligió las piezas de este ballet. Una decisión que «no ha sido fácil, porque cuando amas lo que haces, es muy difícil seleccionar y si por él fuera, el espectáculo duraría más de seis horas» pero ha querido buscar una «variedad dentro de un mismo legado que hace un espectáculo completo con conexión y sentido en donde se ve la evolución de la compañía en estos 30 años».

Por su parte, Josué Ullate, hijo del bailarín Víctor Ullate, asegura que este espectáculo «recoge la esencia de la compañía. Como bailarín es un orgullo poder participar y hacer este recorrido de una compañía en la que yo he crecido como bailarín y como persona. Es un lujo como artista».

«Es evidente, como en cualquier trabajo, -agrega Lacarra- que al llegar una persona nueva trae otro aire y la ilusión por progresar, pero con mucho respeto a lo que se ha hecho y con el objetivo, ojalá, de poder perdurar otros treinta años».

«No he tenido miedo a dar este paso porque nuca lo he tenido en ninguna cuestión de este trabajo, es mi espíritu», asegura la bailarina vasca, que considera que en su profesión «la gente tiene mucha voluntad y capacidad de lucha, porque es un mundo muy difícil y exigente». Una exigencia que ella no confunde «con la competitividad» que «sí que existe en la danza» y que «a veces es excesiva».

«Mundo muy competitivo»

De hecho, aboga en su regreso porque «se le pierda el miedo a unirnos» y que «haya más solidaridad entre nosotros mismos» en especial entre las nuevas generaciones de bailarines» y que «se unan y se apoyen para que la danza progrese más en España».

«Si estamos juntos seremos más fuertes que si no dejamos de competir entre nosotros», precisa la bailarina y ahora directora de la compañía de Victor Ullate. Tiene claro que «siempre he estado en un mundo muy competitivo, pero nunca le he puesto una zancadilla a nadie y si lo he hecho, no he sido consciente de ello». Además «no solo en el baile y la danza, en la cultura en general hay que empezar a romper con algunas dinámicas que hacen que no se hable en positivo», y «así las cosas pueden mejorar». Una de esas «cosas positivas» para ella es «el legado de Víctor Ullate en la danza española» que «ahora tengo que tratar de cuidar, hacerlo crecer, que perdure y tratar de darlo a conocer fuera de España», concluye.