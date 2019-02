Amamantar al hijo de otra La autora se llena de energía en los pueblos pasiegos. / A. T. Concepción Revuelta recupera en 'Te di mi palabra' la historia de las pasiegas utilizadas como amas de cría por nobles y burgueses ELENA SIERRA Lunes, 18 febrero 2019, 13:50

Cantan los pájaros, las vacas pacen tranquilamente al sol de invierno, brillan las praderas mientras las cumbres sueltan destellos de nieve y se oye el sonido del agua por todas partes. Cuando Concepción Revuelta, santanderina, quiere llenarse de energía, se viene hasta este rincón cántabro que es Vega de Pas. Esa «energía» que ella encuentra aquí era la que reyes, aristócratas y burgueses buscaron también en las localidades pasiegas durante décadas... Pero de una manera muy distinta. No se dedicaban a pasearse por la comarca, ni a degustar la gastronomía típica, sino que se llevaban de aquí a mujeres a las que convertían en las amas de cría de sus herederos.

La novela 'Te di mi palabra', publicada por Plaza & Janés, recoge esa historia común de cientos de madres (el Museo de las Amas de Crías del Santuario de Valvanuz, en Selaya, guarda cientos de fotografías que dan fe de ello) en el personaje de Vega, una mujer joven, viuda y con dos hijos, muy pobre, que solo puede decir que sí cuando le ofrecen un contrato para amamantar al hijo de unos burgueses.

La leche de las pasiegas tenía muy buena fama desde que Fernando VII pusiera a su hija, la que sería la reina Isabel II, en los brazos de una de ellas; a partir de entonces, estas mujeres fueron llamadas para criar a los infantes de la Familia Real Española durante generaciones y, por contagio, lo mismo hicieron miembros de la nobleza y, más adelante, de la alta burguesía. La tradición duraría hasta casi mediados del siglo XX, y es en esa época en la que Revuelta ambienta la novela.

Vega vive la República y la Guerra Civil como ama de cría, lo que permite a la autora mostrar la vida de esos años. «En el conflicto todo se multiplica. Y aunque se suele decir que hay muchas novelas de la Guerra Civil, yo, por cómo están las cosas, te diría que hay hasta pocas. Nos quedan muchas historias que contar».

A ella le gusta recuperar las de mujeres y localizarlas en Cantabria, su lugar de origen. En 'Aromas de tabaco y mar', la protagonista era una cigarrera y el momento, el del incendio de la ciudad de Santander. En 'Te di mi palabra', las nodrizas y los valles pasiegos. El lugar es de esos que dicen paradisíacos, pero la vida siempre ha sido muy dura en él. «Estas mujeres se iban lejos por dinero, por necesidad, y la sensación que me han transmitido todas las personas con las que he hablado del tema -familiares, vecinos-es que no había otra opción y era muy duro», cuenta Revuelta. «Aunque el salario era mucho mayor que en otras tareas, no era motivo de alegría. Ellas dejaban a sus hijos para que los criaran con leche de vaca o, como mucho, una vecina que estuviera amamantando a su propio hijo».

Había que ser muy fuerte, dice la escritora, para aguantar esa separación familiar y esa distancia del hogar. Y también los rumores. «De ellas se llegaba a decir que se enrollaban con los señores». Entre lo que se les pedía, que fueran dulces y apacibles, con sentido común, sanas; pero lo fundamental era que su leche fuera como se suponía que era la de las mujeres pasiegas: de «color blanco perlado, homogénea, de consistencia mediana...». Tuvieron mucha fama las pasiegas, sí, pero eran solo las amas de cría. En cuatro años volvían a casa, con dinero para una larga temporada y todo lo que habían aprendido en un entorno tan distinto, el de la gran ciudad. Ahora, 'Te di mi palabra' recupera sus historias.