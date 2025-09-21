Tasmaniako tigre mamua eta Buenos Aireseko idazlea
Gora Demonioa, Biba Tigre Mamua!
Donostia
Igandea, 21 iraila 2025, 12:30
Etorri zen gurera 'Bajar es lo peor, Nuestra parte de la noche, Las cosas que perdimos en el fuego' eta beste dozena bat lan idatzi izan duen Mariana Enriquez. Mukuru bete zen Okendo Kultur etxeko saloia eta luze hitz egin zuen zale amorratuak ziren ikusle-entzuleekin.
Solasaldian, hitz-aspertu gozo, bete, bizi horren berri ederra izango duzue zuenean Donostia Kulturako Irratiak grabaturiko emanaldian. Baita sare sozialetan ere. Hemen beste kontuari helduko diogu. Fantastikoa hau ere. Marianak fantasia, izua, horrorea baititu bere sormenaren iturri, desio eta tresna.
'El Conde', 'Spencer', 'El Club' eta antzeko film paregabeak egin dituen Pablo Larrain zinemagilea Marianak idatzitako hainbat kontakizunetan oinarri dituen Netflixerako lan izugarri dark-iluna filmatzen ari den bitartean, idazleak Australiarako bidea hartu du senarrarekin eta Tasmania irlan bizitzen hasi.
Guretzat, antipodetan sekula izanak ez garenontzat, Tasmania bada joandako garaietan telebistan ikusten genuen Tamaniako Demonioaren pertsonaia animatuaren lurra. Majoa oso 'Looney Tunes' sail horietan agertzen zen piztia, Taz izena zuena, Robert McKimsonek sortu zuena, Bugs Bunny eta Lukas ahatearen lehiakide basa, azkar eta beti, beti, gosetua.
Marianak bere berri zehatza eman zigun. Baieztatu zigun existitu, existitzen dela. Han, Tasmanian, Australiako estatu urrutiko horretan, biztanle gutxi, oso gutxi, dituen horretan, badira Tazen familiakideak, gaueko karraskariak, zeinek izugarrizko oihu estrainio eta aztoragarria egiten duten. Hara joandako lehenbiziko europarrek estraineko aldiz entzun zutenean Infernutik beretik iritsitako ulua zela sinistu zuten, hortik mendeetan zehar izan duen izengoitia. Bada beste zio bat: kristoren masailezurrak ditu eta brutala bere haginkada…
Bizirik da Demonioa (maite ditugun beste demonio guztiak nola), babestua ere baina desagertze zorian. Zergatik? Marianak aipatu zigun beste espezie baten azken alea, 'Benjamin' izenekoa, pasa mendeko 30eko hamarkadan hil zelako, hotzak jota Hobard hiriko zoologikoan. Benjamin Tasmaniako martsupiala zen. 'Tasmaniako Tigrea' deitzen zioten denek bai jatorrizko herriek bai Australiara joandako kolonoek, nahiz eta tigrea ez izan. Animalia zoragarria baina, sarriegi bezala,suntsitu zuten. Gizon zuriek, jakina. Bertako bertakoek ehiztatzen zuten, jakina asko, baina jakinduria berezko-berezkoak bultzaturik, bazekiten (edo bederen susmotan ziren…) 'Thylacinus cynocephalus' lurrean bazegoen zerbaitegatik eta zerbaitetarako izango zela. Beraz, ez zuten espeziea birrindu.
Arrazoi osoa zuten bertako herrikideek, Tasmaniako Tigrea Tasmaniako Demonioaren predatzailea zen eta Naturak ezarritako oreka, espezien arteko harmonia ezinbesteko hori, gordetzen laguntzen zuen ehiztari moduan
Egun, Demonioak ez du akabatuko duenik. Baina inor, ezer ez da Naturaren legea betetzetik salbatzen. Ihesbiderik ez da (nahiz eta gizaki askok, inozo, kontrakoa pentsatu). Beraz, Demonioak bere burua harrapatu, 'predatu' behar du. Nola? Muturreko, aurpegiko minbizia garatu du Naturak berak edo espezieak berak oreka horri eutsi ahal izateko….
Gaur existitzen ez den tigrea, tigrea ez den tigre gogoangarria,Tasmaniako ikurra bilakatu da, alferrik bada ere. Haietako bik (urrezkok, jakina) sostengatzen dute estatuaren armarria.
Demonia marrazki bizidunetan famatuenetarikoa bada, Tigrea, hain izen onekoa den Australiako beldurrezko zinemaren protagonistetako bat bihurtu zen pasa mendeko azken hamarkadetan. Philippe Morak zuzendutako 'Howling III: The Marsupials' izenburua duen barrabaskerian bada gizotso baten eta tigrearen arteko sinbiosi lazgarria, beldurra eta sinpatia guregan sorrarazten duena.
Egun, Tasmaniako Tigreari 'Tigre Mamua' deitzen diote. Armarrian baino ez delako existitzen. Armarrian eta bertakoen amesgaizto gozoetan…
Mintzatu zen Mariana Tasmaniako beste piztia berdingabeez. Esaterako, kanguru txiki-txikia den 'wallaby'-az. Baita 'possum' izeneko beste martsupial batez, Etxeetako kebidetatik sartzen da eta askotan ezin atera. Animalia babestua denez, Natura guardiak etortzen dira bila eta frutarekin tentatuz… azkenean, lasai asko irteteen da. Kaiolan sartzen dute eta gero libre utzi…
Horretaz ere hitz egin genuen Mariana Enriquez idazlearekin. Beste gai askoz zer pentsatzen duen jo ezazu DKko irratira. Eta ez ahaztu, Beldurrezko Astean ikusgai izango da bere bi kontakizun markaz fuerakotan oinarritzen den 'La Virgen de la Tosquera' filma.
Gora Demonioa, Biba Tigre Mamua!
