Las recomendaciones literarias de la semana

1, 61803... Una trama plena de potencia sobre una talla religiosa

Santiago Aizarna

El caso es que hay un pueblo: Tamarón Príncipe, alejado del Camino. Y hay una talla del siglo XVI, de 35 centímetros e indumentaria hebrea, que representa a una Virgen de mirada enigmática, con una gran carga dramática (sufre en silencio: no entiende nada), terminada con desgana y a prisa, y que desaparece de su hornacina; una talla comprometida con 'la proporción aúrea' por cierto, lo cual le dota de una proximidad de parentesco como si hubiera salido de las manos del propio Euclides; el caso es que hay un cura un tanto singular, un tal Eustaquio García, sacerdote católico, inspector de policía en excedencia, guardaespaldas del Papa Cardenal penitenciario mayor, y su secretario, con el que comienza la abigarrada lista de personajes de la larga trama de esta novela, donde, a paso y pase de páginas, oímos hablar de presencias eclesiásticas de la Conferencia Episcopal, de frailes dominicos, capuchinos, monjas, autoridades, guardias civiles (todos ellos en género y número en cantidades industriales como gentes del pueblo de Tamarón Príncipe); como Marciano, pastor que más madruga; Sabina, que para las seis de la mañana ya ha puesto a orear las sábanas; María, la santera, encargada del cuidado de la ermita; Alguacila, a la que la desaparición de la imagen le impide dormir por las noches; el alcalde llamado Lorenzo, ateo; Cubreliebres, guardián en la entrada del pueblo que cobra del estado sin haber trabajado nunca; Bolas y otros viejos, grupo de jubilados que espantan moscas en el teleclub; Forastero, vecino por matrimonio, trabajador infatigable; Muchachos en el río; Clementina, rostro gris de cebolla vieja; santeros al cuidado de: Virgen sin nombre; Virgen de las Lluvias; Virgen del Arcón; Virgen del Sueño; Virgen de los Casorios; Tinín, patriarca y secundarios; el llamado Manué, tocaor experto en Juan de Juni y Hernando de la Nestosa, traperos; Estela Valdivieso, intrépida periodista cuyo es el reportaje que desencadena la acción; Dandi, expoliador de obras de arte, admirado ladrón ilustrado; Señor Acosta, experto en arte sacro; Rafael y María, dueños de la pensión; Director del periódico, invitado habitual a la partida de mus; Gitana de Sacromonte; su nieta Rosa, sirvienta en la tasca de luz aburrida, Micaela, suburbios de Madrid; el Tentador, personaje de una obra de teatro, y más y ,más y muchos más.

Estamos en las ya bien pertrechadas páginas de una novela coral con todos los aditamentos que se nos aparecen por sus junturas o costuras, un humor espontáneo, gozoso que le mana al autor (el fabulosamente imaginativo escritor donostiarra Luis María Alfaro Juan (Parte Vieja donostiarra 1944, autor de varios libros de relatos) quien, para mejor ayudar al lector en la compleja trama en que le ha metido, le ha dotado de una especie de GPS con 115 breves capítulos, cuyo Índice con divisiones para seguir dicha trama nos lleva por los vericuetos de 1) Un cura singular; 2) Lo posible acontece a veces; 3) La desbandada; 4) Al día siguiente; etc, etc, y así hasta los 115 antedichos capítulos que los maneja al desgaire y admirable maestría el antes nombrado Luis María Alfaro Juan, que, si antes con sus relatos nos dejó admirados, ahora, con este giro narrativo nos deja obnubilados. ¡Qué gran imaginación y cuánta potencia narrativa!

1, 61803...(Milagrona) Autor: Luis María Alfaro. Editorial: Tabula Rasa. Páginas: 336. Precio: 20 euros.

Desierto sonoro Los ecos, y niños, perdidos

Iñigo Urrutia

Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) adopta el estilo cinematográfico de las road movies, también el de la odisea, para ahondar con un singular poderío narrativo en el viaje hacia el vacío de una pareja en descomposición y sus dos hijos, de cinco y diez años, concebidos con otras parejas. Los pasos perdidos de los niños que 'viajan' encaramados a los vagones de 'La Bestia', el tren que les llevará hasta la frontera es otro de los ejes de una narración de un formidable magnetismo. Luiselli no juzga, no es una novela con moralina, muestra con enorme crudeza y respeto a la realidad el desamparo de la inocencia.

Odisea de niños perdidos de los que tendremos noticia a través de una voz narradora en tercera persona y sus conmovedoras elegías, –basadas en evocaciones y citas de obras literarias sobre viajes y migraciones– que levantan acta de infancias perdidas, abandonadas a su infortunio, ignoradas y pasto de depredadores en los valles desérticos cuando consiguen atravesar Río Grande. En el mejor de los casos, terminarán detenidos y deportados.

