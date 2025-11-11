Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rosa Díez-Urrestarazu ante las antiguas instalaciones de Fraisoro en Zizurkil. La 'inclusa' cerró a mediados los 90 para otros usos. DV

Rosa Díez-Urrestarazu: «Las madres vivían en Fraisoro el drama de dejar a su hijo en adopción»

La escritora donostiarra denuncia en su nueva novela, 'Cuando brillan las manzanas', «la doble moral» que marginaba a las mujeres embarazadas sin casarse, y el caso de la 'inclusa' guipuzcoana

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:06

Dice que ha querido «reflejar el sufrimiento callado de todas aquellas mujeres que se veían obligadas a ocultar su maternidad durante el franquismo». La periodista ... y escritora donostiarra Rosa Díez-Urrestarazu publica 'Cuando brillan las manzanas', su segunda novela, «mi homenaje a la fuerza y valentía con que salieron adelante tantas mujeres a pesar de la adversidad y la doble moral de la época».

