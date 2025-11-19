En su libro de relatos 'El buen mal' (Seix Barral), Samanta Schweblin ( Buenos Aires, 1978) se adentra en esa zona borrosa donde lo cotidiano torna ... a inquietante y las emociones humanas adquieren una intensidad casi física. La autora, descrita como una de las mejores cuentistas argentinas de los últimos años, hablará esta tarde, dentro del programa Literaktum, sobre cómo impactan las historias en el lector.

El programa de hoy Samanta Schweblin: Presentación de su libro de relatos 'El buen mal'. Entrevista Ylenia Benito. Ernest Lluch K. E. 19.00 horas. Castellano.

Harkaitz Cano: El autor donostiarra hablará con Aintzane Usandizaga sobre su libro 'Silueta'. Okendo K. E,, 19.00 horas. Euskera.

– ¿Qué busca al dar en el título una perspectiva positiva del mal? ¿Es una provocación?

– Originariamente el primer cuento del libro, 'Bienvenida a la comunidad', llevaba ese título porque uno de los personajes hablaba de la relatividad de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cuántas veces algo que en principio puede parecer malo nos espabila y nos pone en movimiento, nos obliga a pensar sobre cosas que no habíamos pensado por años? ¿O cuántas veces, queriendo hacer el bien, pero sin saber cómo, terminamos haciendo daño? De ahí empezaron a salir las historias. Pero también, de la pregunta qué sería el mal. No como lo diabólico o maldito, porque lo que entendemos como malo puede ser puro desconocimiento. Muchas veces tenemos miedo a lo que nos es ajeno, extranjero, a lo que no terminamos de entender del todo y acabamos calificándolo como malo.

– Una mujer que parece que va a suicidarse, un niño al que le hacen una traqueotomía… Historias muy perturbadoras. ¿Busca inquietar al lector?

– Lo perturbador o lo oscuro sin una razón no me interesa, me parece excesivo y burdo. Me interesa más perturbar al otro en el sentido de invitarlo a pensar con precisión sobre una incomodidad que el lector no había detectado. Llego a ese lugar convocando situaciones que podrían parecer muy técnicas. Por ejemplo, en el caso de la traqueotomía o cualquier intervención quirúrgica aparecen otros miedos y olores, está la cercanía de la muerte o la intervención de otro en el cuerpo de uno, las preguntas sobre cuándo pueden cerrarse esas heridas o cómo te pueden dejar expuesto. Hay mucha universalidad en pequeñas tragedias ordinarias.

– ¿Esas inquietudes son un reflejo de la sociedad actual?

– Por supuesto. Siempre que hay un miedo social muy fuerte, por contrapunto se genera una alarma hacia lo desconocido, lo extranjero o lo ajeno a lo que es familiar. Es un momento bastante oscuro el que estamos atravesando ahora.

– ¿Ese aspecto oscuro de sus textos es fruto de retorcer la cotidianidad?

– Yo no tuerzo nada. Son la realidad, en eso estoy muy convencida. Vivimos atrapados en una realidad que nos inventamos, y no estoy diciendo nada fantasioso. Estamos rodeados por reglas sociales, culturales o económicas sobre lo que es normal o no, lo que es aceptable o no. Nos ayudan a convivir y a hacer la vida un poco más simple, pero terminamos creyéndonos que es lo único real, algo que nos está haciendo mucho daño. Yo no genero pequeños monstruos realistas de lo que está pasando, están ahí y como no los vemos enfermamos, nos disgustamos y no sabemos cómo enfrentarnos a ciertas cosas. Hay una suerte de ceguera.

– La maternidad y la dependencia son unas constantes en sus reflexiones.

– Me duelen a mí misma mis relaciones con los otros, cuando funcionan o cuando no. Soy súper sensible a los afectos que me atan a los que quiero. Son hilos que tiran y duelen porque pueden crear dependencias, poder, abusos. Hablo de cosas que pueden parecer muy sutiles, pero que en el día a día nos tambalean y por lo tanto no son tan sutiles. Para la vida personal de cada uno pueden resultar un apocalipsis.

– Su prosa es un precisa, contenida, sin rodeos. ¿Le cuesta mucho dar por bueno un relato?

– Cada cuento me lleva entre cuatro y seis meses. Es mucho trabajo. La diferencia entre el borrador inicial y la historia final es brutal. A veces pienso que es porque escribo muy mal y por eso soy tan cuidadosa. Es importante decirlo porque una lee a sus autores favoritos y parece que son genios de otro universo, cuando es el resultado de mucho trabajo y de algo que estamos perdiendo a una velocidad galopante que es la concentración en el trabajo. Lo importante no es que las cosas sean rápidas, sino buenas. La rapidez nos hace navegar en la superficialidad. Estamos perdiendo la conexión emocional con las cosas.

– ¿Por qué esa querencia por el relato corto?

– Por un lado viene de una tradición muy argentina. Casi todos los grandes autores de mi país son grandes cuentistas y algunos ni siquiera son novelistas, como Borges. Yo me formé leyéndolos. También porque los buenos cuentos requieren de un trabajo muy consciente, no tienen espacio para la dispersión. Son como pequeñas maquinarias narrativas y eso me encanta. Nunca diré que un libro de cuentos es mejor o peor que una novela, son dos géneros alucinantes que disfruto y escribo, pero si tiene la emocionalidad de un fuerte golpe en el portal. Un recorrido de la cocina al living de veinte segundos puede estar muy bien, pero si lo haces solo en uno aparece el extrañamiento, te sacude la sensación de que algo profundo puede pasar en tu cuerpo en solo un segundo. Esa es la gran ventaja del cuento.

– También implica una mayor concentración del lector

– Por eso la novela es un género más comercial. Es mucho más fácil entregarse a una novela y en algunos momentos no estar conectado. En el caso del cuento si desconectas un momento puedes perderte cosas claves y no vas a entender el final. En España, la gente no está tan acostumbrada al cuento, piensan que es un género más infantil, leyendas o cositas que se escriben mientras trabajas en una novela. Un libro de cuentos puede ser una caja de historias hiperconcisas, conectadas entre sí, muy realistas… Al que no le guste el cuento es que no encontró el autor de cuentos que estaba necesitando.

– ¿Qué quiere transmitir en su charla que ofrece en hoy en Ernest Lluch?

– Los invito a conversar, no tanto sobre el libro sino respecto a qué nos pasa sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos: por qué nos impactan de una forma determinada, por qué son capaces de cambiar no solo nuestro futuro, también el pasado lo que a veces resulta un alivio. Para mí es como hablar de alquimia y tengo mucho que decir.