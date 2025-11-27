«Striptease fiskal eta pertsonalak» euskal kultur sistemaren argi-ilunak azaleratzeko
Amagoia Gurrutxagak diziplina anitzetako 16 sortzaileren bizipenak eta «eskarmentuak» bildu ditu 'Kultura eta ezkultura' (Lanartea) lanean
Donostia
Osteguna, 27 azaroa 2025, 15:05
Ez zuen harrabots gutxi sortu duela apenas astebete Bernardo Atxaga idazleak, berriki 'Enarak' (Pamiela) eleberria kaleratu duenak, jubilazio aktiboan dagokion pentsioa 401 eurokoa dela azaldu zuenean Lanartea Euskararen Langile Profesionalen Elkarteak antolatutako topaketan. Are, jubilazio osoan balego zifra 700 eta 800 euro artean kokatuko omen zen. «Striptease fiskal» hartan eta, batez ere, 2024ko abenduan aurkeztutako 'Euskal Artisten Lan eta Bizi Baldintzei Buruzko I. Inkesta' kuantitatiboaren emaitzetan sakondu nahi izan dute orain 'Kultura eta ezkultura: 16 lekuko eskarmentu' liburuarekin. Agerraldian izan dira Amagoia Gurrutxaga Lanarteako koordinatzailea eta elkarteko sortzaile zein kide den Koldo Izagirre, baita Dani Fano komikigilea, irudigilea eta elkarrizketatutako bat.
Prozesua 2024ko uda-udazkenean hasi zen, hain zuzen Lanartea aipaturiko inkesta egiten ari zela, jasotako «datu hotzei hezur haragizko gorputzen bizipenak txertatu» asmoz. Eta ekosistema ahalik eta ondoen jasotzeko elkarrizketatuen zerrenda anitza da hainbat ikuspegitatik: bai noiz hasi ziren, 1960eko hamarkadaren azken urteetan euskal kulturan murgildu zirenetatik hasi eta azken 30 urteotan aritu direneraino; bai diziplinaren arabera, idazle, dantzari, bertsolari, musikari, itzultzaile, komikigile, aktore edo artista plastiko; zein euren egoeraren nolakotasunagatik, «Atxagaren antzeko pentsioa daukan jendea, RGIa kobratzen duenik edo inolako estuasun ekonomikorik gabe bizi denik», xehatu dute. Zehazki jaso dituzte Kepa Akixo 'Zigor', Xabier Amuriza, Yolanda Arrieta, Klara Badiola, Itxaro Borda, Mixel Ducau, Andoni Egaña, Dani Fano, Asun Garikano, Edorta Jimenez, Mikel Martinez, Miren Agur Meabe, Xabier Olarra, Joseba Tapia, Mizel Theret eta Arantxa Urretabizkaia.
Lekukotzetan mintzo dira, besteak beste, «kulturaren 'big bang'-az, olatu erraldoiez, kultur ekosisteman azken hamarkadetan ugaldu diren espezie berriez, merkatuaren eta oihanaren basatasunaz, dinosauroen amaiera eragin zuen meteoritoak utzitako kraterraren tamainako zulo burokratikoaz, miseriaz, iraun behar etengabeaz», xehatu du Gurrutxagak. «Artistak aurrera ezin jotzea krimen bat da kulturarentzat», bota du Izagirrek.
'Kultura eta ezkultura'
-
Koordinatzailea: Amagoia Gurrutxaga.
-
Argitaletxea: Lanartea.
-
Orrialdeak: 226.
-
Prezioa: 15 euro.
Bildutako 16etako bat da Fano. Komikigile eta ilustratzailearen hitzak zitatuz, «toki guztietan zakurrak ortozik», hau da, inon ez da dena perfektu. Adibide interesgarri eta ia eredu bezala jarri du Frantziakoa, nahiz eta han ere tarteka komeriak, berriki Angulemako komiki-azokarekin ikusi den bezala. «Egilea sistema guztiaren ipurtzuloan jartzeak zein ondorio izan ditzakeen ikusi da». Izan ere, Europan egiten den sektoreko topaketa handienak ez du hartu kontuan «sistema guztiaren motorra» dena, egileak, eta hauek «planto» egin dute, «boikotera deitu eta atzetik argitaletxeek». Hiruek eredugarri jo dute Angulemako elkartasuna.
Durangoko Azokaren bueltan hausnarketa gurera ekarri du Fanok. «Pentsa. Bidaia ordaindu gabe, lo tokirik izan gabe, sinatze saioak gure denbora eta patrikatik aterata...». Gastu asko eta irabazirik apenas. Agerraldia Donostian izanda, bertako komiki jaialdiarentzat ere izan du mezua. «Egileak lanak aurkeztera joaten ziren eta presentzia murriztu dute ez delako errentagarria», salatu du.
Bizipenen liburua irakurrita, Izagirrek iritzi du egungo gizartean «bokazio lanbideek misio bat» suposatzen dutela eta «lanbide artistikoa dutenei gizarteari zerbitzua» egite dagokiela, hori bai, «irabazi asmorik gabe». Hala, aipatu misioa «gizarteak ematen dion kapital sinbolikoaren truk», aldiz horrekin ezin fakturak ordaindu. «Araurik eza da kapital sinbolikoa ematen diona artistari, zehatzago bere izenari. Ez bere obrari. Eta artistak ezin du bizi sinbolismotik». Liburuko edukian, noski, ez da daturik falta eta Izagirrek xehatu bezala ildo beretik doaz. «Estatistikek berresten dute gaur egun artistak ez dira bizitzen ahal bere lanetik. Eta hala ere estatistika guztiek berresten dute herrialde garatu horietan etengabe hazten ari dela artisten kopurua», utzi du hausnarketa gisa.
Azkenik, agerraldian Gurrutxagak eskerrak eman dizkie 16 elkarrizketatuei haien eskuzabaltasunagatik. «Zenbatetan deseroso ziren galderak erantzuteagatik, diruaz hitz egiteko tabua apurtzeagatik».