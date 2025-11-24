XIX. mende bukaerako Ipar Euskal Herriaren hemerotekan oinarritutako «kontakizun berria»
Imanol Murua idazle eta ikerlariak euskal kazetaritzaren hastapenak ikertu ditu 'Biba gorriac!' (Pamiela) saiakeran
Donostia
Astelehena, 24 azaroa 2025, 15:49
Euskal prentsaren sorrera, lehen testua noiz argitaratu zen edo kazetaritza zentzu modernoan noiz egiten hasi zen ikertu da zerbait, baina bide horretan oraindik badira hainbat xehetasun edo kontu jorra daitezkeenak. Argi du hori Imanol Murua (Zarautz, 1966) unibertsitateko irakasle, kazetari eta idazleak eta horregatik izan du ikergai azken garaiotan. Astelehen honetan aurkeztu du azken emaitza, 'Biba gorriac!' (Pamiela) lan dibulgatiboa eta 'Le Réveil Basque' aldizkariari, maiz itzalpean geratu denari, aitortza egin nahi diona. «Lehen kazetari anonimo horien aitortza izan nahi du», kontatu du.
Datu edo data zehatzak baino, garaian idatzitako testuei erreparatuz, erabilitako moldeak eta jorratutako gaiak aztertuz osatu du ikerketa Muruak. Batik bat orotara zortzi urte iraun zuen 'Le Réveil Basque' (1886-1894), aldizkari «gorria», aldizkari errepublikazale elebiduna, izan du langai. Kolorearen aipua, argitu du, ez da ulertu behar «sozialista, iraultzaile edo anarkista» bezala, izan ere Martial Henri Berdolyk, «politikari eta jauntxo errepublikarra», sortu zuen. «Ordenaren zaleak ziren, laikotasunaren eta gizarte laikoaren aldekoak, baina fede kristauari uko egin gabe. Ez ziren euskaltzaleak, baina euskararen bitartez euskara besterik ez zekiten horiengana heltzea» zuten helburu. Urtebete beranduago heldu zen 'Eskualduna' (1887-1944) aldizkari «xuria» izendatu duenez. Biak ziren «elebidunak -euskara eta batik bat frantsesa- eta informazio orokorrekoak», baina batik bat bigarrenak lortu du sona. Nolabait, lehena «ahaztua» geratu dela iritzi du Muruak eta azken urteotan egin diren ikerketak irekitako bidean «ekarpena» izan nahi du.
'Biba gorriac!'
-
Egilea: Imanol Murua.
-
Argitaletxea: Pamiela.
-
Estiloa: Saiakera.
-
Orrialdeak: 144.
-
Prezioa: 16 euro.
Aldizkari generalista zen eta indargune nagusia informazio politikoa zuen, nahiz eta zarauztarrak ñabartu bezala «kazetaritza guztiz ideologikoa» egiten zuten, «iritzi gehiago emanez informazioa baino», nahiz eta hartatik ere asko plazaratu zuten. Hala, euskarazko irakurleek III. Errepublikaren gorabeheren jarraipen «nahiko ona» egin ahal izan zutela iritzi du -Sadi Carnot presidentearen hilketa eta haren hiltzailearen gillotinatzea, Orzaizeko apezpikuaren epaiketa mediatikoa bezalakoak, Errepublikako presidentearen inbestidura saioa, Eiffel dorrearen eraikuntza, 1890ean egin zen Maiatzaren 1eko lehen mobilizazioa...-, baita Euskal Herrian izan ziren «borroka eta sestrak» zein «mundu osoko gertakarien berri». «Azken batean, XIX. mende bukaerari Euskal Herritik egindako erretratua eskaintzen digu hemerotekak. Nik erretratu horretan oinarritutako kontakizun berri bat egin dut. Ez da lan akademikoa, agertu zaizkidan zenbait istorio josi eta kontakizun berri bat eraikitzen saiatuz kazetaritza estiloan», gehitu du Muruak.
Hartarako 'Le Réveil Basque' aldizkariaren 434 zenbakiak aztertu ditu «euskarazko testuei erreparatuz eta iritzizkoak albo batera utziz». Horiei gehitu behar zaizkie 'Eskualdunak'-eko zenbait pasarte edo California'ko Eskual Herria (1893-1898) astekarietakoak.
Zortzi urteko bidea
'Le Réveil Basque' Paun argitaratzen zen eta harpidetza sistemako aldizkaria zen. Eskura aurkitutako informazioaren arabera, Muruak azaldu du 600 bat harpidedun zirela hasieran, uneren batean 1.000 ere izan zirela, baina amaiera alderako informaziorik ez du topatu. Hala, ez dago oso argi zergatik eman zuten amaitutzat ibilbidea. 194Ko abenduan kaleratutako ohar batean dator «behin-behinean» itxi behar zutenaren abisua, baina baita «itzuliko zirela». Hipotesietako bat harpidedun jaitsiera izan liteke; bestea eta Muruak indar gehiago eman dioena Berdolyk 1894ko hauteskundeetan diputatu kargua lortu eta Parisen bost urte igaro zituenez amaitutzat emango zuela.
Azken garaiotan akademiko aztertu ditu Muruak euskarazko kazetaritzaren hastapenak eta hainbat ikerketa lan argitaratu ere, esaterako California'ko Eskual Herria-ren kazetaritza ereduari buruz (2022), eta Le Réveil Basque-ren kazetaritza politikoari buruz (2024). Orain horiei beste tonu bat eman eta dibulgazio lana plazaratu du.