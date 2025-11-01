La sospecha del pobre con Vikas Swarup

El lujo en una calle y la miseria dos manzanas más allá. Platós de televisión y rascacielos que se entremezclan con los lugares más pobres. ... Una misma ciudad dividida en dos mundos que viven de espaldas y donde es muy complicado saltar de uno a otro, sobre todo para salir del bando de los pobres, como en la época del feudalismo con los estamentos sociales. La discriminación está a la orden del día y el clasismo marca el ritmo de vida de la sociedad.

En ese escenario de Bombay en una India contemporánea, entre la modernidad tecnológica y la miseria ancestral a inicios de los años 2000, se ambienta esta exitosa novela de Vikas Swarup. Nacido en Allahabad, ciudad norteña en el país más poblado del mundo y que es famosa por haber dado cuatro primeros ministros, tuvo la suerte de crecer en el lado 'exitoso', en el seno de una ilustre familia de abogados. Disfrutó de una digna educación y pudo estudiar Historia Moderna, Psicología y Filosofía en la universidad, lo que le sirvió para unirse al Cuerpo Diplomático Indio y ser destinado a Turquía, Estados Unidos, Etiopía y Reino Unido.

¿Quiere ser millonario? Autor: Vikas Swarup

Edición: Anagrama

Páginas: 374

Precio: 19,50 euros (ebook, 7,42)

'¿Quiere ser millonario?' es una novela trepidante, con una estructura que engancha, y dio el salto a la gran pantalla en 'Slumdog Millionaire', ganadora de ocho premios Oscar. Pero sobre todo es una crítica social, poderosa por venir de una persona que no ha vivido en sus carnes la pobreza y que ha ostentado cargos de alta enjundia en la diplomacia. Muestra desde el principio la sospecha del pobre. El primer ganador de la versión india de '¿Quién quiere ser millonario?' no puede ser un camarero de 18 años, huérfano, que no ha tenido educación y ha conocido lo peor de la vida en Dharavi, el mayor suburbio de India. Tiene que haber un error. Debe de haber hecho trampas con alguien del público. No puede saber responder las doce preguntas que nadie ha podido acertar del concurso más famoso que hay. La novela expone el prejuicio social en el que una persona no puede saber más de lo esperado y la pobreza equivale a la sospecha.

Lo que viene después no escapa del clasismo tampoco. Swarup recompone la vida de Rama Mahoma Thomas –su nombre mezcla las tres grandes religiones del país como son el islamismo, el hinduismo y el cristianismo– hasta llegar al plató de televisión. Son 18 años de penurias, de supervivencia entre la prostitución infantil, el alcholismo, la drogadicción y la ausencia de un hogar que brinde cariño a este joven. Son las experiencias vividas durante ese tiempo las que le llevan a que las preguntas del concurso le suenen familiares y pueda responderlas.

Detrás de esa historia también se esconde una peligrosa afirmación. ¿Sólo muchos golpes de suerte encadenados pueden permitir que una persona pobre y sin una buena educación pueda alcanzar la gloria? El autor muestra que la sabiduría popular puede llegar a ser igual de válida que la académica. Cada respuesta correcta se explica a través de la tragedia vivida en primera persona.

Rama Mahoma Thomas ejemplifica la lucha contra la injusticia y la corrupción policial de un sistema antimeritocrático, en el que sólo las élites tienen el derecho de prosperar. También el capitalismo mediático, cuyo enganche del programa de televisión reside en la ilusión de que una persona pobre pueda cambiar su destino en cuestión de minutos. Pero ese espectáculo sostiene la mercantilización de la pobreza. La diversión del resto viendo a una persona ante su última oportunidad de dejar atrás una vida triste y complicada.

Vikas Swarup pone el foco, sin llegar a entrar en valoraciones, en estas diferencias de trato que construyen una historia que merece la pena abordar.