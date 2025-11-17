XXI. mendeko bahiketa argitzeko, iraganeko zauriak sendatu behar
Kepa Iribarren Letamendia detektibea bueltan dator bi denbora-lerro, 1940 naziak eta egungo Euskal Herria, uztartu eta migrazioa, ultraeskuina edo gerra aztertzen dituen 'Erleen azken ziztada' eleberrian
Donostia
Astelehena, 17 azaroa 2025, 17:24
Maiz atzean utzi nahi bada, iraganetik eta haren oihartzunetatik ihes egitea ezinezkoa da. Ideia horixe dago Kepa Iribar idazle eta kazetariaren 'Erleen azken ziztada' (Erein) eleberri beltzaren oinarrian. «Tentsio narratibo handia du», goratu zuen agerraldian Inazio Mujika Erein argitaletxeko kideak. Bere hitzetan nobela beltza eta historikoaren arteko uztarketa da Iribarren bigarren liburua, aurrez '72 ordu' (Erein, 2022) baitu kaleratua.
'Zenbat iraun dezakeen iraganaren pozoiak?' galdera une oro presente izanik iraganaren itzulera horiek dira «erleen ziztadak». Bi garai, bi denbora-lerro eta bata bestearekin batzen dituen «misterioa» ditu osagai nagusi. Batetik, talde nazi bat 1940ko hamarkadan, bestetik aurreko lanean irakurleak ezagutu zituen eta bahiketa bat argitu beharko duten Aitor Letamendia detektibea eta Edurne Rodriguez Ertzaintzako ofiziala eta Getariarekin batera. «Ezin zuen bestela izan», azaldu zuten biek barre artean. «Batzuetan elkarrekin eta besteetan paraleloki aurreraka doaz kasua argitzeko», aurreratu zuten.
Horretaz gain, Mujikak esan bezala hainbat dira gaiak: errua eta barkamena, oroimenaren zama, justizia eta mendeka eta bien arteko tentsioa, arrazakeria atzo eta gaur, ultraeskuinaren gorakada, emigrazioaren tragedia, boterearen gehiegikeriak, etab. Funtsean «gure gizartearen itzalak agerian» jartzen dituela laburtu zuen. Horietan dira gerrako testigantzak, kontrabandoak edo egungo migrazioaren egoera «errealismoa» erakusteko, «sinesgarri egiteko».
'Erleen azken ziztada'
-
Egilea: Kepa Iribar.
-
Argitaletxea: Erein.
-
Orrialdeak: 320.
-
Prezioa: 23 euro.
Suspensea pizten duen hitzaurre labur baten ostean, 1943an Bidasoa ibaiertzean alemaniarren ihes garaia kontatzen duena eta «moralki lauso samar dabilen pertsonaia» aurkezten duena, irakurleak egungo lerroa jasoko du, bahiketa baten bitartez sartzen dituena jokoan bi ikertzaileak. Eta ostean «iraganaren eta orainaren arteko ispilu jolas» bidez jakingo ditu gertakariak. 1940ko hamarkadakoak gerran zen soldadu alemaniar gazte baten egunerokoan lehen pertsonan eta ikerketari buruzkoak hirugarren pertsonan.
Ageriko bi pertsonaiez gain Mujikak iritzi zuen itsasoa bera ere, zehazki «kostaldea», pertsonaia bat gehiago bihurtzen dela. Horretan eragin handia izan dute «deskribapen benetan gozagarriek», hain zuzen aurrez kaleratutako '72 ordu' eleberriarekiko ezberdintasun nagusietako bat. «Honetan garatuago dago, deskripzioaren indarra, pasaiarena eta itsasoarena», gehitu zuen Mujikak.
Idazketa prozesuaz xehatu zuen ernamuina 2022ko udara amaiera izan zela, lehen lana entregatu eta gutxira. Epe gertutasunak, aldiz, ez zu esan nahi antzekoa izan zenik. «Lehenarekin istorioa etorri zitzaidan eta ondoren idatzi nuen, baina ez zen kontzienteki egindakoa». Haren «zurrunbiloak», idatzi eta zuzenketa prozesua gustura eginda, utzi nion zaporea. «Istorioa behar nuen eta udara amaieran-edo hasi nintzen helduleku bila albisteak entzun, irakurri eta ikusita». Hala, hiru ziren aukerak: gerra, Errusia eta Ukrainaren artekoa; ultraeskuina, hauteskunde ezberdinetan izandako gorakada; eta migrazioa, 2021eko apiriletik Bidasoako ibaian itotako zazpi migranteen oihartzunarekin. «Sinbolikoki, haiei egindako omenaldi txikia da», azaldu zuen. Beste biei buruz, gerra eta ultraeskuina batzean II. Mundu Gerra segituan otu zitzaiola kontatu zuen.
Behin egituratua duenean, istorioa egiteko prozesuak hiru geruza ditu Iribarrentzat: «lehena, nobela beltza denez, kateatuko duen trama beltza behar du; bigarrena, hori kontatu bitartean zein gai jartzen diren mahai gainean, Inaziok aipatuak; hirugarrena, non kokatu». Hala kasu honetan erronka nagusietakoa soldadu alemaniar gaztearen larruan sartzea izan zela onartu zuen. «Oso deserosoa egiten zitzaidan 40ko hamarkadako gerrara doan 17 urteko gaztearen sentipenak kontatzea gerra oso urrun, sentitu gabe, izanda». Horregatik, liburuan istorioak tartekatuta badatoz ere, egunerokoa jarraian idaztea erabaki zuen lana errazte aldera.