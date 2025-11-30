La verdad está en juego, que hablen los periodistas
En plena era de la desinformación, Fernando Belzunce logra lo excepcional: que un centenar de periodistas de todo el mundo hablen de su profesión. Esta es solo una selección incompleta de un libro imprescindible para un oficio más necesario que nunca
San Sebastián
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:04
Fernando Belzunce (pamplona, 1976), director general editorial de vocento, conversa con más de cien periodistas de todo el mundo, incluidos premios Pulitzer y Nobel, y recopila los textos en el libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad', ya en las librerías. Una obra coral que retrata una época incierta y convulsa para las sociedades libres, en la que corrientes tecnológicas y políticas parecen empujar un cambio de época.
Periodistas en tiempos de oscuridad
Autor: Fernando Belzunce
Estilo: Comunicación y periodismo
Editorial: Ariel
Páginas: 464
Precio: 19,85 euros
Wahida Faizi | Periodista afgana
Amenaza talibán
«Me parecía que si los talibanes tomaban el poder supondría un retroceso enorme. Empecé a defender la presencia de las mujeres en entrevistas con todos los medios de comunicación afganos. Fue en ese contexto cuando empezaron las amenazas. Los talibanes querían matarme. Me llegaron peticiones de que me detuviera. Entonces tuve claro que nunca lo haría. Pero cada día se fue complicando todo más. Mucha gente me advertía de que me querían matar».
Mónica González | Periodista chilena
Dictadura de Pinochet
«Mi libro 'La conjura' nació del deseo de descifrar cómo funciona la máquina de muerte, que no se puede comprender sin hablar de los malos. No creo en la historia contada desde un solo ángulo. No creo en la división simplista entre bonitos y malditos. Las historias tienen de todo, porque así es el ser humano. Ninguna gran investigación se puede hacer sin el testimonio de los victimarios: los asesinos, los torturadores».
Sergio Ramírez | Escritor nicaragüense
Crisis del periodismo
«La crisis que vivimos está signada por dos factores que, al combinarse, vienen a resultar letales: el cambio del patrón tecnológico, determinado por el surgimiento del paradigma digital, que es totalizante porque determina toda la actividad social y económica. El otro factor es el auge de corrientes políticas que desde dentro de los sistemas democráticos desafían a la democracia y cuestionan sus postulados fundamentales».
Jineth Bedoya | Periodista colombiana
Sobre las torturas
«Llegamos a una hacienda de entrenamiento de paramilitares y allí comenzó lo que yo defino como mi muerte simbólica. De tortura. Varias horas de tortura física donde pones tu cuerpo y tus creencias a prueba. Cargaban una pistola nueve milímetros y me la ponían en la cabeza. Creía que ya era el último momento. Que por fin me iban a disparar. Pero, en vez de dispararme, llegó el momento más atroz: la violación masiva».
Svetlana Alexévich | Escritora bielorrusa
«Para mí, la aprobación más alta se producía cuando una persona, tras haber pasado con ella toda la jornada en su casa, me decía: 'Por Dios, no era consciente de que sabía todas estas cosas. Jamás habría pensado que pudiera tener dentro estos pensamientos, estos sentimientos. Gracias a ti lo estoy sacando afuera. Estaban tan profundamente enterrados en mi ser que nunca habían aflorado».
Iñaki Gabilondo | Periodista donostiarra
Cómplice de la libertad
«Habría que regresar a la reflexión sobre el concepto: ¿para qué se inventó esto y en qué consiste? El periodismo se inventa como cómplice de la aventura de la libertad del hombre, reconocido como ser individual, con derechos, entre ellos, saber mejor qué cosas pasan. Esto nos ayuda a entender que la misión primera del periodismo es contarle a la gente lo que tiene derecho a saber».
Martín Caparrós | Periodista argentino
Sobre el final
«De joven aprendí a escribir con todos los dedos y desde entonces escribir fue pensar palabras que mis dedos iban reproduciendo sobre la pantalla sin esfuerzo. Ahora escribo dictando, por la enfermedad. El ELA no me deja ya usar los dedos como antes, así que dicto todo. Estoy cómodo con eso. Sentir que pueda tener que dejar de escribir algún día me da mucho miedo. No me imagino vivir sin escribir».
