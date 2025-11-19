Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Samanta Schwblin conversará esta tarde con los lectores en Ernest Lluch K. E Iván Giménez-Seix Barral

Escritora

Samanta Schweblin: «Vivimos atrapados en una realidad que nos inventamos»

Teresa Flaño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

En su libro de relatos 'El buen mal' (Seix Barral), Samanta Schweblin ( Buenos Aires, 1978) se adentra en esa zona borrosa donde lo cotidiano torna ... a inquietante y las emociones humanas adquieren una intensidad casi física. La autora, descrita como una de las mejores cuentistas argentinas de los últimos años, hablará esta tarde, dentro del programa Literaktum, sobre cómo impactan las historias en el lector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Las bromas entre Paula Badosa y David Broncano: «Sigo teniendo más dinero que tú»
  6. 6

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  10. 10 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Samanta Schweblin: «Vivimos atrapados en una realidad que nos inventamos»

Samanta Schweblin: «Vivimos atrapados en una realidad que nos inventamos»