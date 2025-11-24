Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las biografías de Maraña recogidas en el libro.

'Vivir entre comillas', nuevo poemario de Félix Maraña

El libro recoge 25 composiciones, con el subtítulo de '20 poemas de amor y otras canciones sin fecha', escritos en su mayoría en los dos últimos años

R. K.

San Sebastián.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El escritor donostiarra Félix Maraña (1953) acaba de publicar un nuevo libro, 'Vivir entre comillas. Veinte poemas de amor y otras canciones sin fecha', publicado ... en Madrid por Búho Búcaro Poesía. La publicación de esta obra tiene lugar cuando todavía se escuchan los ecos de la anterior edición de su poemario 'El bosque no es un árbol repetido. Sonetos y soñetos' (Huerga y Fierros Editores, 2023). Y coincide, a su vez, que 25 de los poemas de este libro han sido musicados por diversos cantautores, sobresaliendo la tarea del músico y poeta Joaquín Lera que ha puesto música a 12 de sus poemas, que próximamente se publicarán en un CD y que ya se pueden escuchar en las diversas plataformas de difusión de internet.

