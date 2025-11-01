Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iván Mata
Crítica de '¿Quiere ser millonario?

La sospecha del pobre con Vikas Swarup

En esta novela ambientada en la India de inicios de siglo, el autor muestra la injusticia social y las diferencias de trato en un país entre la modernidad y la miseria

Iker Valverde

Iker Valverde

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El lujo en una calle y la miseria dos manzanas más allá. Platós de televisión y rascacielos que se entremezclan con los lugares más pobres. ... Una misma ciudad dividida en dos mundos que viven de espaldas y donde es muy complicado saltar de uno a otro, sobre todo para salir del bando de los pobres, como en la época del feudalismo con los estamentos sociales. La discriminación está a la orden del día y el clasismo marca el ritmo de vida de la sociedad.

