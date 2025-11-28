Toti Martínez de Lezea recupera la esencia de los relatos cortos

La incansable escritora Toti Martínez de Lezea vuelve a publicar un libro y lo hace recuperando la esencia de los relatos cortos, un género que, ... confiesa, le apasiona pero en el que no se prodiga demasiado.

En 'Voces', 'Ahotsak' en su versión en euskera traducida por Miren Arratibel, la gasteiztarra ha incluido quince cuentos que atraviesan distintas épocas de la historia y donde se alternan el amor, el humor, la soledad y múltiples sentimientos, siempre «escritos desde lo que conozco». Publica una vez más con Erein, su editorial de cabecera, y con la que lleva colaborando en exclusiva desde hace dos décadas porque «me dan la posibilidad de publicar en euskera y castellano a la vez, algo que no suele ser habitual».

Martínez de Lezea explica que 'Voces' surge de un momento «en el que he tenido problemas y no estaba por la labor de escribir una novela». Aprovechó que tenía dos relatos ya escritos y decidió trabajar por ese camino. El resultado son las quince historias que «bien podrían ser cada una de ellas el guion de una novela».

'Voces' ha sido un reto porque «en los cuentos dices lo mismo que en las novelas pero de forma mucho más concisa, la cuestión es hacerlo bien. A mi me gusta mucho, aunque parece que al público menos. Ahora creo que hay más interés».

Historias independientes

Los quince relatos son independientes entre sí y «de lo más variado». Una de esas historias, 'La nadadora', está dedicada a su madre, «la mujer que más admiro». Transcurre en los años de la guerra y la posguerra, cuando su madre fue nadadora profesional, en un momento donde los dos sexos no podían coincidir en las piscinas. «Ella llevaba un traje de baño que se le pegaba al cuerpo y sin falda, nadaba con hombres y viajaba con ellos. Mi madre luchó por lo que le gustaba hacer y fue la primera vasca campeona de España de natación», recuerda la veterana escritora, que comenta que «tengo muchas historias de mi familia, buenas y malas, pero no quiero implicarme». En otro de los relatos traslada al lector hasta el primer bombardeo de la Guerra Civil, «que no fue el de Gernika, sino el de Durango un mes antes».

Con humor, pero sin frivolizar, en el primer cuento, 'Kamila' presenta la historia de una mujer musulmana en la época de Sancho de Navarra que sufrió abusos de cristianos, moros y judíos, pero «la juzgaron a ella porque solo se podían acostar con los de su misma creencia». 'El machete' transcurre en Vitoria durante la epidemia de la peste negra.

Otros relatos son más actuales como 'El programador', donde habla de la obsesión por la tecnología y las pantallas. En cambio, en 'La novela inacabada', con el que concluye 'Voces', es una fábula sobre la primera mujer.