Un matrimonio de documentalistas emprende un viaje de Nueva York a Arizona cuyas incidencias relatan la madre y el hijo mayor, mientras que una voz omnisciente narra la travesía terrorífica de los niños que emigran hacia el Norte. El padre quiere documentar los sonidos de los últimos indígenas que poblaron los vastos territorios de la Apachería; la madre, el éxodo de los niños que llegan a la frontera para reencontrarse con sus familias.

Luiselli documenta al final del texto las referencias literarias en de las que se ha nutrido para estructurar la novela, combina los voces de sus protagonistas con las descripciones de la cara b de una Norteamérica vacía, deshabitada en una naturaleza desértica y hostil. Una narración áspera y dolorosamente real sobre la indefensión.

Desierto Sonoro Autora: Valeria Luiselli. Traductores: Daniel Saldaña París y V. Luiselli. Editorial: Sexto Piso. Páginas: 459. Precio: 22,90 euros.

Mugi/atu Mugaren izaera

Javier Rojo

Beatriz Chivite Ezkietak izugarrizko trebetasuna du baliabide erretoriko gutxirekin poesia egiteko, 'Mugi/atu' bere azken poema liburuan frogatu daitekeenez. Bertan agertzen diren testuak biluzik agertzen dira, esen-tzialenera laburtura, gehiegizko lanketak poesia honen izaera baliogabetu ahal balu bezala. Bere poemek, benetako haikuak izan gabe, poesia japoniar horren oinarriak parteka-tzen dituztela esan daiteke. Liburu honetan eszena moduko irudiak agertzen dira, arruntak askotan, eguneroko bizitzatik hartuta diruditenez geroztik. Eta eszena horiek, momentua jelatuta uzten dutenak, barneratu, sentitu eta interpretatzerakoan ulertzen da beren atzean dagoen poesia.

Izenburuan agertzen den bezala, bi irudi elkartzen dira poemetan, 'mugitu' eta 'mugatu' aditzen bidez azalduak, biak ala biak estu lotuta daudelarik. Mugitzeari dagokionez, gizakia munduan zehar ibiltzen ikusten dugu, alderrai askotan, leku desberdinetatik igarotzen pausalekurik aurkitu gabe. Baina ikuspegi itxuraz kosmopolita honen a-tzean halako gizakiarentzat mundu osoa deserria besterik ez da, ez-leku erraldoia. Deserria ez dirudien esparru bakarra haurtzaroko mundu txikiarekin identifikatuta agertzen da. Gizakia, beraz, alde batetik bestera mugitzen da, eta mugitzen den neurrian mugak gainditzen ditu. Eta ibilbide honetan gizakiaren bizitza mugan kokatzen dela ematen du, batetik bestera doan bidea erdibitzen den puntuan. Desengainua eta bakardadea nagusi-tzen dira existentziaren metafora-tzat har dezakegun mugimendu horretan, eta artifizialtasunak nagusia dirudi. Eta honi kontrajarrita, haurtzaroko mundu hura, naturalezatik hurbilago, galdutako paradisu moduan aurkeztua.

Munduan zehar alderrai dabiltzanen artean ere klaseak daude eta mendebalde aberatseko gizakiaren ondoan bizitzaren baldintza bortitzetatik ihesi dabilen erbesteratua ere badugu. Lehenengoa mugitu daiteke eta mugak (kasu honetan fisikoak) gainditu ditzake, igarobideak diren aldetik. Bigarrena iheslaria da, eta halako pertsonarentzat mugak espetxeko harresien sinonimoaren indarra du. Mugaren ideiak, beraz, zentzu bikoi-tza du, eta bikoiztasun horretan kokatzen da poema liburu hau ere.

Mugi/atu Egilea: Aintzane Usandizaga. Argitaletxea: Beatriz Chivite Ezkieta. Orrialdeak: 96. Prezioa: 13 euro.

El Placer Imperecedero Maupassant

J. Ernesto Ayala-Dip

Pocos escritores como Guy de Maupassant desnudaron con tanta inmisericordia la moral y el aburrimiento de la rica burguesía francesa de la segunda mitad del siglo XX. Lo hizo desde un sentido estricto del naturalismo más sutil, pero también desde la certeza de un estilo cortante, llamado siempre a retratar los días anodinos de unos burgueses sin remedio, condenados al castigo de repetir días tras días los mismos actos mundanos. Sus piezas cortas forman parte ineludible del canon del buen cuentista. Y sus novelas, sin llegar ninguna a la grandeza lapidaria de un Flaubert, ni tampoco a la de un Zola, mostraron sin embargo un poderoso instinto para la observación psicológica. Los salones parisinos, la alta burguesía colonialista y algunos de sus más célebres petimetres... de todo ellos nunca hubiéramos tenido exacta medida sin la narrativa, entre muy pocos, del autor de 'Bola de sebo'. Ahora comento un libro con tres cuentos, 'El placer'. Ninguno lleva el título del volumen, pero los tres apuntan al placer, los placeres secretos, clandestinos o enloquecidos.

