Víctor Claudín presenta un libro de relatos que denuncia la crueldad humana El autor del libro 'Contracuentos' durante la presentación de su libro / Michelena 'Contracuentos' narra la realidad de los refugiados y los afectados por las hipotecas con visión humana y crítica NAIA BEGIRISTAIN Viernes, 5 julio 2019, 16:12

Víctor Claudín ha presentado este viernes su último libro 'Contracuentos', una obra que refleja las desdichas humanas de la actualidad, en la sala San Jerónimo de la Biblioteca Central de San Sebastián, dentro del programa de la Feria del Libro. El libro de relatos, que trata temas como el derecho a la vivienda digna o la situación de las personas que huyen de las guerras, la miseria y la hambruna, pretende «dar voz» a aquellos individuos que no tienen medios para denunciar su situación. Según el autor, 'Contracuentos' es una obra que está «en contra» de la literatura que no es auténtica. «Todos los relatos que he escrito han salido de mi corazón», afirma.

El libro es una combinación de casi 50 relatos que discurren en tres grandes bloques: la primera parte, Huellas de frontera, narra el día a día de los refugiados; la segunda, Turbulenta Zafra, describe la realidad de los afectados por los precios de las hipotecas; y la última, Contracuentos, abarca una variedad de temáticas relacionadas con la actualidad, en palabras del autor, «es la parte más inclasificable». La conexión entre los relatos está en el «compromiso» que siente Claudín con la realidad. «Soy una persona vinculada con la realidad y no puedo estar fuera de ella», asegura, y añade que, «es fundamental que haya literatura comprometida».

«'Contracuentos' describe el mundo de deterioros en el que vivimos, pero Claudín lo cuenta muy positivamente», afirma el periodista y escritor donostiarra Félix Maraña. «Aunque no es un libro para el activismo social, la obra se centra en la posibilidad que existe para liberarse de las situaciones trágicas de la vida», explica. Según él, la mirada del periodista tiene que ser solidaria y retratar el sufrimiento de los seres humanos de carne y hueso. Por eso, define la escritura como «una forma de servir».

En una época en la que publicar es cada vez más complicado, el autor reclama la «identidad» de sus escritos: «Yo no escribo para obtener beneficios económicos, yo escribo lo que siento y por eso mis libros son sinceros». 'Contracuentos' está disponible en versión digital, por cuatro euros, y en papel, por quince, en la página web de HG Editores.