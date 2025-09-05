Ruben Pellejero eta Josune Muñoz nabarmenduko dituzte Getxon
Urriaren 3tik 5era egingo da bi sarituez gain hainbat gonbidaturekin
J. A.
Ostirala, 5 iraila 2025, 10:55
Urriaren 3tik 5era egingo den Getxoko 23. Komiki Azokak Ruben Pellejero ilustratzaile bartzelonarra -'Dieter Lumpen' seriea edo Corto Maltés azken urteotan- eta Josune Muñoz dibulgatzailea bizkaitarra omenduko ditu. Horiez gain, ohi bezala, bederatzigarren artearen izen nabarmenen partaidetza izango du Romoko Santa Eugenia plazan eta Ibaiondo kalean ezarriko diren espazioetan, sektoreko liburu-denden, establezimendu espezializatuen, argitaletxeen eta fanzineeen 40 saltokirekin.
Rubén Pellejero (Badalona, 1952) nazioarteko artista ezaguna da. 1981ean Cimoc aldizkarian argitaratutako 'Historias de una Barcelona' sailarekin egin zuen debuta eta, ostean, bi hamarkadatik gora luzatu zen lankidetza hasi zuen Jorge Zentner gidoilari argentinarrarekin. Ibilbidean 'Dieter Lumpen' (1985-1994) seriea eta 'El silencio de Malka' (1994) albuma nabarmendu daitezke. 2015ean erronka itzela hartu zuen bere gain, Corto Maltés mitikoaren abenturekin jarraitu baitu Juan Díaz Canales gidoilariarekin batera.
Josune Muñozen (Bilbo, 1967) dibulgazio lan eskerga aitortuko du azokak. Filologoa eta ikertzailea, Skolastika Literatur Zerbitzuen sortzailea da. Plataforma horren bidez, emakumeen kultura eta literatura- eta komiki-sorkuntza aztertu eta zabaldu ditu, metodologia propioa erabiliz.
Literatura-kritika feminista ezaguna eta komikigintzan aditua, arlo horrekin lotutako jarduera eta ekitaldi kontaezinetan parte hartu duela. Azken urteotan, jarduera hori telesailen fenomenoaren ikerketarekin eta azterketarekin uztartu du, literatur kritika feministatik eta horietan emakumeak duen roletik abiatuta.
Gonbidatuen artean izango dira, besteak beste, Paco Roca, Marika Vila, Irene Marquez, Beñat Olea, Raquel Glu, Jon Mikel Bañales eta Fernando Blanco. Bestalde, ekintzak Romo Kultur Etxean egingo dira. Ohi bezala, sarrera doakoa izango da. Azken kokapen horretan, hiru egunez solasaldiak, mahai-inguruak, aurkezpenak, topaketak eta egileen sinatze-txandak izango dira, bai eta erakusketa bat ere. Ohi denez, sarrera espazio guztietan doakoa izango da.
Kartelaren egilea Laura Perez (Valentzia, 1983) da. Ilustrazaile gisa nazioarteko argitalpen ospetsuenetarako lan egin du, esaterako 'The Washington Post', 'National Geographic', 'The Wall Street Journal' eta 'Vanity Fair'-entzat. 2022an, Emmy sarietarako izendatu zuten, 'Sólo asesinatos en el edificio' (Disney+) telesaileko kreditu-tituluengatik eta Astiberri euskal argitaletxearekin 'Ocultos'' (2019) argitaratu du, bere bakarkako lehen eleberri grafikoa.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.