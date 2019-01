Lo último de Raquel Lanseros y Jasone Osoro, entre las novedades ¿No sabes qué leer? Éstos son algunos de los títulos que llegan a las librerías esta semana DV Lunes, 21 enero 2019, 08:52

Matria «Destacamento rumbo a la verdad»

Iñigo Urrutia

«Fue en España donde mi generación aprendió / que una guerra también puede perderse / mucho antes de nacer». Raquel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973) recorre en 'Matria' senderos íntimos y universales para tratar de entender un mundo que «antes de comprenderlo ya lo ama». Su mirada creadora se mece entre el feraz archipiélago de los recuerdos -«Defiendo la memoria como la patria íntima»- y el balance glacial -«Las cenizas que, para consolarnos, llamamos biografía»-. Despliega una voz poética comprensible mientras escruta desafíos contemporáneos, como la condición femenina, reivindicada desde el título, -«Ya no estamos a tiempo de tener un pasado glorioso. / Pero todo el futuro seguirá agonizando / hasta que no sea suyo lo que le pertenece»-; o la llegada de refugiados a Europa -«traigo ojos agua no sos del mediterráneo /que es puerta eco anfitrión y sepultura»-.

Lanseros emociona, como un imán de empatía, en los versos que dedica a sus más allegados. A su hijo: «Es hora de que entiendas que vivir es también estar a la deriva. / Ojalá encuentres una / entre tantas razones / una / para quererme». Una apelación que se acompasa con las paradojas de la vida, como la del desamor -«De barro son las ganas. Cuántas veces / se miente aunque se diga la verdad»-, o la de la inocencia -«no sospechaba la desolación que acecha en la ternura»-

La autora de 'Las pequeñas espinas son pequeñas'... aprecia «el decir callado de los que piensan hondo» y ambiciona evocar sentimientos y emociones, razones y dolores «con adjetivos exóticos / con orillas de verbos abiertos / alejadas del tedio mimético / y el lugar común».

Desde esa profesión de fe en el poder taumatúrgico del lenguaje, evoca el profundo sentido de la poesía como «escudo frente a la mentira dominante»: «¿Quién sino la Poesía / vitrina de lo apenas vislumbrado / los ojos vigilantes tras la venda / destacamento rumbo a la verdad?». También la ambición del conocimiento para ser mejor: «Yo miro y aspiro a ver /pues no puede haber peor ciego / que quien piensa inamovible / todo lo que es venturiego».

Matria Autor: Raquel Lanseros. Género: Poesía. Editorial: Visor. Páginas: 110. Precio: 20 euros

Ihes Neska Gaiztoa

Javier Rojo

Jasone Osorok sortutako 'Eskularru beltzak' sailaren laugarren entregak 'Ihes' du izenburua. Gazteentzako nobela da, zehazki 12 eta 16 urte artekoentzat pentsatua, eta sail baten barruan kokatzen delarik, argumentua aurreko atalen jarraipena da. Honek ez du esan nahi aurreko liburuak ezagutu ezean nobela ez dela ulertzen, idazleak pista ugari eskaintzen baititu istorioa jarraitu ahal izateko, eta edonola ere irakurlearen irudimena ere hor dago ager daitezkeen hutsuneak betetzeko. 'Ihes' izenburuko atal honetan, saileko protagonistak, Beirek, ihes egin behar izan du, denek pentsatzen baitute Linda astindu ondoren koma egoeran utzi duela. Beire aurkezten den bezala, neska indartsua da, lider moduko bat, baina bestalde ematen du bere inguruan arazoak sortzen direla besterik gabe.

Gazteentzako bilduma denez, idazleak halako irakurleak ditu buruan, eta pertsonaientzat asmatzen den munduan helduek oso parte txikia dute. Eta honek sinesgarritasun puntu bat kentzen dio idazlanari. Adibidez, Beirek oraindik ere ez ditu hamazortzi urte eta ihes egin du eragozpenik gabe. Argumentua bi hari nagusitan banatzen da. Batetik, Beireren ihesaldia kontatzen zaigu, nola Martinen laguntzaz heldu den zehaztugabeko leku batera eta hor mutil honen adiskide batzuekin gelditu den egun batzuetan. Eta bestetik etxean geratu diren beste nerabeek zer egiten duten azaltzen da. Edonola ere, abentura nobela izango balitz bezala aurkezten bada ere (ihesaldia aitzakia egokia izan daiteke bidaian oinarritutako abenturak kontatzeko), gauzak gertatu beharrean, pertsonaien egoerak eta beraien arteko harremanak aurkezten dira.

