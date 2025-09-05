Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pellejero Dieter Lumpenen soslaiarekin eta Corto Maltesen figurarekin, 2022ko elkarrizketa batean. Mercè Periago
23. Komiki Azoka

Ruben Pellejero eta Josune Muñoz nabarmenduko dituzte Getxon

Urriaren 3tik 5era egingo da bi sarituez gain hainbat gonbidaturekin

J. A.

Ostirala, 5 iraila 2025, 10:55

Urriaren 3tik 5era egingo den Getxoko 23. Komiki Azokak Ruben Pellejero ilustratzaile bartzelonarra -'Dieter Lumpen' seriea edo Corto Maltés azken urteotan- eta Josune Muñoz dibulgatzailea bizkaitarra omenduko ditu. Horiez gain, ohi bezala, bederatzigarren artearen izen nabarmenen partaidetza izango du Romoko Santa Eugenia plazan eta Ibaiondo kalean ezarriko diren espazioetan, sektoreko liburu-denden, establezimendu espezializatuen, argitaletxeen eta fanzineeen 40 saltokirekin.

Rubén Pellejero (Badalona, 1952) nazioarteko artista ezaguna da. 1981ean Cimoc aldizkarian argitaratutako 'Historias de una Barcelona' sailarekin egin zuen debuta eta, ostean, bi hamarkadatik gora luzatu zen lankidetza hasi zuen Jorge Zentner gidoilari argentinarrarekin. Ibilbidean 'Dieter Lumpen' (1985-1994) seriea eta 'El silencio de Malka' (1994) albuma nabarmendu daitezke. 2015ean erronka itzela hartu zuen bere gain, Corto Maltés mitikoaren abenturekin jarraitu baitu Juan Díaz Canales gidoilariarekin batera.

Josune Muñozen (Bilbo, 1967) dibulgazio lan eskerga aitortuko du azokak. Filologoa eta ikertzailea, Skolastika Literatur Zerbitzuen sortzailea da. Plataforma horren bidez, emakumeen kultura eta literatura- eta komiki-sorkuntza aztertu eta zabaldu ditu, metodologia propioa erabiliz.

Literatura-kritika feminista ezaguna eta komikigintzan aditua, arlo horrekin lotutako jarduera eta ekitaldi kontaezinetan parte hartu duela. Azken urteotan, jarduera hori telesailen fenomenoaren ikerketarekin eta azterketarekin uztartu du, literatur kritika feministatik eta horietan emakumeak duen roletik abiatuta.

Gonbidatuen artean izango dira, besteak beste, Paco Roca, Marika Vila, Irene Marquez, Beñat Olea, Raquel Glu, Jon Mikel Bañales eta Fernando Blanco. Bestalde, ekintzak Romo Kultur Etxean egingo dira. Ohi bezala, sarrera doakoa izango da. Azken kokapen horretan, hiru egunez solasaldiak, mahai-inguruak, aurkezpenak, topaketak eta egileen sinatze-txandak izango dira, bai eta erakusketa bat ere. Ohi denez, sarrera espazio guztietan doakoa izango da.

Kartelaren egilea Laura Perez (Valentzia, 1983) da. Ilustrazaile gisa nazioarteko argitalpen ospetsuenetarako lan egin du, esaterako 'The Washington Post', 'National Geographic', 'The Wall Street Journal' eta 'Vanity Fair'-entzat. 2022an, Emmy sarietarako izendatu zuten, 'Sólo asesinatos en el edificio' (Disney+) telesaileko kreditu-tituluengatik eta Astiberri euskal argitaletxearekin 'Ocultos'' (2019) argitaratu du, bere bakarkako lehen eleberri grafikoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ruben Pellejero eta Josune Muñoz nabarmenduko dituzte Getxon

Ruben Pellejero eta Josune Muñoz nabarmenduko dituzte Getxon