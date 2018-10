«Llevar 'Patria' a televisión me reabre heridas profundas, pero debía hacer esta serie» El productor y guionista donostiarra Aitor Gabilondo dice que la serie «dará una mirada global a nuestra historia». / DV Aitor Gabilondo ultima la versión para HBO del libro de Aramburu. El rodaje será en la comarca de Donostia, dirigido por el argentino Pablo Trapero y Félix Viscarret MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018, 06:54

El guionista y productor donostiarra Aitor Gabilondo responde al otro lado del teléfono entre nervioso y feliz. Ayer se desvelaron al fin los detalles del proyecto en el que lleva trabajando un año: la versión televisiva de 'Patria', la novela de Fernando Aramburu que se convirtió en 'best seller', con más de 800.000 libros vendidos, y que retrata los años más duros del terrorismo y la violencia en el País Vasco. El próximo año comenzará, «básicamente en San Sebastián y Donostialdea», la grabación de la serie, de ocho capítulos, que en 2020 estará lista para su estreno en HBO, la plataforma de entretenimiento que apuesta por este proyecto como uno de sus grandes lanzamientos en España.

«Veo la expectación que suscita la serie y me entra aún más responsabilidad», dice Gabilondo. «No tengo miedo, pero sí cierto vértigo. La novela de Aramburu me removió y todo este proceso de la serie me ha reabierto muchas heridas. Yo soy donostiarra y vasco, he vivido de cerca todo lo que se cuenta en el libro y pienso que es nuestra responsabilidad contarlo. Tengo amigos que me dicen que ya están hartos de historias de ETA, pero este relato incluye testimonios de los que deben quedar constancia. El año que he dedicado a escribir los guiones me ha removido mucho por dentro, y me ha reafirmado en que es un proyecto que debo hacer».

La serie Producción HBO España. Formato Ocho capítulos de una hora de duración. Directores El argentino Pablo Trapero y el navarro Félix Viscarret. Rodaje Durante el año que viene. Estreno en 2020 en las plataformas de HBO en todo el mundo.

Aitor Gabilondo sabe que es una historia «que atañe a quienes la hemos vivido» pero con vocación universal. Por eso HBO y su productora, Alea Media, «después de una larga reflexión», han apostado por el argentino Pablo Trapero como director, con Félix Viscarret al frente de alguno de los episodios. «Trapero es un excelente realizador, y su mirada, más allá de nuestra cercanía con el relato, servirá para llevar esta peripecia al espectador de otros países que no tiene las claves del pasado del País Vasco».

Porque la apuesta de HBO por esta serie es mundial. En 2020 se estrenará en los territorios de HBO Europe y HBO Latin America, y para los suscriptores de Estados Unidos un año después. El responsable de la programación original de HBO España, Miguel Salvat, dijo ayer que 'Patria' define la apuesta de su plataforma por «crear algo diferente, de gran calidad», y augura que será «una serie como nunca antes se ha hecho».

El 'casting', en marcha

Están los guiones, pero falta el reparto. «Seguimos con el casting. Lógicamente la mayor parte de los actores serán vascos, y aunque en la serie dominará el castellano convivirá con el euskera con naturalidad», dice Gabilondo. «El reparto siempre es fundamental, pero en esta ocasión es especial mimar la elección de esas dos mujeres, dos madres sobre las que pivota el repaso a nuestro pasado y nuestro presente».

También están muy avanzadas las localizaciones. Aunque en el libro de Aramburu no se explicita en qué pueblo sucede la mayor parte de la trama, el lector intuye que la geografía descrita coincide con Hernani. «Estuvimos mirando espacios en ese pueblo, y mantuvimos contactos, pero al final serán otros escenarios, probablemente dos o tres pueblos distintos para las distintas localizaciones. A esos hay que sumar San Sebastián y otros lugares descritos más explícitamente en la novela, como Zaragoza o Alemania».

Bajo la atenta supervisión del productor y guionista Aitor Gabilondo trabajará el cineasta argentino Pablo Trapero, ganador del León de Plata por 'El clan', filme que también consiguió el Goya como mejor película iberoamericana. Félix Viscarret, que adaptó con anterioridad la novela de Aramburu 'Bajo las estrellas', ganadora de dos Goya, se encargará de otros capítulos, en una mezcla que satisface a Gabilondo, responsable de series de éxito como 'El príncipe' o 'Vivir sin permiso'.

Serán ocho capítulos, de una hora de duración, para recrear el relato de tres décadas en una sociedad vasca azotada por el terrorismo, y concretado en dos familias divididas por la violencia. «Recrear aquel doloroso pasado en algunos de los lugares donde ocurrieron hechos muy similares a los que se narran y cuando las heridas aún siguen abiertas aviva mi compromiso con el proyecto y me obliga a afilar la sensibilidad», reflexiona Gabilondo.

Un viaje personal

«No tengo ninguna voluntad de imponer un relato único porque ni creo que exista ni pienso que deba existir. 'Patria' no sólo supone para mí el reto de trasladar a la pantalla una historia emocionante y poderosa, también es un viaje personal en el que, de la mano de los personajes, regreso a la Euskadi de los años más duros de ETA, que tanto marcaron mi juventud», añade el fundador de la productora Alea Media.

El autor de la novela, Fernando Aramburu, no ha intervenido en el proceso de guiones y apuntó en su momento que seguía el proceso de adaptación «con interés pero desde fuera, con respeto a la profesionales experimentados que están llevando adelante el proyecto». En opinión de Gabilondo, «lo que asusta del libro es que resulta verosímil para quienes lo hemos vivido, pero los lectores de otros lugares nos preguntan si la realidad fue así».