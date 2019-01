Un viaje por la Suecia profunda en busca de 'Annabelle' La escritora Lina Bengsdotter posa frente a una señal con el nombre de Gullspång, su ciudad natal. / Alberto Ferreras Lina Bengsdotter publica en España su primera novela, un 'thriller' que ya ha obtenido el premio Crimetime Specsavers a Mejor Debut del año y está nominado a Mejor libro del año ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Sábado, 19 enero 2019, 19:01

Se busca. Una adolescente llamada Annabelle ha desaparecido en la pequeña localidad de Gullspång, Suecia, un lugar donde todos se conocen y nunca pasa nada. O eso parece, hasta que la investigación de los hechos empieza a sacar a la luz los secretos más oscuros y mejor guardados.

'Annabelle' es el nombre de la primera novela de Lina Bengtsdotter, un 'thriller' ambientado en la Suecia más profunda que se ha puesto a la venta esta semana. «Siempre soñé con ser escritora», expresa la autora, que finalmente lo ha conseguido y con creces. Ya ha obtenido el premio Crimetime Specsavers a Mejor Debut del año y está nominada a Mejor libro del año. «Me siento en un universo paralelo», añade.

Este libro, en el que las mujeres son evidentes protagonistas –principalmente la agente de policía Charlie Lager-, «tiene mucho de mí misma y de mis experiencias», confiesa Bengtsdotter. Son estos personajes los que encarnan realidades de la sociedad actual. La violencia de género, el alcoholismo, el consumo de drogas, el racismo o los abusos sexuales se fusionan de forma tan minuciosa que consiguen que la línea entre ficción y realidad se disipe, y el lector se sienta uno más en la historia. Todo ello, unido a una escritura sin adornos, directa y caracterizada por diálogos rápidos, constituye una novela de lectura fácil y adictiva, cuyo final sorprenderá a unos y contrariará a otros.

Inspirada en lugares y casos reales

Bengtsdotter utiliza su ciudad natal como escenario de fondo, aunque el Gullspång de su adolescencia –en el que se ha inspirado-, no parece haber cambiado. Al pasear por sus caminos aún se descubren infraestructuras a las que se hace referencia en la novela, como la tienda de comestibles Valls, la fábrica de contrachapado o la presa, enclaves en los que se respira un ambiente de misterio digno de un relato de intriga. Por ello, no parece exagerado pensar que este rincón sueco podrá convertirse próximamente en un lugar de culto para los fans de la autora.

Destaca, además, que esta historia se inspira en casos reales. «Hace 22 años desapareció una joven llamada Helena después de salir de fiesta una noche y nunca la encontraron. Más recientemente, otra chica desapareció a 80km de aquí y el desenlace fue horrible. Son cosas que han quedado en mi memoria», explica la escritora.

Dando un pequeño salto hacia el séptimo arte, que no parece estar tan lejos dado su repentino éxito, Bengtsdotter expresa que le «gustaría que fuese una película sueca y que los actores no fuesen muy famosos». Aunque su amigo y agente de policía Erik, en quien está inspirado el personaje de Olof, no piensa lo mismo. «A mí me gustaría ser representado por Russell Crowe», admite entre risas.