Nerabeek aurre egin behar dioten egoera negatibo piloa agertzen da, pertsonaia gehienek aldez edo moldez beren inguruan nahigabe gogorren bat pairatzen dute-eta. Beraien arteko harremanak topiko samarrak dira eta pertsonaiak berez nahiko lauak suertatzen dira, agian problematikoak baina beti gardenak. Beire funtsean ona den baina denek gaiztotzat hartzen duten neska da. Guztiek botatzen diote Lindarekin gertatu denaren kulpa. Eta bera ez ulertua sentitzen da. Irakurleak neska 'gaizto' honekin erraz identifikatuko dira, jakina.

Ihes Egilea: Jasone Osoro. Generoa: Gazte literatura. Argitaletxea: Elkar Orrialdeak: 156. Prezioa: 15,80 euro.

Silencio administrativo Antídoto contralos prejuicios y la aporofobia

Iñigo Urrutia

'Silencio administrativo' propone un eficaz antídoto contra los prejuicios y estigmas que menoscaban a las víctimas de la desigualdad y la pobreza. Un contrapunto a la aporofobia basado en hechos muy reales. La autora de 'Cara de pan' retrata la inmersión en el laberinto burocrático de una mujer casi ciega, sin hogar que necesita la renta mínima. Una tarea prometeica en la que tiene casi todas las de perder: es pobre, luego sospechosa, incluso en ocasiones no solo para quienes deben atenderle desde los servicios sociales y de ermegencia social, también para probos ciudadanos que juzgan que pobre, sin hogar y a la intemperie es probablemente una condición ganada a pulso. Sara Mesa da una vuelta de calcetín a esa mirada rebosante de suspicacia.

Silencio administrativo Autora: Sara Mesa. Género: Crónica. Editorial: Anagrama. Páginas: 120. Precio: 8,90 euros.

Muerte entre las estrellas Asesinato de un jurado del Festival de Cine donostiarra

El Festival de Cine de San Sebastián como escenario de esta novela que nos cuenta la historia de la investigación seguida por la oficial de la ertzaintza Carmen Arregui por la cuestión que se abre al hallarse el cadáver de un miembro del jurado de esa Muestra Cinematográfica. Laura Balagué (Barcelona, 1958), que cuenta con variados relatos publicados en distintos libros, así como con una primera novela titulada 'Vestidos de novia' (2008) y es ganadora del Premio La Trama de novela negra del festival Aragón con 'Las pequeñas mentiras', aprovecha la ocasión que le brinda el caso del citado asesinato para, en el curso de esa investigación, hablarnos de la ciudad y de sus lugares y habitantes.

Muerte entre las estrellas Autor: Laura Balague Gea. Género:Novela. Editorial: Milenio Páginas: 216. Precio: 16 euros

Sánchez Madrid, bajo la mirada literaria de Esther García Llovet

De cada ciudad que visitamos guardamos cada uno memoria, razón, estilo, costumbre, etc. En esta su última novela, Esther García Llovet (Málaga, 1963), la ciudad que ha elegido para ser llevada a su visión literaria, es Madrid, su Madrid, que viene a sumarse a los miles de Madrid cuya fotografía o su escenario la literatura ha sostenido y sigue sosteniendo. Y, un su personaje que resulta ser Sánchez, sorprendido «a las dos de la madrugada», con sus ropas tan clasificadoras y «por esa forma de caminar de chulo de feria, de guapo gastado, de Sánchez», ante las máquinas expendedoras. Un Madrid muy especial que, al menos literariamente, merece ser leído por mucho más que para ser comparado.

Sánchez Autor: Esther García Llovet. Género: Novela. Editorial: Anagrama. Páginas: 136. Precio: 16,90 euros

Rosas Aprender a amar las espinas de la rosa, aunque duelan

Confiesa en la solapa de este libro Marina Zubia que «desde pequeña me ha costado expresar mis sentimientos, hasta que un día sentí la necesidad de sacar todo lo que llevaba dentro. Escribir ha sido mi vía de escape, mi salvavidas en muchas ocasiones. Hoy en día, me sirve para conocerme más a mí misma. No he tenido la oportunidad de conocer a las flores, concretamente a ti, Rosa. Sin embargo, en todo este trayecto te he sentido cerca. Caminando, he aprendido a amar todas tus espinas y, aunque a veces doliesen, has sido la mayor suerte de mi vida». En esta ocasión, con estos cuarenta y cuatro poemas, desvela íntimos sentires, los más de ellos bajo citas varias (Forrest Gump, Bécquer, Amy Winehouse, etc.).