Jesús Trelis | Director de 'Las Provincias'
Cobertura de la DANA
«El primer grito de ayuda tuvo que hacerse a través de los periodistas, que parecían casi salvadores. Nuestro papel trascendía el oficio. Estos periodistas, rodeados de gente impotente, llorando, que esa noche había visto pasar cadáveres bajo sus casas o gente arrastrada por el agua que iba a morir, sin poder hacer nada. Los testimonios eran aterradores. La redacción hizo un esfuerzo increíble».
David Taberna | Director de 'El Diario Vasco'
Sobre la polarización
«La clave está en que toda la población se sienta representada. Todo ello a partir de un pilar muy básico: la ética. Lo fácil es hablar desde un púlpito para un grupo muy concreto. Caer en un periodismo basado en datos fríos para sostener una tesis previa, o en un periodismo opinativo, más barato. Contamos la realidad a partir de las historias de las personas. Y los lectores se ven reflejados. ¿Quién va a cuestionar ese enfoque?».
Mónica García Prieto | Periodista extremeña
Por curiosidad
«Todo lo hago por curiosidad. Quiero saber, quiero entender. Y siempre he sentido el impulso de contarlo. Al menos, que no digan que no lo sabían. Esa es mi frase: que nadie pueda decir nunca: «Yo es que no sabía. Yo no me enteré». Joder, lo documentamos. Nos esforzamos. Por supuesto que te enteraste. Para mí hay una necesidad de que los demás puedan decir: «Yo lo sabía».
Catalina Gómez | Corresponsal de France 24
Asesinato en Ucrania
«En el momento en que iban a cerrar el restaurante, nos cayó un misil. Victoria Amelina estaba a mi lado. No se salvó. Ahí te das cuenta de muchas cosas. Fui consciente de la fragilidad de la vida, de que podemos morir en cualquier momento. Y también me golpeó muy fuerte en el sentido de hacerme preguntas. Me prometí a mí misma que seguiría haciendo mi trabajo, yendo al frente de batalla».
Lise Doucet | Corresponsal de la BBC
Los fundamentos, en pie
«Siempre digo que nada ha cambiado y todo ha cambiado en el periodismo. Los deslumbrantes cambios tecnológicos transforman nuestra forma de informar y el modo en que la gente accede o no a las noticias. Pero los fundamentos –el quién, qué, cuándo, dónde, por qué– siguen en pie. Incluso los hechos son objeto de ataques sin precedentes. En la lucha por el periodismo estamos luchando por la verdad y la confianza».
María Ressa | Premio Nobel de la Paz
Ataques sexualizados
«Los ataques que recibo son más numerosos por ser mujer. Eso lo muestran los datos. Recibí más de medio millón de ataques en redes sociales. El Centro Internacional de Periodistas los analizó y concluyó que el 60% buscaba destruir mi credibilidad y el 40% derribarme. No soy la única. Y no solo somos las periodistas: también se ataca a políticas, investigadoras... Los ataques sexualizados son desinformación de género».
José Gabriel Mujika | Exdirector de 'El Diario Vasco'
Asesinato de Santi Oleaga
«Las caras que vi el día del asesinato en el periódico y la interpretación que hago de ellas permanecen claras en mi memoria. Era una mezcla de preocupación, miedo, incertidumbre y estupefacción. Muchos periodistas acudieron al periódico por iniciativa propia. Todos entendimos que había algo importante en juego: la supervivencia del periódico, la dignidad de quienes trabajaban aquí y la necesidad de no rendirnos».
Rasmus Kleis | Profesor en la U. de Copenhague
Desinformación
«La mayoría de las noticias que circulan por las redes sociales proceden de medios confiables, con mucha más frecuencia que de fuentes productoras de información falsa o engañosa; y, sin embargo, la desinformación tiende a funcionar mejor en las redes sociales. Probablemente sea porque suele atraer a pequeñas comunidades muy activas que la consumen y difunden intensamente».
Josemi Santamaría | Exdirector de 'El Correo'
Periódicos hermanos
«La muerte de Santiago Oleaga, en El Diario Vasco, tuvo un impacto tremendo para nosotros. No era contra El Correo, sino contra El Diario Vasco, pero somos periódicos hermanos. Pertenecemos al mismo grupo editorial. El impacto fue enorme, ya que él no era un periodista, sino un gestor, lo que hizo que se sintiera todavía más. Esto confirmaba que podían venir a por cualquiera en cualquier momento».
