La verdad está en juego, que hablen los periodistas

Arantza González Egaña | Periodista de El Diario Vasco

Víctimas del terrorismo

«En las entrevistas, trato de cuidar a esas personas. Lo primero es que cuando ellas se niegan a algo, ese 'no' es sagrado. No se puede forzar nada. Siempre les doy todas las facilidades. Hay veces que no quieren una entrevista porque no se sienten con fuerzas y les doy la opción de mandar algo escrito. Hay gente a la que una entrevista le supone demasiado dolor y no lo pueden hacer. Otros no quieren que salga su foto».