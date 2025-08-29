Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Urruzuno, literatur harrobi beste urtebetez

Hogei gaztek idazleekin literatura tailerretan eta idazketarekin eta lotutako jardueretan eta bertsolari eta abeslariekin topaketa sortzaileak partekatu dituzte Oiartzunen

J. A.

Ostirala, 29 abuztua 2025, 14:06

Urruzuno 2025 literatur lehiaketako irabazleei erreferentziazko sortzaile eta egileen bitartez euskal kulturara hurbiltzeko aukera eman zaie Oiartzunen antolatutako egonaldian. Orotara hogei gazte izan dira literatura tailerretan eta idazketarekin eta lotutako jardueretan Leire Bilbao, Yolanda Arrieta, Juan Kruz Igerabide eta Tere Irastorza idazleekin. Horrez gain, Andoni Egaña eta Maddalen Arzallus bertsolariekin eta Gari abeslariarekin topaketa sortzaileak partekatzeko aukera izan dute euskal kulturaren beste esparru batzuetan.

Hauek izan dira aurtengo irabazleak: Mara Albistur Gurrutxaga, Naroa Asensio Gaston, Elene Azurmendi Larrion, Araitz Bastegieta Bidaguren, Jone Berrizbeitia Munitxa, Maider Cabezas Fuentes, Jasone Gabiria Mendiolea, Enara Gallastegi Barrenetxea, Irati Gallastegi Molero, Iñigo Gómez Rodriguez, Aiora Jauregi Pagalday, Aichatu Lamin Nafa, Gara Medrano López, Haizene Merino Perez, Izaro Pagalday Aburto/Lauaxeta Ikastola, Uxue Piris Palomero, Joanes Plazaola Ricondo, Ioritz Ramos Otxoa, Katalin Respaldiza Urigoitia, Garazi Retegi Egia, Leire Sarasola Auzmendi, Aixa Vilas Moreno, Alain Waliño Etxabe.

Egonaldi honen aurretik ekainean Donostiako Miramar jauregian egin zen ekitaldian jaso zuten literatur lanen aintzatespena

Euskadiko egungo idazle askok parte hartu izan dute lehiaketa horretan, eta irabazleen artean euskal literaturan ez ezik, bertsolaritzan, kazetaritzan edo kultur sorkuntzaren beste edozein arlotan ere, izen handikoak daude. Besteak beste: Alaine Agirre, Leire Bilbao, Harkaitz Cano, Igor Estankona, Miren Gorrotxategi, Peru Iparragirre, Mikele Landa, Ana Malagón, Xabi Paya, Aitor Sarriegi, Itziar Ugarte, Leire Vargas eta Harkaitz Zubiri.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»
  10. 10 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Urruzuno, literatur harrobi beste urtebetez

Urruzuno, literatur harrobi beste urtebetez