Oksana Brovko | Periodista ucraniana
Informar en una guerra
«La gente en Ucrania necesita los periódicos más que nunca. Absolutamente. Ofrecemos información muy práctica. Publicamos rutas de evacuación, la lista de lugares con agua limpia, los sitios donde cargar tu teléfono móvil. Es información que ayuda a sobrevivir, necesaria para la sociedad local a la que servimos. No hablamos solo de noticias, sino de dónde se puede obtener asistencia médica».
Arantza González Egaña | Periodista de El Diario Vasco
Víctimas del terrorismo
«En las entrevistas, trato de cuidar a esas personas. Lo primero es que cuando ellas se niegan a algo, ese 'no' es sagrado. No se puede forzar nada. Siempre les doy todas las facilidades. Hay veces que no quieren una entrevista porque no se sienten con fuerzas y les doy la opción de mandar algo escrito. Hay gente a la que una entrevista le supone demasiado dolor y no lo pueden hacer. Otros no quieren que salga su foto».
Elnar Halien | Autor del informe 'Editorial media'
Periodismo y democracia
«Necesitamos despertar. El clima parece tranquilo y no debería serlo. Hay mucho por lo que preocuparse. La influencia de los medios editoriales es menor en los últimos quince años de lo que solía ser y, al mismo tiempo, las fuerzas contrarias, las fuerzas antiliberales que arrastran a la sociedad y a las personas a áreas políticas donde la democracia no es tan valorada, se han vuelto más poderosas».
Martin Baron | Exdirector. 'The Washington Post'
Momento histórico
«Nunca antes anticipé un momento como este. Pensaba, como la mayoría, que las instituciones democráticas en Estados Unidos eran muy fuertes y ahora hemos descubierto que son mucho más frágiles de lo que imaginábamos. Si hay periodistas que anhelan trabajar en un momento histórico, realmente importante, hemos llegado a ese momento. Es ahora cuando hay que hacer periodismo».
Cristian Pizarro | Subdirector de 'El Mercurio'
Entrevista a Pinochet
«Existe un debate acerca de si se debe entrevistar a determinadas personas, como un dictador o un terrorista. Mi postura es que toda persona tiene algo que decir y el derecho a hacerlo. No solo importan las respuestas, que son clave, sino también las preguntas; es decir, importas tú como periodista. Nos sentamos. Comenzó entonces una entrevista que no tuvo interrupciones. Contestó absolutamente todo. Todo. Hablamos de su situación procesal, de la dictadura y de todos los temas vinculados a los derechos humanos».
Adam Michnik | Director de 'Gazeta Wyborczka'
Compromiso
«Cuando escribí aquel artículo en el que reclamaba la separación de poderes en Polonia, tenía más valor que cabeza. Era 1989. El artículo propició la formación del primer Gobierno democrático. Siempre he tenido visión de megalómano. De hecho, creo que cada vez que escribes tienes que hacerlo con una megalomanía manifiesta. Si no creyera que puedo cambiar el mundo con lo que escribo, no escribiría nada».
Ana Pastor | Fundadora de Newtral
Polarización en la calle
«Noté que todo empezó a cambiar antes de la pandemia. Hay un proceso de polarización que no tengo claro dónde comienza —si en la sociedad, en la calle o en las redes—, pero sí creo que el acelerador ha sido internet. Para mí hay un antes y un después de la pandemia: todo se ha radicalizado. Y lo preocupante es que esa radicalización ha dado el salto a la calle. El nivel de polarización en la sociedad es hoy insufrible».
Cherilyn Ireton | Periodista sudafricana
El valor del periodismo
«Nosotros, como industria, conocemos nuestro valor, pero no hemos contado públicamente nuestro relato en términos de por qué importa tanto nuestro trabajo. Se da por hecho que el buen trabajo debe estar protegido y debe tener un lugar en la sociedad. Y estoy de acuerdo. Pero eso se puede revertir. Es como si las redes sociales hubieran arrebatado al periodismo su función».