Las recomendaciones literarias de la semana

El Colgajo Un testimonio insuperable

Santiago Aizarna

A cada hecho histórico importante nunca le ha faltado su correspondiente texto escrito. Y, es en este libro donde se encuentra -además de en otros muchos escritos que tratan de ello y que seguirán escribiéndose- el correspondiente a aquel ataque terrorista a la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo del 7 de enero de 2015.

Se trata de un relato de gran enjundia. Notable por el gran campo narrativo que abarca, por su originalidad, por la belleza descriptiva de un pasaje aterrador tanto por el hecho en sí como por sus resultados de tan distintos signos y señales. Algo que, en la posteridad, nunca le podrá faltar como épica más destacada, como testimonio de primera mano, como desbrozar de entornos tan purulentos en ocasiones como por claridades que nunca se deben olvidar. Cosas, causas y cuestiones que es en este libro donde su autor Philippe Lançon, acierta a mostrárnoslos de manera insuperable.

De quién se trata cuando a Philippe Lançon le nombramos, nos lo dicen en una de las solapas de este libro. Es decir, que Philippe Lançon (Vanves, 1963) es escritor y periodista. Colaborador habitual en las páginas de Cultura de Libération y cronista de Charlie Hebdo, ha recibido el Premio Hennessy de Periodismo Literario (2011) y el Premio Jean-Luc Lagardère al Periodista del Año (2013), y ha sido nombrado Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (2015). Es autor, entre otros, de los libros 'Les Îles' (2011) y «L'Élan» (2013) y este 'El colgajo', que ha vendido más de 300.000 ejemplares en Francia y se traducirá al alemán, el catalán, el holandés, el inglés, el italiano, el japonés, el polaco y el portugués.

En cuanto a 'El colgajo', su copiosa paginación se divide en veinte capítulos cuya titulación ejerce, además, como de señalamiento idóneo. En la de «Noche de Reyes», con la que comienza, nos sitúa en cómo «La víspera del atentado fui al teatro con Nina. Fuimos al Théâtre des Quartiers d'Ivry, en las afueras de París, a ver 'Noche de Reyes', una obra de Shakespeare que no había leído o de la que no me acordaba», una oportunidad que se da a sí mismo para hablar de la relación de su persona con el teatro. Paso a paso, la cuestión tan personal de ponerse como protagonista de la historia, le hace referirse a gentes, lecturas, trabajos, etc, en los que se embarca, como por ejemplo en el día y en el escenario de la muerte y entierro de Cavanna, el fundador de «Charlie» y hombre que «me intimidó hasta el final» y las personas, en general todas amigas que allí se reunieron, que hubo mucha gente en el entierro de Cavanna, en el Pére-Lachaise. «Los dibujantes se pasaron la ceremonia dibujando. Si mal no recuerdo, yo estaba sentado al lado de Tignous, en las filas destinadas a los miembros del equipo. Como siempre, me sentía extraño y orgulloso de estar allí, como uno más entre ellos. Era el 6 de febrero de 2014. Llovía a ratos. Salgo dos segundos en un vídeo de YouTube, fuera, con Charb, Luz, Catherine y Patrick Pelloux. Uno está muerto, los demás se han ido. Mi cabeza se aprecia en segundo plano entre las suyas, y sonrío»… yEscribe con mención especial de «Philippe Val, amigo y por entonces director del periódico le dijo que aceptaba escribir en Charlie»... palabras y páginas conducentes a una historia que, si se trata de un lector lo suficientemente paciente para ir paso a paso, dará con el capítulo donde nos espera el autor confesando:

«Me desperté bajo las luces macilentas, delante de una especie de mostrador quizá crema, o tal vez verde. Detrás del mostrador había dos enfermeras, de pie. Durante un minuto o una hora, no sentí nada. Se me cerraban los ojos, los abría y se me volvían a cerrar. Miraba a las enfermeras. Estaban enfrascadas en extrañas ocupaciones. A veces hablaban con lentitud de gente, de camas, de operaciones quirúrgicas, y sus gestos cada vez más lentos no hacían más que ralentizar y espesar la luz en la que me bañaba. Su vida ordinaria parecía acompañarme de nuevo hacia el sueño extraordinario del que yo venía. Quería aferrarme a esta cotidianidad para salir del sueño pero no lo conseguía. No conseguirlo me molestó. Traté de volver a dormirme, pero no pude. Una especie de Pepito Grillo me decía que no lo hiciera. Saltó por encima del mostrador, como un cowboy, y se sumó a las actividades de las enfermeras, que se iban concretando. Una de ellas era morena. Me pregunté qué estaría haciendo detrás de aquel mostrador como si yo no existiera. De pronto alzó la cabeza, me miró con una atención automática y se acercó a comprobar algo a mi lado. Pensé en la camarera de El bar del Folies-Bergére, de Manet, aquella que confunde al público y a sus clientes y nos observa desde el mostrador con un ojo claro e indiferente, la boca cerrada, de cara, sin simpatía, sin compasión, sin agresividad, sin nada».

