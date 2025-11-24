'Vivir entre comillas', nuevo poemario de Félix Maraña

El escritor donostiarra Félix Maraña (1953) acaba de publicar un nuevo libro, 'Vivir entre comillas. Veinte poemas de amor y otras canciones sin fecha', publicado ... en Madrid por Búho Búcaro Poesía. La publicación de esta obra tiene lugar cuando todavía se escuchan los ecos de la anterior edición de su poemario 'El bosque no es un árbol repetido. Sonetos y soñetos' (Huerga y Fierros Editores, 2023). Y coincide, a su vez, que 25 de los poemas de este libro han sido musicados por diversos cantautores, sobresaliendo la tarea del músico y poeta Joaquín Lera que ha puesto música a 12 de sus poemas, que próximamente se publicarán en un CD y que ya se pueden escuchar en las diversas plataformas de difusión de internet.

En la contraportada del libro aparece un soneto, escrito en días pasados, nada más tener noticia de la muerte del poeta y músico Pablo Guerrero, amigo del escritor donostiarra.

El nuevo libro, que lleva un breve prólogo del cantautor navarro Javi Martín, recoge una colección de caricaturas y viñetas que distintos autores han dedicado en el tiempo a Félix Maraña. Se convierte así el libro en un pequeño museo, con esas creaciones que, desde la portada, obra del donostiarra Iván Mata Ilustraciones, hasta el final, nos deja contemplar caricaturas realizadas por Jorge Oteiza, Concetta Probanza , Xaquín Marín, Javier Etayo Tasio, Adolfo Luzuriaga Txispas, Jesús Zulet y Javier Mateo Hidalgo, entre otros.

El libro, además de los poemas, recoge una colección de caricaturas de Maraña realizadas por distintos dibujantes

El poemario está dedicado de principio a los poetas Elena Román y Jesús María Cormán, y asigna la dedicatoria de poemas a colegas o compañeros de las letras del autor que han colaborado con el escritor donostiarra en otros proyectos. Así, en esta plaquette, que hace el número 60ª de las publicadas por Búho Búcaro, dedica poemas a Víctor Claudín, Gerardo Markuleta, Ramón Eder, Rodolfo Serrano o Javier Tolentino. El libro se acabó de imprimir el 25 de octubre, en memoria del nacimiento de Picasso en 1881.Puede pedirse el libro en la editorial Búho Búcaro Ediciones.