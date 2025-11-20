En 'Ropa de casa' Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960) convierte lo doméstico en escenario literario de tres décadas –los años 60, 70 y 80 ... del siglo pasado–, donde, como escribe, se vivía «en un mundo viejo, pero el futuro estaba a la vuelta de la esquina». Esta tarde hablará sobre ello, dentro del programa Literaktum de Donostia Kultura, en el Museo San Telmo.

– ¿Qué es 'Ropa de casa'?

– Hablo de una época muy determinada, mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, cuando lo más importante estaba en mi casa, no tenía una vida pública y empezaba a ser escritor.

– ¿Por qué ahora?

– Primero, porque ya he llegado a una edad en la que tengo que empezar a recordar. Además, me empujó la muerte de mi madre. Una cosa así siempre te remueve y te lleva a buscar recuerdos en tu memoria. La manera de retenerlos, como escritor que soy, era pasándolos al papel. Creo que a partir de los 60 es una edad razonablemente buena para empezar a recordar. Tu vida ya está hecha, ya no vas a cambiar, y eres el que tenías que ser.

– Afirma que un resumen de su vida sería: «Niño en el Logroño de los años 60, muchacho en la Zaragoza de los 70, aprendiz de novelista en la Barcelona de los 80». ¿Cómo continuaría?

– Hay poco que contar. Después la vida de un escritor es casi reiterativa, casi siempre lo mismo: escribiendo libros y viajando a presentarlos, conociendo gente... No hay grandes novedades. Para mí, la gran novedad fue convertirme en escritor, que era un sueño de mi infancia y que vi cumplido con veintipocos años. El hilo central de la historia es un niño que lee y que descubre unos libritos en casa de su abuelo, se apasiona por la lectura y empieza a escribir como un juego. Cuando llega a la universidad decide que va a ser escritor. 'Ropa de casa' es la historia de un sueño cumplido.

– Dice que «uno empieza tratando de averiguar el escritor que quiere ser y acaba descubriendo el escritor que puede ser». ¿Cómo es ese escritor?

– Cuando ya llevaba unos cuantos libros escritos descubrí que me gustaba mucho contar la realidad, que el realismo del que había estado huyendo en los años 80 era el vivero del que tenía que sacar historias. Por eso mis novelas transcurren en momentos muy determinados de la historia de España.

Memoria «A los lectores jóvenes les sorprende comprobar que hace relativamente poco España era un país tan cochambroso»

– Somos de la misma generación y me he identificado con mucho de lo que relata. Me imagino que muchos lectores se lo dirán.

– Me ha ocurrido muy a menudo. Lo reconocen como muy cercano, vieron cómo España cambió de golpe entre los 60 y lo 80. Luego están los jóvenes. La mayoría no tiene ninguna noción de lo que fue aquella España a medio hacer, donde no había Estado del Bienestar ni nada, que estábamos en los últimos años de una dictadura. Les sorprende comprobar que hace relativamente poco España era un país tan cochambroso.

– Ahora se están conmemorando los 50 años de algunos de los momentos claves que narra. ¿Cree que con la distancia se están blanqueando?

– No. Lo que se recuerda de lo que ocurrió entonces nos sirve como aviso para ver hacia dónde vamos. Franco murió en 1975 y Blas Piñar desapareció del Congreso en 1982, y no tienen nada que ver con la ultraderecha actual que está, por ejemplo, a favor del estado de Israel, cuando entonces eran antisemitas. Ahora, el gran motivo de protesta es la emigración, son xenófobos, cuando en aquella España no había inmigrantes sino que los españoles iban fuera.

– Javier Marías le dijo que en cada nuevo libro un escritor tenía que demostrar algo que no estuviera en las obras anteriores. ¿En 'Ropa de casa' ha seguido ese consejo?

– Este libro es muy importante para mí. Otras familias de mis libros son producto de mi imaginación, y esta es la primera vez que he escrito sobre mi familia y sobre la gente que he conocido y me ha influido. Es recuperar un pasado que se está perdiendo porque las personas que me conectaban con aquel tiempo están desapareciendo. Ese es el significado especial que tiene para mí, pero igual para un lector no.

– En un pasaje relata su amistad con Bernardo Atxaga.

– Fue uno de mis primeros amigos escritores y de los más importantes. Siempre nos hemos tenido un cariño especial. A parte de ser un tipo estupendo, me parece que ha sido una brújula moral. En un mundo tan sacudido como el País Vasco, siempre ha buscado la rectitud.