La gran historia que aquí se nos cuenta ya ha rebasado más de su mitad y este gran escritor, superviviente de una situación tan grave para él y para el mundo en general, deja así una como especie de canto épico que restañe como con aspersión bendita y apósito aséptico la trágica imagen del terrorismo.

El colgajo Autor: Philippe Lançon. Editorial: Anagrama. Páginas: 448. Precio: 21,90 euros.

Frankenstein en Bagdad Humor negro para retratar el matadero

Iñigo Urrutia

La ciudad de Bagdad evoca desde hace demasiados años invasiones, guerra y camiones bomba en el menú del día... un matadero infernal. Ahmed Saadawi (Bagdad, 1973) metaforiza esa cotidiana y dantesca realidad de un país devastado en 'Frankenstein en Bagdad'.

'Como se llame' es un remedo del monstruo creado por Mary Shelley está suturado con trozos de víctimas de grupos diferentes -¿y de victimarios...?- que el chatarrero Hadi 'El Antiguallas' y también el mayor cuentista del barrio, recoge por la calle. Hasta que un día el alma errante de un vigilante de hotel que perdió la vida y el cuerpo en un atentado se 'sumerge' en el cadáver machihembrado y le da la vida. Una criatura híbrida que será metáfora de una comunidad diversa, de desposeídos por la guerra, de quienes aprovechan ésta para hacer negocio... en definitiva de una ciudad, de un país que no conoce la paz.

Humor negro, negrísimo, no le falta a Saadawi para construir una ficción entre realista y fantástica, satírica y mordaz.

Los mimbres son una Bagdad 'deconstruida' a lo bestia por la mano del hombre y donde el demiurgo Hadi se topará, mientras hurga entre escombros y busca oportunidades de negocio, con una comunidad que encarna los claroscuros de sociedades calcinadas por la violencia, que viven realidades que parecen confundirse con el absurdo más surreal: Elisua Um Daniel, una anciana que aguarda desde hace veinte años el retorno de su hijo desaparecido en la guerra contra Iran; el coronel Surur, responsable de una singular unidad de los servicios secretos controlada por los estadounidenses y cuya principal fuente son los videntes; el periodista Ali Báhir Saidi, turbio director de 'La Verdad'; la actriz en diferido Nawal Wazir, el buitre inmobiliario Faray Dalal, que busca hacer negocio con inmuebles abandonados o cuyos dueños no pueden mantenerlos, y el ambicioso periodista Mahmoud al-Sawadhi. La caza de 'Como se llame' agitará sus vidas y removerá también al lector.

Frankenstein en Bagdad Autor: Ahmed Saadawi. Traductora: Anna Gil Bard. Editorial: Libros del Asteroide. Páginas: 328. Precio: 22,95 euros.

Anatomía del valor Sobre los efectos psicológicos de las guerras

S. A.

Charles McMoran Wilson fue condecorado con la Cruz Militar británica durante la batalla del Somme en la I Guerra Mundial. Se convirtió en el médico de cabecera de Winston Churchill en 1940, y desde 1941 hasta 1950 fue también presidente del Royal College of Physicians.

'Anatomía del valor', es un relato sobre los efectos psicológicos de la guerra narrados a través de observaciones y anécdotas. En estas páginas la vida y la muerte no son conceptos filosóficos lejanos, sino que se sienten y se padecen como si estuviéramos hundidos en las trincheras'. Un recuerdo, muy a lo vivo, del horror de la guerra en las personas que la sufrieron en aquellos viejos tiempos.

Anatomía del valor Autor: Lord Moran. Género: Ensayo. Editorial: Arzalia. Páginas: 296. Precio: 19,95 euros.

