William A. Douglass vuelve a traer voces y vivencias de la diáspora y el exilio Ruper Ordorika, Mari Jose Olaziregi eta William A. Douglass, aurkeztu dituzten liburuekin. / JOSÉ IGNACIO UNANUE El antropólogo estadounidense ha presentado en San Sebastián cuatro libros que, desde perspectivas muy distintas, siguen aportando nuevas piezas para completar el mosaico de experiencias de los vascos en el exterior NEREA AZURMENDI Jueves, 10 octubre 2019, 14:19

Un magnate cauchero de apellido Arana que creó su propio imperio en la Amazonía; balleneros, marinos y cortadores de caña de azúcar vascos en Australia; un fraile franciscano nacido en Oñati que acompañó en sus últimas horas a los partidarios de Batista mandados fusilar por los castristas durante la Revolución Xubana; una antología bilingüe –en inglés y euskera– del poeta «condenado a llevar su patria consigo» que ha vivido «la vida como exilio», Joseba Sarrionandia...

Todos, a pesar de las grandes diferencias temporales, geográficas y biográficas que se advierten entre ellos, están vinculados entre sí por el hilo de la diáspora y el exilio. Protagonistas, a título individual o colectivo y cada uno a su manera, de la historia de la comunidad vasca en el exterior, han sido objeto de cuatro libros editados por el Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada, Reno.

Las cuatro publicaciones han sido presentadas esta mañana en San Sebastián por el antropólogo estadounidense William A. Douglass (Reno, 1939), fundador del Centro de Estudios Vascos de la universidad de la que es catedrático emérito y autor de tres de ellos. Le han acompañado en la presentación Mari Jose Olaziregi, profesora titular de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y editora del Basque Literature Series del Center for Basque Studies (UNR), y Ruper Ordorika. Olaziregi ha ido acompañando a Douglass a través de las tres estaciones en las que, en función de las características de los libros, se ha estructurado una presentación abierta al público que ha contado con la presencia de personas muy vinculadas a los proyectos de los que se ha hablado, y Ordorika ha punteado las paradas interpretando algunas de sus canciones basadas en poemas de Sarrionandia.

El caucho y la caña

Cuando, tras estudiar Lengua y Literatura Españolas en la Universidad Complutense de Madrid, William Douglass se instaló en 1963 con su familia en Euskal Herria –sus principales lugares de residencia fueron Etxalar (Navarra) y Aulesti (Vizcaya)– tal vez no imaginaba que fuera a dedicar prácticamente toda su carrera a investigar acerca de los vascos, de los vascos de la diáspora en particular. Su 'Muerte en Murélaga', sobre los ritos funerarios, editado en inglés en 1970 y en castellano en 1973, y el 'Amerikanuak', acerca de la diáspora vasca en el continente americano, escrito junto con Jon Bilbao y publicado en 1975, son ya dos libros clásicos.

Dos de las obras que ha presentado hoy –«dos mamotretos», en sus propias palabras– pueden incardinarse en la línea iniciada con 'Amerikanuak', especialmente 'Australianuak', el remate de un proyecto en el que comenzó a trabajar en 1978, que retomó en varias ocasiones y que no pudo culminar hasta 2018. 'Australianuak: Basques in the Antipodes' documenta la historia de los vascos en Australia desde finales del siglo dieciocho hasta nuestros días. Basado en investigaciones de archivo y trabajo de campo, se centra fundamentalmente en la contratación formal de vascos como mano de obra para el corte de caña de azúcar durante finales de 1950 y comienzos de 1960 en el norte de la Queensland tropical. En la siguiente década la mecanización del campo les obligó a regresar a casa o a buscar otros trabajos, pero en cualquier caso la huella que dejaron en Australia sigue presente.

'Arana' no habla de trabajadores que se van a las antípodas a tratar de ganarse la vida, sino de un hombre extremadamente ambicioso que no reparó en medios para convertirse en un gran magnate cauchero que, tras protagonizar un enorme escándalo, murió pobre y repudiado. Se trata de Julio César Arana del Águila (1864-1952) un empresario y político peruano de innegable ascendencia vasca, si buen, como ha indicado Douglass «no he encontrado ni un solo dato que demuestra que se consideraba vasco». Arana se hizo inmensamente rico explotando el caucho en la región amazónica, hasta el punto de que montó una especie de imperio propio que Douglass ha llamado 'aranalandia'. El ascenso y la caída de Arana, enmarcada en el escándalo internacional que estalló en torno a las condiciones de trabajo de los indios en las explotaciones caucheras, daría para varios novelas. Vargas Llosa, de hecho, ya se refirió al personaje en 'El sueño del celta'.

Antología de Sarrionandia

Sin embargo, fue un poeta el que puso a William Douglass tras la pista de Arana, ya que la fascinante historia del peruano de origen vasco se la contó Joseba Sarrionandia, protagonista de otro de los libros presentados esta mañana, 'Prisons and Exiles', editado y traducido por el propio Douglass. Se trata de la última antología poética del escritor de Iurreta, actualmente responsable de una cátedra del Instituto Etxepare en La Habana. Presentada en edición bilingüe con numerosas notas que ayudarán a los lectores no vascos a entender algunas referencias, incluye epílogo con la biografía de Sarrionandia, presentada a la luz del contexto socio-político vasco de las últimas décadas.

También está enmarcado en un contexto político complicado el cuarto de los libros que se ha presentado esta mañana, la traducción al inglés de un libro durísimo, 'A la medianoche', publicado en 2012 por Javier Arzuaga (Oñati, 1928ko-EEUU, 2017) en el que el ex fraile franciscano relataba la parte más dura de su experiencia durante la Revolución Cubana. La Cabaña, la fortaleza donde estaban presos los partidarios de Batista, estaba dentro del radio de acción de su parroquia, por lo que tuvo que presenciar las ejecuciones que se llevaron a cabo entre febrero y mayo de 1959 y acompañar y consolar en sus últimos días y horas a más de 50 personas que iban a ser fusiladas. El libro editado en castellano hace siete años ha sido publicado ahora en inglés por el Center for Basque Studies con el título 'At Midnight'.