No hace mucho, en una serie televisiva, de esas que todavía sirven para no creer que ese medio solo está pensado para idiotas, un hombre le pregunta a su mujer por qué todavía está con él. Le contesta: porque me quieres. El personaje femenino de su última novela podría haber contestado algo parecido. Todo lo contrario de lo que pasa con las mujeres de 'El placer', no porque no lo deseen sino porque las circunstancias familiares y sociales no se le permiten. Sus destinos son menos felices. Casi diríamos, desdichados. Pero la maestría descriptiva de Maupassant hace que casi nos alegremos de encontrarnos con estos personajes, algunos, hombres. El mundo de los prostíbulos, que el autor galo conoció de sobra, está retratado con un sentido de la distancia moral apabullante. No hay sentencia moral, no hay veredicto social. Esas mujeres y esos clientes que conforman la sociedad bien pensante, los destripa Maupassant en dos frases, apenas unas líneas demoledoras y llenas de sabiduría psicológica. Un prodigio de literatura.

El Placer Autor: Guy de Maupassant. Traductor: Manuel Arranz. Editorial: Periférica. Páginas: 80. Precio: 11,50 euros.

En- camping car De vacaciones en autocaravana por varios países

Santiago Aizarna

Años ochenta, una familia francesa en vacaciones en una autocaravana en recorrido que atravesará Italia, Portugal, España, Grecia, Marruecos... La infancia como paraíso perdido; un homenaje de Ivan Jablonka a sus padres, y también una reflexión sobre la relación entre las generaciones...

Ivan Jablonka (París, 1973) es profesor de Historia en la Universidad París XIII. Entre sus libros destaca 'Historia de los abuelos que no tuve', en el que indaga en las vidas de sus abuelos desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo 'Laétitia o el fin de los hombres', coeditado por Anagrama y Libros del Zorzal y recibido con envidiables elogios de la crítica.

En camping-car Autor: Ivan Jablonka. Edit.: Anagrama. Páginas: 192. Precio: 16,90 euros.

Miguel de Cervantes: Los años de Argel Los cinco años de Cervantes en Argel

Santiago Aizarna

Sabido es cómo uno de los episodios más conocidos de la vida del autor del Quijote es la de sus cinco años pasados en las cárceles de Argel, durante los cuales lideró cuatro intentos de fuga. Testigos de aquella su etapa avalaron su comportamiento y valentía y lo hicieron merecedor del rescate. Isabel Soler (Barcelona, 1964), profesora de literatura y cultura portuguesa en la Universidad de Barcelona, nos ofrece un documento deslumbrante compuesto por veinticinco preguntas y sus respuestas, que reordena y funde, intercalando las diferentes voces de las que se compone. Todo ello permite asistir a esa peripecia del gran escritor . Una gran historia que magnifica, aún mucho más, el perfil del gran autor.

Miguel de Cervantes: Los años de Argel Autora: Isabel Soler. Edit.: Acantilado. Pág.s: 128. Precio: 11 euros

La bastarda de Estambul Saga familiar con genocidio como telón de fondo

De la mano de una de las autoras turcas más aclamadas internacionalmente llega esta novela sobre la historia de dos familias. Para Armanoush, recién llegada de Arizona en busca de sus raíces, Estambul es como un gran barco de ruta incierta. Acogida por la familia de su padrastro, esta joven armenia-norteamericana irá desgranando los secretos de dos familias unidas por la tragedia que separó a turcos y armenios a principios del siglo XX. Una apasionante saga familiar sobre uno de los episodios más turbios de la historia de occidente: el tantas veces negado genocidio armenio.

La bastarda de Estambul Autora: Elif Shafak. Género: Novela histórica. Editorial: Penguin Random House. Páginas: 368.

Actores vestidos de calle Poemario tras el atentado de Beslán

Santiago Aizarna

Comienza el poemario con uno escrito tras el atentado terrorista en la escuela de Beslán (Osetia, 2004). Diez años después, en Nápoles, durante la mayor crisis migratoria que vivió la ciudad, su autora vuelve sobre aquellas imágenes para hablarnos de otra destrucción y de otro exilio muy distintos, los de la propia vida, de la que hemos sido expulsados como de un teatro en demolición. Luisa Castro (Foz, Lugo, 1966) es escritora en español y gallego. Entre otros es autora de los libros de poemas 'Odisea Definitiva', 'Los versos del eunuco', y 'Amor mi Señor'. Ha recibido premios de poesía y como narradora ha obtenido los premios Azorín, Torrente Ballester y Biblioteca Breve.