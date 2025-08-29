Urruzuno, literatur harrobi beste urtebetez
Hogei gaztek idazleekin literatura tailerretan eta idazketarekin eta lotutako jardueretan eta bertsolari eta abeslariekin topaketa sortzaileak partekatu dituzte Oiartzunen
J. A.
Ostirala, 29 abuztua 2025, 14:06
Urruzuno 2025 literatur lehiaketako irabazleei erreferentziazko sortzaile eta egileen bitartez euskal kulturara hurbiltzeko aukera eman zaie Oiartzunen antolatutako egonaldian. Orotara hogei gazte izan dira literatura tailerretan eta idazketarekin eta lotutako jardueretan Leire Bilbao, Yolanda Arrieta, Juan Kruz Igerabide eta Tere Irastorza idazleekin. Horrez gain, Andoni Egaña eta Maddalen Arzallus bertsolariekin eta Gari abeslariarekin topaketa sortzaileak partekatzeko aukera izan dute euskal kulturaren beste esparru batzuetan.
Hauek izan dira aurtengo irabazleak: Mara Albistur Gurrutxaga, Naroa Asensio Gaston, Elene Azurmendi Larrion, Araitz Bastegieta Bidaguren, Jone Berrizbeitia Munitxa, Maider Cabezas Fuentes, Jasone Gabiria Mendiolea, Enara Gallastegi Barrenetxea, Irati Gallastegi Molero, Iñigo Gómez Rodriguez, Aiora Jauregi Pagalday, Aichatu Lamin Nafa, Gara Medrano López, Haizene Merino Perez, Izaro Pagalday Aburto/Lauaxeta Ikastola, Uxue Piris Palomero, Joanes Plazaola Ricondo, Ioritz Ramos Otxoa, Katalin Respaldiza Urigoitia, Garazi Retegi Egia, Leire Sarasola Auzmendi, Aixa Vilas Moreno, Alain Waliño Etxabe.
Egonaldi honen aurretik ekainean Donostiako Miramar jauregian egin zen ekitaldian jaso zuten literatur lanen aintzatespena
Euskadiko egungo idazle askok parte hartu izan dute lehiaketa horretan, eta irabazleen artean euskal literaturan ez ezik, bertsolaritzan, kazetaritzan edo kultur sorkuntzaren beste edozein arlotan ere, izen handikoak daude. Besteak beste: Alaine Agirre, Leire Bilbao, Harkaitz Cano, Igor Estankona, Miren Gorrotxategi, Peru Iparragirre, Mikele Landa, Ana Malagón, Xabi Paya, Aitor Sarriegi, Itziar Ugarte, Leire Vargas eta Harkaitz Zubiri.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.