Urtaroak eta zeinuak Naturaleza erdigunean

Javier Rojo

Jon Gerediagaren poesia-ibilbidea nahiko koherentea dela esan daiteke, arlo honetan argitara eman dituen idazlan guztiak idealismo poetikoa dei litekeen ildotik baitoaz, 'Urtaroak eta zeinuak' izenburua duen bere azken poema liburuak ere erakusten duen bezala. Bere poesian gai bat agertzen zaigu erdigunean, naturalezaren presentzia alegia, bai erreferentzia moduan bai adierazpide moduan. Gerediagaren poesian naturalezaz hitz egiten zaigu; poema liburu honetan, zehazki, naturalezak erakusten dituen zikloez. Izan ere, etengabeko gurpilean sartuta dagoelarik, naturaleza heriotza-bizitza mugimenduan lotuta ikusten dugu, eta mugimendu honetan heriotza ez da amaiera moduan aurkezten, hurrengo ziklo baten hasiera moduan baizik, naturalezaren ahalmena baita heriotzatik bizitza egitea, hilda dirudien lurretik landare berriak sortzea.

Gaia, dena dela, ez da horretara mugatzen, naturalezak zerbait adierazi nahi baitu. Eta liburuaren izenburuan agertzen diren bi hitzek horretara jotzen dute: urtaroek irudikatzen dituzten zikloak eta zeinuen bidez adierazten den beste errealitatea. Beste errealitate horretan nolabaiteko transzendentzia agertzen zaigu. Ez gaude, baina, izaera erlijiosoko transzendentzia baten aurrean; beste gauza bat da naturalezaren bidez adierazten zaiguna, materia gainditzen duen zerbait zehaztugabe, pentsatu baino gehiago sentitu behar den zerbait adierazkaitz. Honelako poesian gizakiaren presentzia lausotuta geratzen da, azken finean gizakia naturalezan aurkitzen den beste osagai bat baino ez da-eta. Gizakiarekin batera haren ekintzak eta egintzak desagertzen dira. Liburu honetan oso gutxitan aipatzen dira gizakien jardunaren ondoriozko emaitzak, eta modernitatea irudi lezaketenak ia erabat baztertu dira, non naturalezarekin kontrajarrita agertzen ez diren. Naturaleza funtsezko egiaren adierazlea den neurrian, modernitatearen osagaiok gezur itxuratia baino ez ligukete erakutsiko. Hemengo poemak laburrak dira, deskriptiboak. Baina sinpletasun formal hau nahikoa da adierazi nahi den guztia adierazteko, poeta onek bakarrik egiten dakiten bezala.

Urtaroak eta zeinuak Egilea: Jon Gerediaga. Argitale-txea: Pamiela. Orrialdeak: 80. Prezioa: 12 euro.

El gatopardo 60 años de la publicación de 'El Gatopardo'

S. A.

En el 60 aniversario de su publicación, se hace obligatorio recordar ese gran libro que contó con una serie de dificultades parturientas y comentarios muy discrepantes entre grandes autores. Esta nueva edición, que incluye un posfacio de Carlo Feltrinelli, completa el contenido del libro con una serie de aditamentos como fragmentos que se habían perdido algunas poesías, y diferentes textos. Todo ello acrece la dimensión de una obra que forma parte de la Historia de la Literatura que, si en su narrativa nos cuenta cosas de un tiempo de la Sicilia de cuando Garibaldi, su proyección se agiganta desbordando lo localista y expandiéndose en los terrenos social y humano.

El gatopardo Autor: Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. Edit.: Anagrama. Págs.: 326. Precio: 20,90 euros

El laboratorio de la Costa Azul

E.S

Hay que dejar claro que lo que hace aquí el filósofo Giuseppe Sacaraffia es un repaso a la construcción de la Costa Azul no solo como lugar, sino casi como idea, o ideal, o deseo. Una narración de cómo se construye y cómo muta, al ritmo de los cambios sociales, políticos y puede decirse que intelectuales también, un lugar, y con él, un mundo. El devenir de esa historia puede contarse como una novela río, pero Scaraffia opta por los flashes: cada pueblo es un capítulo y en cada capítulo hay subcapítulos cortos con un año y un personaje (real) como protagonista. Ahí están Blasco Ibáñez y Malraux, Coco Chanel y Alma Mahler y decenas de intelectuales, artistas, judíos en fuga...