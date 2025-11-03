Zer gertatzen da gure esker onak adierazi aurretik hitzak galtzen baditugu?
Delphine de Viganek frantsesez argitaratutako 'Esker onak' (Igela) euskaratu du Aiora Jakak
Donostia
Astelehena, 3 azaroa 2025, 15:44
Urte luzez erabat independente izan den eta, bat-batean, hitzek «ihes egiten» diotela nabaritzean «beldurrak sortzen» zaizkion Michka, emakume edadetua, da 'Esker onak' (Igela) eleberriaren protagonista, jatorriz frantsesez Delphine de Viganek (Boulogne-Billancourt, 1966) maisuki idatzia eta «lan itzela» eginez euskarara ekarri duena Aiora Jakak (Donostia, 1982). Gaur aurkeztu dute Donostian eta Jaka bideokonferentziaz izan da.
Traba gehiegi aurreratu gabe, Michkak afasia du eta gaixotasunak sortutako zailtasunengatik zahar-etxe batean da. Bertan aurkituko du irakurleak hasiera-hasieratik eta haren egunerokoa biziko du, nola egiten dion aurre eta, batik bat, zer sortzen dion. Istorioak kutsu «tristea» du, Jakak esan bezala, «bueltarik ez duen zahartzaroko gainbehera» baita funtsa eta, gainera, protagonista kontziente da. «Inporta zaizkigun pertsonei esker ona adierazteaz doa, horregatik izenburua. Obsesio bihurtzen zaio berandu izan aurretik, hizkuntza erabat galdu aurretik haiek topatu eta esker onak hitzez adieraztea».
Hala ere, hitzak galtzen doalako edo, istorioaren pauso oro beste pertsona batzuen bidez helduko da, ia inoiz elkar ikusi edo ezagutzen ez duten bi pertsonaia: Marie, txikia zenean eta bere amak alde egiten zuenean, Michkak zaintzen zuena; eta Jérôme, geriatrikoko logopeda, eta hizketa partzialki bada ere berreskuratzen lagundu nahi duena. Lehenak aste-bukaeratan egingo dio bisita, bigarrenak egunerokoan artatuko du.
'Esker onak'
-
Egilea: Delphine de Vigan.
-
Itzultzailea: Aiora Jaka.
-
Argitaletxea: Igela.
-
Estiloa: Eleberria.
-
Orrialdeak: 152.
-
Prezioa 20,50 euro.
Mezuak are indar gehiago jasotzen du atalak pasa ahala Michka egunkari batean kazetaria eta zuzentzaile zela jakitean. Orain logopedarekin frenatzeko ariketak egiten ditu eta, hain zuzen horietan, datoz umore kontrapuntuak: hitz jokoak, akatsak... «Lapsusak egiten ditu, gero eta gehiago, bukaerarako oso maiz». Zerrendan aipatu ditu bale ordez kale, desagertu ordez desertua, galtzerdia gaitzerdia, barrez lehertu ordez barrez lehortu... Sintaxiarekin ere jokatzen du idazleak, hitzak ondo badira ere elkarren arteko loturak bekaina altxatzera eramango du irakurlea. Maiz, barre artean.
Ahots aniztasuna
Bi ahotsak modu tartekatuan datoz eta, noizean behin, hirugarren pertsonan jasotzen diren istorioak. «Amets modukoak. Hasieran ez gara konturatzen ametsa denik eta ez dakigu nork kontatzen duen ere», azaldu du Jakak. Hori bai, biak ala biak argi utzi dute 'Esker onak' «erraz» irakurtzeko liburua dela. Laudorioen zerrenda aipatu dituzte hizkera sinplea, idazle bezala duen «ahots sentibera eta oso pertsonala», estilo neurritsua eta apaindura gutxikoa.
Giza harremanak islatzeko modua da beste ardatzetako bat. Oro har familiartekoak, bereziki ama-alaba, baina baita lagunartekoak ere. Esaterako, Marie zein Jérômek «bizitzaren esanahia» topatzen dute berriro ere Michkarekin duten harremanagatik «esker onaren ahalmenean eta zaurgarritasunaren edertasunean». Alor horretan, nolabait «zer gertatzen da gure esker onak adierazi aurretik hitzak galtzen baditugu?» galdera da une oro iparrorratz. Hori bai, «kurtsi» izan gabe.
Agerraldian Inazio Mujika Igelako kideak azaldu duenez 'Esker onak' De Viganen liburuetatik euskarara ekarri den lehena da, baina beste hainbat iritsi dira Anagrama argitaletxearekin gaztelaniara. Hala, lehenik Frantzian lortutako «arrakasta literario eta kritikoa» herrialdetik kanpo ere lortu du. Lehen literatur lana 2001ean kaleratu zuen, eta jarraian heldu ziren 'Jours sans faim' ('Días sin hambre, 2013) arrakasta handiko 'No et moi' (2007) 'Rien ne s'oppose à la nuit' (2011. Nada se opone a la noche), 'D'après une histoire vraie' (2015. 'Basada en hechos reales') edo 'Les loyautés' (Las lealtades), besteak beste. Orain Igelak itzulia 2019koa da eta, horren ostean azkena, 'Les enfants sont rois' (Los reyes de la casa).